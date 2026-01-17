La “caravana de camellos” que fue clave para que el argentino Luciano Benavides gane el Rally Dakar por 2 segundos de diferencia

La demora que tuvo Ricky Brabec en la etapa 12 del Dakar por una caravana de camellos

Una carrera que comenzó hace 14 días, tuvo 13 etapas, recorrió casi 8 mil kilómetros y constó de 49 horas cronometradas tuvo múltiples vicisitudes que conspiraron a favor o en contra de los pilotos. La desorientación que sufrió el norteamericano Ricky Brabec en los últimos metros del Rally Dakar este sábado le permitió al argentino Luciano Benavides recortar los más de tres minutos de diferencia para llevarse un título histórico por apenas 2 segundos.

Con esa exigua distancia dominando las portadas de los medios del mundo para sintetizar una de las carreras más dramáticas de la historia de este legendario evento, hubo una imagen que se convirtió en viral porque resume a la perfección el espíritu del Dakar: una caravana de camellos interrumpió el paso de Brabec durante la anteúltima etapa y le hizo perder tiempo valioso en el resultado global de esa jornada que, a la luz de los resultados, terminó siendo clave para el título de Benavides.

El hecho se desarrolló en uno de los tramos de la Etapa 12 que se celebró el viernes. A lo largo de los 720 kilómetros –409 de enlace y 311 de velocidad cronometrada– que recorrieron para unir Al Henakiyah y Yanbu, el norteamericano de 34 años se cruzó con un grupo de camellos que interrumpió el paso de su Honda. Las imágenes del resumen de la jornada mostraron el fastidio del norteamericano, quien al ver que no podía transitar por donde había alrededor de 80 animales, lanzó su brazo al aire en señal de enojo. “Los camellos estaban como locos en la carretera. No sabía qué hacer. Perdí tiempo porque estuve como 600 metros en primera”, argumentó ante los medios.

Sin embargo, tras ganar la 12ª etapa y quedar 3 minutos y 20 segundos por delante de Benavides en la general de cara a los últimos kilómetros del sábado, Brabec se tomó lo sucedido con humor en redes sociales, sin saber que al fin de cuentas esa pérdida de tiempo le costaría el título. “La última gran etapa del rally de este año fue muy dura, con muchos cambios de terreno que la convirtieron en una etapa completa. Me lo pasé genial persiguiendo a los chicos que iban delante y estoy contento de haber terminado el día con un buen resultado. Hoy hubo un poco de tráfico en la carretera, con algunos camellos ‘como participantes de última hora’ en el Dakar de este año, ja, ja, ja. ¡Listo para más mañana!“, había firmado en su cuenta oficial de Instagram el viernes.

Una postal habitual en el Dakar de Arabia Saudita: Adrien Van Beveren se cruzó con camellos durante la etapa 10 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

La sonrisa del experimentado norteamericano radicaba en que su estrategia había dado sus frutos: el jueves decidió levantar el pie del acelerador para que Benavides cruce la meta antes que él en la etapa 11 y eso le permitió correr la jornada 12 con el argentino limpiando la pista, siendo beneficiado por un terreno más claro que lo vio recuperar la cima del global.

Sin embargo, su humor tras llegar a la meta este sábado, donde se enteró que había perdido el título por dos segundos tras cometer un error de navegación en el tramo final de la cita, fue muy distinto: “Maldición... qué último día tan salvaje”, escribió en su perfil de redes sociales. “Justo aquí, a unos pocos kilómetros de la llegada… No lo sé. Tomé el camino equivocado a la izquierda. El camino era corto y a la izquierda, así que giré a la izquierda. Eso me puso en una mala situación, y ya está. Me siento terriblemente mal. Luchamos duro toda la segunda semana y por dos segundos, es muy ajustado“, explicó sobre su falla tras la cita en declaraciones que replicó Motorsport.

En diálogo con Infobae, el salteño no escondió su sorpresa por la mínima distancia que le permitió apropiarse de la ansiada corona en la categoría más exigente del Rally más duro del planeta: “Dos segundos es nada, dos segundos me parece un chiste. Es casi imposible. Realmente no paré de creerlo. Creo que esa ha sido la clave de todo. No paren nunca de soñar, cuando uno está alineado con la energía y con lo que tiene que pasar, las cosas pasan. Hoy lo demostré por mí mismo, cuando se tenía que dar, se dio”.

Incluso el corredor argentino puso en riesgo su título luego de cometer dos errores mínimos sobre el final: “Estaba todo casi perdido hasta el final. Faltaban tres kilómetros para la llegada y yo tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué, por más que ya casi Ricky estaba en la meta. Y al final había que tomar una pista arriba entre dos lagos. Yo he tomado la pista buena y cuando he empezado sobre la pista he visto que Ricky volvía en contramano, pero por otra pista al costado y no podía cruzarse porque había agua, entonces no se podía. Así que primero dije: ‘No puede ser que sea él’. La probabilidad era casi imposible. Pero nada, ese 1% sucedió, pasó y de ahí al final, fui a fondo, los últimos dos kilómetros me comí y me pasé dos curvas. Cuando llegué no sabía qué había pasado”.

La celebración del argentino Benavides luego de conquistar el Rally Dakar