El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

El defensor del Manchester United y la selección argentina contó cómo atraveso el extenso periodo alejado de las canchas

El defensor de la selección argentina ya está recuperado de una dolencia física que lo tuvo nueve meses afuera de las canchas

Lisandro Martínez cerró un año muy especial en su carrera con el Manchester United. El zaguero central estuvo nueve meses afuera de las canchas por lesión, pero su regreso en noviembre pasado trajo calma en su club, como así también en la selección argentina con vistas al Mundial 2026. El propio Lionel Scaloni destacó su vuelta y el defensor ofreció un relato a corazón abierto sobre los momentos posteriores a la rotura ligamentaria en la rodilla izquierda sufrida en febrero pasado.

Después de las primeras dos o tres semanas no quería jugar más al fútbol. Porque ya me había pasado la fractura del pie, ahora lo de la rodilla, dije ‘ya está, no quiero saber más nada‘”, declaró Martínez en charla con AFA Estudio, e hizo foco en la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho padecida en abril de 2023. Se resintió del mismo cuadro en septiembre de ese año. Y continuó sobre su último parate: “Cuando yo me lesiono, entro en desequilibrio total porque el dolor es inaguantable. Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, me voy a estar con mi familia en Argentina. Basta, no quiero sufrir más, quiero estar bien, quiero disfrutar‘, pero uno cuando está desequilibrado, puede llegar a decir cualquier cosa, porque no estás conectado con vos mismo. Yo obviamente acepté esas tres semanas de luto, que no era yo”.

A los pocos días de esa dolencia, Licha fue padre de su primera hija junto a su pareja, Muri López Benítez, un acontecimiento que cambió su vida: “Lo que hizo la diferencia fue el nacimiento de mi hija. Yo me lesiono y al mes, nace ella y digo: ‘No, no... No hay chance de que me dé por vencido‘. Fue mi motor de cada día. Salía cada entrenamiento a dar lo mejor pura y exclusivamente por mi hija”.

*Lisandro Martínez se retiró llorando en camilla tras la lesión

La rehabilitación de nueve meses forzó una profunda introspección en la mirada del futbolista de 27 años: “Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: físico, mental y en lo personal. Te sentís que no sos un jugador de fútbol. Sentís dolores y pensás que no vas a volver nunca más a jugar al fútbol. Un desequilibrio mental y físico que hoy lo pienso y digo ‘no sé cómo fue que lo hice‘. Eso sí, me aferré a la gente que tengo al lado, a mi familia y amigos. Ellos te dicen que no bajes los brazos, te ayudan y te tiran para adelante. Esas son las personas que uno necesita para no escoger el camino fácil, que es tirar la toalla y ya está”.

A continuación, lanzó una elaborada enseñanza sobre por qué le agradece a esta última lesión: “Ahí empecé a reflexionar. A ver, ¿qué me viene a mostrar esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo mejorar en lo personal? Lo usé como un mensaje positivo. Por ahí, uno tiene que recibir una golpiza para aprender y volver a comenzar. Uno a veces se cree que está por las nubes y ahí es cuando la vida o lo que fuese te mandan estos mensajes para decir: ‘Mirá, no es por acá‘. Son siempre buenos mensajes, que por ahí tienen que llegar al lesionarse para darse cuenta y valorar más donde uno está. Así que nada, yo agradezco. Obviamente es un poco fuerte decir gracias a esta lesión porque a nadie le gusta estar lesionado, pero gracias a esta lesión hoy puedo decir que he cambiado mucho como persona. La perspectiva de la vida: valoro más la vida, el clima, el olor al césped, una pelota, salir a la cancha, todo".

Lisandro Martínez demoró nueve meses
Lisandro Martínez demoró nueve meses en su recuperación y volvió a ser titular a fines de diciembre (Crédito: Reuters/Peter Powell)

“Siempre digo que, ante la adversidad, ahí es cuando uno demuestra su verdadera personalidad. Así que me conecté conmigo mismo de nuevo, con mis raíces, con lo que soy, con mis valores y le di día a día. Lo mío era día a día, una lucha constante y mi partido era todos los días en el gimnasio. Después, teniendo terapia con mi psicóloga, tratando siempre de mejorar en todos los aspectos. Y siempre tuve en claro qué era lo que quería para tratar de llegar a mi mejor versión. Cada mes que pasaba iba viendo los resultados, me iba fortaleciendo y hoy en día me siento excelente en la cancha. Gracias a no haber tirado la toalla, hoy están los resultados”, analizó sobre el proceso interno que atravesó durante este tiempo hasta su retorno el 30 de noviembre pasado durante un partido de la Premier League.

Lisandro Martínez volvió sin problemas a las canchas y ya acumula una decena de encuentros en la presente temporada con el Manchester United, donde recobró la titularidad a fines de diciembre después de 10 meses sin comenzar un partido: “Me siento muy bien. En una de las últimas entrevistas que hice, dije que me sorprendió un poco, porque pensé que iba a ser más duro volver, pero fuimos llevando bien los minutos que tenía que jugar, fue muy progresivo todo. Desde el club hicieron un gran trabajo y eso ayudó mucho a que yo me sienta bien ahora. Física y mentalmente estoy mejor que nunca”.

