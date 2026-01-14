La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Preocupación en Merecedes de cara a la nueva temporada de Fórmula 1 (AP)

La atención del mundo de la Fórmula 1 se centra en las declaraciones recientes de Johnny Herbert sobre los teóricos problemas que enfrentaría Mercedes con el desarrollo de su motor para la temporada 2026. El expiloto británico, con una amplia trayectoria en la máxima categoría, compartió su escepticismo respecto al avance del equipo alemán en la nueva era técnica que se avecina.

Durante una entrevista con el portal JeffBet, y replicada por el medio británico Express, Herbert indicó que, a pesar de los rumores que ubican a Mercedes como el favorito para dominar el próximo ciclo de motores, la realidad en la sede de Mercedes High Performance Powertrains dista de ser tan positiva. “No he tenido mucha información de los equipos. Sin embargo, lo que sí he oído es que Mercedes podría haber tenido algunos problemas con el motor. En particular, la unidad de potencia no arrancaba cuando la montaron en la parte trasera del coche”, detalló Herbert. De ser ciertas las palabras del ex piloto de F1 y actual comentarista, el impacto sería para Mercedes pero también para los equipos que tendrán sus unidades de potencia como Alpine, Williams y el flamante campeón McLaren.

No hay que perder de vista que en los últimos días nació un rumor sobre las demoras en Alpine para girar los primeros kilómetros con su coche 2026 en el shakedown. Se especuló que esa prueba iba a llevarse a cabo el fin de semana pasado, pero el portal Grada 3 advirtió: “Existen versiones que indican que el retraso estaría relacionado con la entrega de información técnica por parte de Mercedes”.

La próxima temporada marca el comienzo de una nueva normativa de motores en la Fórmula 1, con regulaciones que buscan tanto mayor eficiencia como la entrada de nuevos fabricantes. Ante este escenario, las expectativas sobre Mercedes crecieron debido al recuerdo de su dominio absoluto en el campeonato de constructores tras los cambios reglamentarios de 2014.

Estas dudas sobre la fiabilidad de la nueva unidad de potencia de Mercedes planteadas por Herbert han agregado un nuevo capítulo a la polémica previa al inicio del año, especialmente después de que otras escuderías solicitaran aclaraciones a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) respecto a una posible interpretación técnica que podría beneficiar a la casa alemana.

El foco de la controversia está en la relación de compresión del motor de combustión interna, regulada por un límite de 16:1 para 2026, frente al 18:1 anterior. Esta modificación pretende contener costos y facilitar la llegada de nuevos actores al campeonato, aunque algunos fabricantes sospechan que Mercedes podría aprovechar una interpretación favorable del reglamento.

El respaldo técnico de esa postura se apoya en el Artículo C5.4.3 del reglamento, que especifica que los controles de la FIA se hacen en condiciones estáticas y a temperatura ambiente. Según este artículo, “ningún cilindro del motor podrá tener una relación de compresión geométrica superior a 16.0…”, dejando margen para distintas interpretaciones durante el funcionamiento real en pista.

Por ahora, la FIA no planea intervenir de inmediato, manteniendo los controles actuales, aunque se prevé una revisión del tema en la reunión técnica programada para el 22 de enero, antes del inicio de los test invernales en Barcelona.

Alpine podría verse afectado por utilizar motores de la marca alemana (Reuters)

Herbert también abordó la percepción de que Mercedes es el rival a vencer en 2026. “Muchos creen que son los hombres a batir en 2026, pero no creo que sea del todo cierto. En general, hay mucha calma y todos están trabajando para estar lo mejor preparados posible para las pruebas. Seguramente tendrán algunos problemas, pero es normal cuando hay un cambio tan importante”, agregó, en declaraciones recogidas por JeffBet.

El expiloto británico advirtió sobre la diferencia entre las pruebas de los motores en la fábrica y su rendimiento en pista. “Estoy seguro de que habrá muchos pequeños problemas, como siempre ocurre al empezar un nuevo año con un coche nuevo y nuevas reglas. Hay muchas incógnitas. Es diferente cuando el coche se prueba en una fábrica que cuando compite en la pista”, explicó.

Además, Herbert expresó sus dudas sobre la situación de otros equipos, como Alpine, al considerar que “quien realmente lo va a tener difícil es Alpine. Creo que Alpine está pasando por un verdadero estancamiento en estos momentos”. En diálogo con The New York Times, el británico sostuvo que la decisión de Alpine de equiparse con motores Mercedes no representa una garantía de éxito para la escudería francesa.

El calendario de presentaciones de los monoplazas de Fórmula 1

El debate sobre la legalidad y la potencial ventaja de ciertas soluciones técnicas de Mercedes continuará en el ámbito de la FIA y entre los fabricantes involucrados. Para Herbert, la tranquilidad aparente en las fábricas no oculta las dificultades que implica adaptarse a un reglamento completamente nuevo ni los desafíos técnicos que enfrentan los equipos de cara a la próxima temporada.

En lo que respecta al cronograma de cara al próximo campeonato, el calendario de presentaciones de equipos incluye varios hitos. El 15 de enero, Red Bull y Racing Bulls mostrarán sus nuevos diseños. El 20 de enero, Audi celebrará su acto inaugural y Honda dará a conocer su nueva unidad de potencia junto a Aston Martin. El 23 de enero, Alpine y Ferrari presentarán sus vehículos, mientras Haas optará por un lanzamiento digital. El 8 de febrero, Cadillac revelará el diseño definitivo de su monoplaza. Al día siguiente, Aston Martin presentará su primer auto diseñado bajo la dirección de Adrian Newey y el 9 de febrero, McLaren mostrará su livery en el Circuito Internacional de Bahréin. Finalmente, el debut en el Gran Premio de Australia, previsto para el 6 de marzo, marcará el inicio oficial de la campaña 2026 para las escuderías.