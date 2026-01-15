Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

El Club Atlético Tucumán Central desató la alegría tras alcanzar la final del Torneo Regional Federal Amateur luego de vencer de visitante 2-1 a Club Atlético Social Boroquímica bajo un diluvio en un partido cargado de épica en el Campo Quijano. El combinado tucumano dejó afuera al representativo salteño y definirá al ganador de la llave de la Región Norte ante Talleres de Perico de Jujuy en este certamen que reparte cuatro ascensos para el Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

Pero la euforia por dar un paso más rumbo al soñado salto de categoría quedó empañada por la foto que se viralizó del festejo de los jugadores tras el duelo: 10 futbolistas del elenco tucumano se fotografiaron en el micro con bebidas alcohólicas y portando dos pistolas. La imagen se viralizó rápidamente, generando un enorme repudio en redes sociales y obligando a los protagonistas a emitir una aclaración para intentar apaciguar los ánimos.

“A raíz de la viralización y comentarios sobre una imagen de los jugadores de Tucumán Central, nos vemos obligados a aclarar que se trató de un momento de celebración en un ámbito privado y que fue malinterpretado. Queremos remarcar que las armas eran de juguete, y que no hubo mala intención, ni mucho menos, propósito de promover la violencia. Pedimos disculpas por el mal entendido. El plantel se encuentra enfocado en la final del domingo”, fue el comunicado que difundió el club por intermedio de sus redes sociales. Uno de los futbolistas implicados también decidió hablar con la prensa para explicar lo ocurrido.

“Son pistolas de juguete, de esas que lanzan balines de plástico. Se hizo algo muy grande por eso. Nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento. Estábamos festejando, jugando y no nos dimos cuenta”, explicó al diario La Gaceta el arquero suplente Néstor Tonini, uno de los futbolistas que estaban en la imagen junto a Franco Flores, Carlos Cisneros, Franco Barrera, Damián Ovejero, Bruno Medina y Felipe Estrada, según los identificó el citado medio tucumano. El periódico en cuestión remarcó que los últimos dos mencionados son los que tienen las pistolas.

“Los chicos son jodones. Llevaron esas pistolas para jugar y nos estábamos pegando entre nosotros. Hasta espuma de carnaval teníamos y nos íbamos tirando. Estábamos contentos celebrando la clasificación”, expresó Tonini en la entrevista.

En medio de esta polémica que trascendió los límites del torneo regional, el Rojo tucumano deberá disputar el primer partido el domingo contra Talleres de Perico, que viene de eliminar a Atlético San Pedro en semifinales. La ida será en Villa Alem y la revancha se celebrará en Jujuy siete días más tarde. El equipo que logre el triunfo en la llave se apoderará de la Región Norte que nuclea a las entidades de Tucumán, Salta y Jujuy.

El Torneo Regional Amateur es la cuarta categoría del fútbol nacional, integrado por más de 300 equipos de todo el país que llegan desde sus respectivas ligas regionales y bajo la esfera del Consejo Federal de AFA: se divide inicialmente en ocho regiones (Patagónica, Pampeana Sur, Pampeana Norte, Cuyo, Litoral Sur, Litoral Norte, Centro y Norte) para ir decantando hasta conseguir a los cuatro clubes que lograrán el boleto al Torneo Federal A, el escalafón que permite dar el salto finalmente a la Primera B Nacional.