Se filtró el video del ex piloto de F1 que agredió a un hombre por supuestas amenazas a su hijo: el descargo tras su detención

El brasileño Antonio Pizzonia golpeó a un hombre durante una carrera de karting en la que participaba su hijo

El ex piloto brasileño de Fórmula 1 Antonio Pizzonia fue arrestado en Estados Unidos tras un incidente de agresión durante un evento de karting en Texas en el que participaba su hijo, lo que generó un escándalo en el mundo del deporte. Horas después de haber recuperado su libertad, el retirado corredor hizo un descargo para aclarar lo sucedido y también se filtró el video del momento en el que golpeó por la espalda a un hombre.

Pizzonia, de 45 años, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el hecho que derivó en su detención. El nacido en Manaos dijo en una declaración publicada en Instagram: “Gente, estoy bien. Estoy en casa. De hecho, hubo un incidente en el que, hoy, habría reaccionado de otra manera. En ese momento comprendí que mi hijo, un niño, estaba siendo coaccionado por otro adulto e, instintivamente, lo defendí”. Al momento del hecho, el ex piloto que corrió en la F1 entre 2003 (Jaguar Racing) y 2005 (BMW Williams) se encontraba en el circuito donde se disputaba la Superkarts USA Winter Series, acompañando a su hijo, quien competía en la final de la categoría X30 Junior pero fue descalificado de la prueba.

Este martes también circuló un video en el que se muestra a Pizzonia propinando una patada voladora y posteriormente un golpe de puño a otro adulto, antes de ser separado por otros individuos. Hasta el momento, según informó el medio brasileño Globo Esporte, no se ha determinado de forma precisa la identidad de la persona afectada ni el motivo concreto de la agresión.

El momento en el que el ex piloto de F1 Antonio Pizzonia agrede a una persona en Texas durante una final de karting (captura de video)

De acuerdo a la información del citado medio, en Texas, las agresiones que provocan lesiones corporales se consideran delitos de Clase A, cuya sanción puede alcanzar hasta un año de cárcel o una multa máxima de USD 4.000, de acuerdo con el Artículo 22.01(a) del código penal local. Hasta el momento, los abogados de Pizzonia no brindaron mayores precisiones sobre el proceso legal de la causa.

La detención llevó al piloto brasileño a ingresar en una cárcel local alrededor de las 18 horas, según informó Daily Mail citando datos aportados por TMZ. En el centro de detención, Pizzonia fue fotografiado vistiendo un uniforme carcelario a rayas. Los detalles respecto a las circunstancias específicas del arresto no han sido difundidos hasta el momento. Durante el evento deportivo, su hijo, Antonio Pizzonia Neto, obtuvo el noveno puesto en la carrera junior, como precisó el rotativo inglés.

Antonio Pizzonia, ex piloto de Fórmula 1, fue arrestado en Texas por agresión a un hombre (@MailSport)

La carrera deportiva de Antonio Pizzonia se remonta a 2002, cuando debutó como piloto de pruebas de la escudería Williams en la Fórmula 1. Durante 2003 se sumó al equipo Jaguar hasta que regresó a Williams en 2004 para reemplazar a Ralf Schumacher en cuatro carreras. Su experiencia en la máxima categoría incluyó un total de 20 participaciones, siendo su mejor resultado el séptimo lugar logrado en cuatro ocasiones con la escudería inglesa.

Después de su paso por la Fórmula Uno, el ex piloto cosechó victorias en otras disciplinas. Pizzonia consiguió resultados destacados en la Auto GP World Series en 2015 y en la Open Class del BOSS GP en los años 2023 y 2024. Además, integró la parrilla de la Champ Car World Series, la Superleague Formula, el campeonato Stock Car Brasil y el FIA GT1 World Championship.

Previo a trasladarse a Texas para acompañar a su hijo, Pizzonia compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes de sus vacaciones familiares en Florida. El brasileño celebró la llegada del nuevo año en Orlando, acompañado de su esposa y sus hijos Antonio, Sophia y Antonella.

Antonio Pizzonia con su hijo (Foto: @antoniopizzonia)

Pizzonia visitó la Argentina en 2005 y protagonizó un espectáculo automovilístico en el autódromo Óscar y Juan Galvez de la Capital Federal, donde condujo el Williams-BMW de Fórmula Uno, el mismo monoplaza con el que Juan Pablo Montoya conquistó el Gran Premio de Brasil en la temporada 2004.

Aquella presentación formó parte de los eventos de los “200 Kilómetros de Buenos Aires” del TC2000, generando gran entusiasmo entre los aficionados locales, quienes celebraron las destrezas exhibidas en pista.

Durante esta exhibición, que se desarrolló en dos etapas, la primera entrada de Pizzonia se vio interrumpida cuando continuó de largo en la zona de la horquilla y sufrió la rotura de un neumático, lo que le impidió completar el tiempo previsto para su recorrido. El vehículo fue retirado mientras los autos del TC2000 se preparaban para la tanda clasificatoria, pero más tarde el brasileño volvió a pista, logrando captar la ovación del público allí presente.

Antonio Pizzonia durante su etapa de corredor (Crédito: ROTAX Karting USA)

En la segunda parte de la exhibición, Pizzonia aumentó su velocidad y ejecutó de manera deliberada una serie de trompos en la recta principal, una maniobra que provocó un entusiasmo palpable entre los espectadores, quienes respondieron con prolongados aplausos.

“Acá es como en Brasil, al público le gusta mucho la Fórmula Uno. Esta es la primera vez que estuve en este circuito, al cual sólo conocía por televisión”, había expresado el piloto brasileño en esa oportunidad.