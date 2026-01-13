Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

El ex piloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia fue arrestado en Estados Unidos tras un confuso episodio (Foto: @antoniopizzonia)

El ex piloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia fue arrestado en Texas bajo el cargo de agresión tras asistir a una carrera de karts en la que competía su hijo. El incidente se produjo la noche del sábado, poco después de que Pizzonia, de 45 años, presenciara la participación de su hijo en el circuito Speedsportz Racing Park de Montgomery County, en la Superkarts! USA Winter Series de 2026.

La detención llevó al piloto brasileño a ingresar en una cárcel local alrededor de las 18h, según informó Daily Mail citando datos aportados por TMZ. En el centro de detención, Pizzonia fue fotografiado vistiendo un uniforme carcelario a rayas. Los detalles respecto a las circunstancias específicas del arresto no han sido difundidos hasta el momento.

Durante el evento deportivo, su hijo, Antonio Pizzonia Neto, obtuvo el noveno puesto en la carrera junior, como precisó el rotativo inglés. El arresto de Pizzonia se produce tras una trayectoria profesional diversa, marcada por su debut en Jaguar en la temporada 2003 de Fórmula Uno, donde fue reemplazado antes de completar el año al no lograr sumar puntos. Posteriormente, el piloto obtuvo un total de ocho puntos a lo largo de dos temporadas en la escudería Williams, etapa que marcaría el final de su presencia en la máxima categoría del automovilismo.

Antonio Pizzonia, ex piloto de Fórmula 1 (Crédito: ROTAX Karting USA)

Después de su paso por la Fórmula Uno, el expiloto cosechó victorias en otras disciplinas. Pizzonia consiguió resultados destacados en la Auto GP World Series en 2015 y en la Open Class del BOSS GP en los años 2023 y 2024. Además, integró la parrilla de la Champ Car World Series, la Superleague Formula, el campeonato Stock Car Brasil y el FIA GT1 World Championship.

Previo a trasladarse a Texas para acompañar a su hijo, Pizzonia compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes de sus vacaciones familiares en Florida. El brasileño celebró la llegada del nuevo año en Orlando, acompañado de su esposa y sus hijos Antonio, Sophia y Antonella.

Pizzonia visitó la Argentina en 2005 y protagonizó un espectáculo automovilístico en el autódromo Óscar y Juan Galvez de la Capital Federal, donde condujo el Williams-BMW de Fórmula Uno, el mismo monoplaza con el que Juan Pablo Montoya conquistó el Gran Premio de Brasil en la temporada 2004.

Aquella presentación formó parte de los eventos de los “200 Kilómetros de Buenos Aires” del TC2000, generando gran entusiasmo entre los aficionados locales, quienes celebraron las destrezas exhibidas en pista.

Durante esta exhibición, que se desarrolló en dos etapas, la primera entrada de Pizzonia se vio interrumpida cuando continuó de largo en la zona de la horquilla y sufrió la rotura de un neumático, lo que le impidió completar el tiempo previsto para su recorrido. El vehículo fue retirado mientras los autos del TC2000 se preparaban para la tanda clasificatoria, pero más tarde el brasileño volvió a pista, logrando captar la ovación del público allí presente.

En la segunda parte de la exhibición, Pizzonia aumentó su velocidad y ejecutó de manera deliberada una serie de trompos en la recta principal, una maniobra que provocó un entusiasmo palpable entre los espectadores, quienes respondieron con prolongados aplausos.

“Acá es como en Brasil, al público le gusta mucho la Fórmula Uno. Esta es la primera vez que estuve en este circuito, al cual sólo conocía por televisión”, había expresado el piloto brasileño en esa oportunidad.