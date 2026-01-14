La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 enfrenta a Franco Colapinto y a la escudería Alpine ante un escenario de incertidumbre, marcado tanto por el debut del piloto argentino como titular como por las dudas técnicas que rodean al equipo francés. La suspensión inesperada del primer contacto con el auto A526 en Barcelona acentuó la tensión. Según la prensa europea, la postergación de las pruebas respondió a dificultades en la integración de la unidad de potencia de Mercedes con el monoplaza, problemas que alcanzaron el ensamblaje final y la configuración del software, lo que llevó al equipo a actuar con cautela antes de sumarse a los test colectivos del 26 de enero.

Desde las filas de los especialistas, Johnny Herbert, excompañero de Michael Schumacher en Benetton, expresó su escepticismo en el podcast Stay on Track junto a Damon Hill. Para Herbert, la situación de Alpine resulta preocupante de cara a la nueva normativa que regirá la Fórmula 1. Consultado por The New York Times, el británico afirmó: “Creo que quien realmente lo va a tener difícil es Alpine. Creo que Alpine está pasando por un verdadero estancamiento en estos momentos”. La expectativa generada tras la decisión de suspender el desarrollo del modelo 2025 para focalizar los recursos en el auto de este año contrastó con la advertencia del expiloto. Para Herbert, la elección de equipar a Alpine con motores Mercedes no garantiza el cambio de rumbo que ansían los directivos y los aficionados.

En sus palabras, advirtió: “No lo soluciona todo”, y subrayó que más allá de la calidad de las unidades de potencia, existen inconvenientes estructurales que podrían persistir. Para probar esta afirmación, Herbert recordó casos recientes en la máxima categoría, como los de Williams y McLaren, quienes pese a contar con motores Mercedes experimentaron resultados decepcionantes durante varias campañas.

Johnny Herbert le envió una fuerte advertencia a Franco Colapinto de cara al inicio de una nueva temporada de Fórmula 1

Herbert insistió: “Puede que sea muy útil, pero creo que hay problemas más fundamentales. Son todos esos pequeños ingredientes los que, creo, van a hacer que sea muy, muy difícil para ellos”. La valoración del británico recalca la complejidad de conjuntar todos los elementos del auto más allá del impulso que pueda ofrecer una motorización de primer nivel.

El episodio de la prueba suspendida en Cataluña emerge como síntoma de las dificultades internas del equipo francés. Según L’Auto-Journal, la principal causa del aplazamiento residió en la integración fallida entre los datos técnicos enviados por Mercedes y los sistemas propios de Alpine, lo que derivó en el retraso del denominado “shakedown”. La falta de información y las complicaciones en el ensamblaje intensificaron el hermetismo respecto al verdadero potencial del coche que conducirán Colapinto y Pierre Gasly.

La advertencia de Herbert no se limita a Alpine. En el mismo análisis, el ex piloto extendió sus reservas a otros equipos en transición, como Cadillac, quienes enfrentarán por primera vez el nuevo reglamento. “Va a ser difícil para ellos, va a ser muy difícil”, sentenció en alusión a la escuadra estadounidense, y equiparó la dificultad de consolidar un rendimiento competitivo con la presión a la que están sometidos equipos veteranos y debutantes por igual.

Mientras tanto, la expectativa sobre el desempeño de Colapinto se mantiene elevada. Tras un 2025 sin logros destacados en la pista, el argentino confía en que los cambios técnicos brindarán oportunidades en la lucha por los puntos. No obstante, la combinación de retos técnicos y un panorama reglamentario inédito coloca a Alpine ante una temporada en la que la prudencia parece imponerse sobre cualquier euforia anticipada.