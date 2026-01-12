Deportes

Ricardo Centurión acordó de palabra con un club argentino tras su paso por Bolivia

El elenco cordobés está a punto de anunciar la incorporación de Ricky. Los detalles

Centurión se ilusiona con volver
Centurión se ilusiona con volver a jugar en Argentina (@Velez)

Racing de Córdoba avanzó con la posible vuelta de Ricardo Centurión al fútbol argentino y tiene un acuerdo de palabra para incorporar al jugador con paso por Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo. “Ricky Centurión está a un paso de volver al fútbol argentino. Racing de Córdoba lo tiene apalabrado”, informó Germán García Grova, especialista en mercado de pases.

El futbolista había relatado que siente una profunda necesidad de “volver a sentirse vivo” y demostrarse a sí mismo que puede jugar al fútbol en nuestro país. Ante esto, el interés de Racing de Córdoba por Ricardo Centurión se intensificó debido a que además manifestó que “su deseo es volver a Boca en algún momento”. Sin embargo, está enfocado en retornar a su país para estar más cerca de la familia. Desafiarse a sí mismo de que puede volver a ser determinante y que está vigente futbolísticamente.

La intención de Centurión es
La intención de Centurión es tener constancia deportiva (Fuente)

El principal objetivo del atacante es recuperar la continuidad que perdió en los últimos años, luego de finalizar su etapa en el Oriente Petrolero de Bolivia, club al que llegó tras su salida de Vélez y dos años sin jugar. Lo que coincide con la intención del club cordobés que sueña con reforzar su plantel con Wanchope Ábila y la llegada de Centurión. Entre las posibilidades realizaron movimientos por Matías Suárez, pero la chance fue descartada por la decisión de retiro del jugador.

La confirmación del acuerdo entre Centurión y Racing de Córdoba podría materializarse en estos días. Hoy habrá una reunión entre el representante de Centurión y el presidente de Racing de Córdoba, contó el periodista de TyC Sports. Además, comentó los aspectos que influyeron para avanzar con la operación. “Tuvo mucho que ver en su recuperación, de volver a sentirse jugador, el representante. Es quien lleva adelante esta negociación. Veremos si Centurión acepta la oferta para retornar al fútbol argentino en Racing de Córdoba”.

El extremo surgió en Racing
El extremo surgió en Racing Club de Avellaneda está cerca de competir en la Primera B Nacional

La dirigencia de Racing de Córdoba decidió avanzar en la contratación de Ricardo Centurión, de 32 años, como parte de una estrategia para sumar futbolistas experimentados para pelear por el ascenso, aunque la propuesta económica fue adaptada a la realidad de la Primera Nacional. El directivo de la institución cordobesa, Manuel Pérez, detalló a Cadena 3: “Cuando vi que estaba la posibilidad, le bajamos la propuesta y quedamos en charlar mano a mano con Ricky”. También señaló que sería “un impacto fuerte para la categoría”.

En una entrevista con Fútbol Continental (Radio Continental), el jugador se sinceró sobre su etapa como jugador de Oriente Petrolero: “Fui a Bolivia porque sentí que era el momento, cuando uno tiene un hijo, piensa diferente. Es una prueba que superé y no cometí ningún error. En ese sentido, estoy contento. ¿Una vuelta a Boca? Si se da, se dará; y si no, no. La ilusión está intacta. Yo estoy para rendir en alto rendimiento, con una pretemporada de 15 ó 20 días estaré en mi peso y no tendré problemas. Si tengo que jugar en la B Nacional y hacer méritos para volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo. Yo quiero seguir ubicándome”.

La posible llegada de Ricardo Centurión a Racing de Córdoba abre la expectativa sobre su aporte al equipo, siempre que logre alcanzar la regularidad deportiva que busca. La expectativa de ambas partes es concretar el acuerdo en breve y permitir que el jugador retome protagonismo en el fútbol local. “Quiero demostrarles a los que no me tienen confianza. Sin vergüenza, tuve un período malo en mi vida, pero estoy contento y orgulloso de poder seguir jugando a la pelota y darle alegrías a la gente. Las personas me paran, me piden fotos y me dicen que era un crack. Quiero mirar a los ojos a mi hija y que sienta que tiene un padre que juega al fútbol”, concluyó el delantero argentino.

Ricardo CenturiónPrimera NacionalRacing de CórdobaDeportes-Argentina

