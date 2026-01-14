Ricardo Centurión se hizo la revisión médica y selló su regreso a un club del fútbol argentino: “Feliz por esta oportunidad”

Ricardo Centurión se realizó la revisión médica y se convertirá en nuevo refuerzo de Racing de Córdoba, equipo que milita en la Primera B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. El jugador de 32 años, de último paso por Oriente Petrolero, confirmó su retorno al país luego de una temporada en Bolivia.

En sus primeras declaraciones antes de ingresar al centro médico de la ciudad cordobesa, Centurión se sacó algunas fotos con los hinchas que se acercaron al lugar y expresó ante los medios: “Estoy con felicidad y muy contento”. Luego, el futbolista surgido de las inferiores de Racing Club de Avellaneda ingresó a la clínica acompañado de los directivos de su nuevo equipo.

“Me siento contento, feliz por esta oportunidad, vamos a intentar darle al club la mayor alegría y lograr los objetivos que tenemos. Elegí a Racing porque fue el que propuso y el que quiso. Acá estoy”, expresó Centurión tras salir del centro médico, quien brindará una conferencia de prensa más tarde en la sede del club de Nueva Italia.

*Ricky Centurión se hizo la revisión médica en Córdoba

La dirigencia de Racing de Córdoba decidió avanzar en los últimos días en la contratación de Centurión como parte de una estrategia para sumar futbolistas experimentados para pelear por el ascenso, aunque la propuesta económica fue adaptada a la realidad de la Primera Nacional. El directivo de la institución cordobesa, Manuel Pérez, detalló al medio Cadena 3: “Cuando vi que estaba la posibilidad, le bajamos la propuesta y quedamos en charlar mano a mano con Ricky”. También señaló que sería “un impacto fuerte para la categoría”.

La carrera de Centurión tuvo puntos altos al comienzo cuando debutó en Racing en 2011. Con el correr de los partidos, el habilidoso mediocampista ofensivo explotó y fue campeón en sus dos ciclos con la Academia (2014 y 2018). En la institución de Avellaneda completó un total de 93 partidos, con 19 goles y 14 asistencias.

Luego, el futbolista fue transferido al Genoa y San Pablo, donde cumplió dos temporadas en esos clubes. Pasó a Boca Juniors en 2016, donde pudo festejar un título con Guillermo Barros Schelotto como entrenador. El próximo paso de Ricky fue San Luis de México, donde apenas jugó 12 partidos y su regreso a la Argentina fue con la camiseta de Vélez, que compró parte de su pase en 2020. Con el cuadro de Liniers participó de 62 encuentros, marcó 8 goles y dio 6 asistencias.

En una de sus últimas entrevistas, Centurión puntualizó sobre sus sentimientos por la entidad xeneize: “Yo soy Bostero mal, enfermo de Boca. Cuando jugás ahí, amás el color y la institución. Me quedaba hasta las 3 o 4 de la tarde curándome lesiones o tomando mate, no me quería ir”. Y reveló sobre su relación con Juan Román Riquelme: “Hablábamos siempre, cuando había un partido decisivo, le mandaba un mensaje. Ahora cambié el número y se me perdió. No teníamos una amistad, pero siempre hablábamos y él me tenía mucho cariño. Es más, fui a la casa por Javi García, que estaba en Racing, porque me quería conocer. Jugamos un fulbito y la pasamos de 10. Hablar con Román de fútbol es un orgasmo”.

A partir de su tercera temporada con el Fortín, el rendimiento de Centurión comenzó a decaer estrepitosamente y sus problemas extra futbolísticos comenzaron a florecer, por lo que terminó con una desvinculación y préstamos poco fructíferos por San Lorenzo y Barracas Central. En 2025 surgió la chance de relanzar su carrera en Oriente Petrolero de Bolivia y, tras una temporada en Santa Cruz de la Sierra, el jugador jugó 31 partidos, con 9 tantos y 7 asistencias.