En medio de la polémica porque su rival “jugó a las escondidas”, el argentino Luciano Benavides recuperó el liderazgo y sueña con ganar el Rally Dakar

Luciano Benavides tras la etapa 11 del Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) El argentino Luciano Benavides a bordo de su KTM 450 Rally del equipo oficial volvió a liderar la clasificación general de motos, pero fue por una jugada estratégica de su principal rival, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien levantó en el final de la undécima etapa. Esto le valdrá al estadounidense largar mañana detrás del salteño, quien agarrará un recorrido más sucio.

La carrera en la categoría más emblemática se volvió una partida de ajedrez. Arrancar en las primeras posiciones en una etapa implica agarrar el recorrido más sucio con piedras, posibles plantas y sin una huella clara que permite ser una referencia ante errores en la navegación, como le pasó a Benavides en el noveno parcial. Por eso Brabec pudo haber finalizado delante del argentino, pero decidió bajar su velocidad y esperar a sumar el tiempo para poder quedar detrás del argentino, que mañana partirá cuarto (como terminó hoy) y el norteamericano lo hará desde el sexto puesto (así cruzó la meta este jueves). El plan del norteamericano y Honda es que Benavides pierda tiempo al partir adelante, recuperar el mando de la clasificación general este viernes y el sábado liquidar la carrera en un tramo cronometrado de 105 kilómetros, el más corto de todo el evento. En tanto que el estadounidense Skyles Howes (Honda) venció en el tramo de hoy que unió Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros de velocidad cronometrada y un enlace de 537 kilómetros.

Al llegar al campamento, el propio Brabec reconoció ante medios argentinos, entre ellos Infobae, que perdió tiempo a propósito como parte de su estrategia. “Quiero que Luciano esté adelante mío”, dijo el competidor de 34 años, que también busca su tercera victoria en el Rally Dakar, luego de las conseguidas en 2020 y 2024, ambas con Honda. Minutos más tarde arribó a Benavides, que, ante la consulta del juego de estrategias del californiano y la casa japonesa, sostuvo: “Yo no jugué ninguna estrategia. Salí desde el inicio fin a hacer lo mejor que podía y así fue. Obviamente ahora empiezan a ajustarse los resultados y Ricky ahí jugó a la escondida. Me esperó a cien metros de la llegada y estaba escondido para mañana largar por detrás, teniendo en cuenta los riesgos cuando uno abre pista y se puede perder más tiempo. Es una decisión de cada uno lo que hace y yo hice lo mejor que podía”.

Sobre el recorrido de este jueves indicó: “Ha sido una etapa muy rápida, por zonas con piedras y arena. Era fácil comerse una piedra y caerse. Tampoco quería arriesgar de más y sabía que también mañana es un día importante. Cuidé a la moto y a mí”. No estará solo y tiene a sus compañeros de equipo para ayudarlo, como el español Edgar Canet, que este viernes comenzará tercero. “Edgar me tendrá que ayudar de alguna manera, tratar de hacer el mejor trabajo posible y navegar bien para tirar un buen ritmo y eso me podrá ayudar a tener una línea confiable adelante”.

Las mejores imágenes de la etapa 11 del Rally Dakar

Pero, ¿Cuánto puede decidirse mañana?: “El Dakar no se termina hasta el último día. Por supuesto, por lo que parece, en la teoría parece más fácil (la última etapa) con un camino que es solo una vuelta de cien kilómetros alrededor de Yanbu, pero mañana quizá es el día donde más cosas grandes pueden llegar a pasar. Después el Dakar siempre te sorprende y pueden pasar cosas hasta el último kilómetro, pero normalmente, mañana es donde se puede hacer, quizá, alguna diferencia”.

Benavides manda en la clasificación general con un total de 44h48m48s y le lleva 23 segundos a Brabec; y 15m16s al español Tosha Schareina, compañero de equipo del norteamericano.

Este viernes se disputará la etapa 12 y penúltima, con 311 de kilómetros cronometrados y 409 de enlace que unirán Al Henakiyah con Yanbu. El recorrido se anuncia como rápido, más sinuoso y estrecho que el de hoy, y con las últimas dunas de 48ª edición. Benavides no abrirá pista ya que tres pilotos partirán antes. Es posible que el menor de los hermanos salteños puede encontrarse con la huella marcada. De lo que les espera este viernes anticipó que “habrá un mix de todo tipo de terreno, así que veremos con qué nos sorprende la etapa y ojalá que pueda volver a sentirme como me sentí estos últimos días. Ese es el objetivo principal. Creo que puedo tener una etapa sólida y luchar contra los pilotos en el roadbook (hoja de ruta)”.

Además, si Luciano logra mantenerse entre los primeros e ir en grupo, puede llegar a lograr el bonus de tiempo, una novedad que se incorporó este año. Consiste en un segundo por kilómetro recorrido para el que largue primero y logre mantenerse adelante y lo propio para quienes parten en los primeros lugares y consigan mantenerse en la misma posición (o mejor) en la que arrancó, siempre y cuando corran en grupo. Esta alternativa se sumó para evitar las especulaciones de años anteriores, cuando algunos competidores bajaban su velocidad al final de una etapa, como lo hizo Brabec, que igual decidió ser superado por Luciano.

Luciano Benavides volvió a liderar la clasificación general en motos (REUTERS/Stephane Mahe)

La carrera entró en instancia de definición, pero Benavides mantiene su tranquilidad en otra muestra de su cambio en el aspecto mental. “Pase lo que pase y como se dé el resultado, yo estoy muy feliz con lo que vengo haciendo. Estar acá en la pelea por la victoria del Dakar, después de dónde vengo, ustedes saben, de una lesión, de todas las que pasé (N. de la R: lesión en su rodilla izquierda en octubre), se dé como se dé, voy a estar orgulloso. Obviamente, quiero pelear por la victoria, pero tampoco será el fin del mundo”. Admitió que no está “ansioso” y reflexionó: “Me sorprende que estoy bastante tranquilo y voy haciendo la mía lo mejor que puedo. Hoy me pasó Skyler (Howes) y no me desesperé tampoco”. Ante la consulta de por qué lo sorprende su tranquilidad, respondió que es “porque siempre imaginaba estas situaciones y la ansiedad sería mucho más grande. Con todo lo que pude aprender en este Dakar y todo lo que vengo pasando, creo que me ha hecho madurar un montón y cambiar la forma de pensar”.

También en las dos ruedas, el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 37º (32º en la general) y el cordobés Leonardo Cola (KTM), 50º y es 46º en el global.

La caravana volvió al norte, unos 1.000 kilómetros de Bisha y el viento se hace sentir en una localidad que se encuentra a 900 metros a nivel del mar. El sol del mediodía hace más llevadera la jornada, pero se espera una noche fría por debajo de los 10 grados. Este viernes se vendrá una fecha clave en la definición del título de las motos, la divisional más emblemática del Rally Dakar y Luciano Benavides buscará dar el golpe para emular los triunfos de su hermano mayor, Kevin, en 2021 y 2023. Faster, como se lo conoce, hasta ahora demostró que tiene con qué llevarse la victoria en Arabia Saudita más allá de las estrategias.