La promesa de River Plate con cláusula de 100 millones que jugará la Copa Libertadores con otro club de Primera División

Bautista Dadín continuará su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza (@bautistadadin)

El mercado de pases de River Plate no se detiene. Aunque la mayoría de los flashes se encuentran depositados en la búsqueda de un desequilibrante y no se descarta el desembarco de un centrodelantero y un marcador central, el conjunto de Núñez está próximo a cerrar una salida.

Se trata del joven delantero de 19 años Bautista Dadín, que continuará su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza tras un acuerdo de préstamo por un año, que incluye una opción de compra cuya cifra no fue revelada. La decisión se produce en un contexto donde el Millonario busca reforzar su ataque y prioriza que algunos juveniles adquieran experiencia fuera de la institución.

La partida de Miguel Borja dejó vacante el puesto de delantero central en River Plate, una posición que el cuerpo técnico considera clave para la próxima temporada. Aunque existen alternativas internas, la dirigencia y el staff técnico encabezado por Marcelo Gallardo optaron por que varios jóvenes del plantel profesional y de la Reserva sumen minutos en otras instituciones del fútbol argentino. Entre ellos se encuentra Bautista Dadín, quien venía de un año destacado en la Reserva bajo la conducción de Marcelo Escudero y debutó en Primera durante el Torneo Clausura 2025.

Durante el último tramo del año pasado, el nombre de Dadín cobró relevancia en el club tras la lesión de Sebastián Driussi, la salida de Borja y la prolongada ausencia de Agustín Ruberto. Esta serie de circunstancias abrió la puerta para que el juvenil sumara sus primeros minutos en el plantel superior. En total, disputó 115 minutos distribuidos en cuatro partidos de la máxima categoría, incluido su debut frente a Godoy Cruz. Además, formó parte de la nómina que viajó al Mundial de Clubes, aunque no sumó minutos.

La situación cambió en las últimas semanas. El regreso de Ruberto y la firme intención de la dirigencia de incorporar un delantero de jerarquía en este mercado de pases alteraron el panorama para los jóvenes como Dadín. River Plate decidió no convocar al delantero para la pretemporada, lo que redujo sus posibilidades de continuidad en la Primera durante el inicio de la temporada 2026.

Bautista Dadín no viajó a la pretemporada con River en San Martín de los Andes

Varios clubes mostraron interés en sumar a Dadín. Sarmiento (también tiene en la mira al defensor Ulises Giménez) y Independiente Rivadavia se comunicaron con la dirigencia millonaria para negociar un préstamo. Aunque el club de Junín parecía tomar la delantera, finalmente el destino del atacante será el equipo mendocino, que esta temporada disputará la Copa Libertadores luego de adjudicarse la Copa Argentina. La operación se cerrará a préstamo por doce meses, con una opción de compra elevada (el monto aún no trascendió).

Vale recordar que la cláusula de rescisión del joven atacante está fijada en 100 millones de dólares, una cifra que refleja las expectativas que existen en River Plate sobre el futuro del futbolista (fue el primer juvenil en rubricar un contrato con esta cifra como cláusula de salida dentro de la institución). En el club consideran que el préstamo beneficiará tanto al jugador como a la institución, ya que el delantero podrá sumar rodaje y regresar a Núñez con mayor experiencia para pelear un lugar en el plantel profesional.

Aunque el Muñeco decidió llevar a San Martín de los Andes a varios juveniles (Franco Jaroszewicz, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Ian Subiabre y Santiago Beltrán), otros perdieron terreno en la consideración del DT y podrían emigrar. En esa nómina aparecen nombres como los de Agustín De la Cuesta, Joaquín Freitas, Lisandro Bajú y Leandro Peña Biafore.

En las últimas horas también salió a la luz que River Plate rechazó una oferta de 12 millones de dólares desde Brasil por Facundo Colidio. El club brasileño, cuyo nombre no fue confirmado, presentó una propuesta formal por el delantero, quien terminó la última temporada como suplente pero es considerado una pieza importante en el proyecto futbolístico de Marcelo Gallardo para 2026.

La decisión de rechazar esa cifra responde a la falta de incorporaciones en el ataque y a la confianza que el cuerpo técnico mantiene en Colidio. El delantero renovó recientemente su contrato hasta diciembre de 2027 y cuenta con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares.