Las dos promesas de River Plate que podrían tener rodaje en otros clubes de Primera División

Los jóvenes, algo relegados en la consideración de Marcelo Gallardo, podrían emigrar en búsqueda de minutos

Ulises Giménez y Bautista Dadín,
Ulises Giménez y Bautista Dadín, los juveniles que podrían salir a préstamo en búsqueda de minutos

Ulises Giménez y Bautista Dadín, dos de las principales promesas de River Plate, podrían cambiar de club en busca de minutos durante la temporada 2026. La dirigencia y el cuerpo técnico analizan la posibilidad de que ambos futbolistas salgan a préstamo, ante el interés concreto de Sarmiento de Junín y Independiente Rivadavia de Mendoza para reforzar sus planteles. El objetivo: que los juveniles logren experiencia profesional y regresen a Núñez con mayor rodaje.

El caso de Ulises Giménez refleja el dilema que enfrentan muchos jóvenes talentos surgidos de la cantera de River Plate. El zaguero central, de 20 años y nacido en José C. Paz, fue uno de los futbolistas promovidos por Marcelo Gallardo durante el proceso que lideró en 2025. Giménez no solo integra la pretemporada en San Martín de los Andes, sino que debutó oficialmente en la Primera División en el partido por Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar. Pese a ese estreno, no volvió a tener presencia en el primer equipo durante la temporada.

El marcador central, que también había realizado la pretemporada con Martín Demichelis, saltó joven a la Reserva y luego fue a préstamo a Defensa y Justicia, donde no pudo debutar en la máxima categoría producto de una rotura de ligamentos cruzados. En 2024 retornó a la institución, se recuperó y el año pasado supo ser uno de los pilares de la última línea en el conjunto dirigido por Marcelo Escudero, luciendo la citan de capitán en algunas oportunidades.

Ulises Giménez debutó en la
Ulises Giménez debutó en la pasada edición de la Copa Argentina (@uligimenezok)

En este mercado de pases, Sarmiento de Junín manifestó su interés en incorporarlo a préstamo por un año. La dirigencia del club del interior bonaerense, que logró mantener la categoría en 2025, inició gestiones para sumar a Giménez sin cargo y sin opción de compra, con la intención de que el jugador sume minutos y experiencia competitiva.

En River Plate evalúan la propuesta y no descartan aceptar la cesión. Vale destacar que el Millonario se encuentra actualmente en la búsqueda de un defensor (Romaña de San Lorenzo, uno de los apuntados), lo que complicaría las posiblidades de Giménez de tener minutos. Por ese motivo, el zaguero y su entorno barajan la alternativa de buscar continuidad fuera del club, priorizando el desarrollo profesional por sobre la permanencia en Núñez.

El escenario de Bautista Dadín presenta matices similares. El delantero, de 19 años, se destacó como goleador de la Reserva y logró debutar en el primer equipo durante el Clausura 2025, sumando 115 minutos repartidos en cuatro partidos, incluido su estreno frente a Godoy Cruz. Su proyección generó expectativas en el club, sobre todo tras la lesión de Sebastián Driussi, la pérdida de terreno de Miguel Borja y la ausencia prolongada de Agustín Ruberto.

La competencia interna y la búsqueda de un nuevo centrodelantero en este mercado condicionaron las oportunidades de Dadín. Marcelo Gallardo no lo incluyó en la pretemporada y en el club consideran que la mejor opción para su crecimiento pasa por cederlo a préstamo a otra institución. Tanto Sarmiento de Junín como Independiente Rivadavia de Mendoza iniciaron gestiones para quedarse con el atacante durante 2026. En Núñez observan con buenos ojos la posibilidad de que Dadín gane rodaje en la máxima categoría y regrese con mayor experiencia.

Bautista Dadín no fue a
Bautista Dadín no fue a la pretemporada con River en San Martín de los Andes (@bautistadadin)

De esta manera, los próximos días serán decisivos para resolver el futuro de Ulises Giménez y Bautista Dadín. Tanto River Plate como los clubes interesados avanzan en negociaciones, mientras los futbolistas aguardan definiciones para saber si el próximo paso de su carrera será en Núñez o en otro destino del fútbol argentino.

Aunque el Muñeco decidió llevar a San Martín de los Andes a varios juveniles (Franco Jaroszewicz, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Ian Subiabre y Santiago Beltrán), otros perdieron terreno en la consideración del DT y podrían emigrar. En esa nómina aparecen nombres como los de Agustín De la Cuesta y Joaquín Freitas.

