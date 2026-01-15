Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

Un ex campeón del mundo ingresó a un programa de TV por falta de dinero

El ex futbolista brasileño Edilson da Silva Ferreira, conocido como Edilson Capetinha, ha decidido dar un giro a su vida a los 55 años al integrarse como participante del programa televisivo Big Brother Brasil 26. La presencia del campeón del mundo en el grupo de celebridades, conocido como Camarote, ha generado atención tanto por su trayectoria deportiva como por la franqueza con la que abordó su situación personal frente a las cámaras.

En palabras del ex futbolista, el motivo que lo llevó a aceptar la invitación de Globo (cadena que emitirá el reallity) es directo: “Hoy estoy aquí por el premio. Gané dinero y tomé decisiones acertadas e incorrectas. Mentalidad diferente, tiempos diferentes. Vine aquí por el premio. Necesito el dinero”, declaró el campeón del mundo con Brasil en 2002, en una conversación con una de sus compañeras, Sol Vega, en la sala “Sueño de un gran amor”.

A lo largo de su carrera, Edilson Capetinha disputó 711 partidos y marcó 305 goles. Su paso por clubes legendarios como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama y Benfica lo posicionó como una de las figuras más reconocidas del fútbol brasileño de los años 90 y comienzos de los 2000. Su consagración llegó de la mano de la selección nacional, cuando formó parte del plantel dirigido por Luiz Felipe Scolari que conquistó la Copa del Mundo de 2002, participando en cuatro encuentros del torneo en Corea y Japón.

Edilson formará parte de BBB26

El exdelantero, apodado Capetinha (Diablillo) por su estilo provocador en el campo de juego, también construyó una carrera repleta de títulos. Ganó el Campeonato Brasileño en 1993 con Palmeiras y en 1998 y 1999 con Corinthians, y sumó ocho títulos estatales. Fue bicampeón paulista en 1993 y 1994, y se destacó como pieza clave en la obtención del Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000 con Corinthians. Durante su trayectoria internacional, también jugó en el Kashiwa Reysol de Japón y el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, fuera del terreno de juego, la vida de Edilson Capetinha ha estado marcada por dificultades legales y económicas. Según el reporte de Terra, el ex futbolista enfrentó procesos judiciales vinculados al impago de la pensión alimenticia de sus hijos, lo que lo llevó a prisión en cuatro ocasiones. Además, su nombre apareció en una investigación de la Policía Federal brasileña sobre fraude en la lotería deportiva, aunque él mismo ha declarado en entrevistas recientes que fue absuelto en ese caso y que su involucramiento fue producto de haber respondido llamadas de personas investigadas.

La sinceridad con la que Edilson abordó estos episodios ha sido una de las características de su participación en el reality. “Tomé malas decisiones en mi vida. Creí en mucha gente y fracasé. Estoy aquí por el dinero, en realidad”, afirmó en el diálogo transmitido por Globo. Sus palabras han generado repercusión, ya que no suele ser habitual que figuras públicas, especialmente ex deportistas de alto nivel, manifiesten de forma tan abierta las razones económicas detrás de su participación en un programa de televisión.

De acuerdo con Terra Brasil, el elenco de la nueva edición de ‘Big Brother Brasil’ está conformado por reconocidas figuras como Solange Couto, Juliano Floss y Henri Castelli, además de los llamados Veteranos, antiguos concursantes que retornan al formato, y los Pipoca, seleccionados mediante votación pública. El programa, que se emite por la señal de Globo, ha revelado un premio en metálico de 5.440.000 reales (aproximadamente un millón de dólares), cifra que ha sido un elemento central en las motivaciones de los participantes.

Formó parte del plantel campeón del mundo en 2002

Tras su retiro definitivo del fútbol en 2016, Edilson Capetinha se mantuvo vinculado al mundo deportivo como comentarista en el canal Band y participó en el segmento Danca dos Famosos de TV Globo en 2013, consolidando su presencia en el ámbito televisivo. Además, dirige la empresa ED Dez Eventos Promocoes e Producoes Artísticas y participa regularmente en eventos sociales y partidos de homenaje, especialmente en clubes donde dejó huella, como Corinthians y Palmeiras.

La apuesta de Edilson por el reality representa un nuevo capítulo en la vida del exatacante. Su participación se inscribe en un contexto donde los desafíos económicos, derivados de decisiones personales y de confianza, impulsaron su búsqueda de una nueva oportunidad mediática. “Confié en mucha gente y caí. Estoy aquí por el dinero, en realidad”, reiteró el exfutbolista en la casa, ante la mirada de sus compañeros y de la audiencia del programa.