Los mejores memes tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid: el futuro de Mastantuono, la “cama” de Mbappé y burlas del Barcelona

La dirigencia comandada por Florentino Pérez sorprendió al cesantear al entrenador español. Así reaccionaron en las redes sociales

Xabi Alonso fue despedido del
Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid y estallaron los memes

Real Madrid tomó la decisión de despedir a Xabi Alonso como entrenador tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, una caída que aceleró su salida y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Con el reciente éxito del conjunto catalán, que ha logrado cinco triunfos en las últimas seis ediciones de El Clásico, la celebración de los hinchas de Barcelona no se hizo esperar. Las redes se llenaron de memes que destacaron tanto la influencia de Raphinha y Hansi Flick en el resultado como el mal momento del cuadro madrileño.

El ciclo de Xabi Alonso en el club blanco llegó a su fin un poco más de siete meses después de su llegada al Estadio Santiago Bernabéu. La dirigencia liderada por Florentino Pérez ya explora opciones de reemplazo, y mientras tanto, Álvaro Arbeloa asumió el cargo de entrenador interino.

El rendimiento irregular del equipo y los resultados adversos en encuentros decisivos habían puesto en jaque a Alonso. Los usuarios en redes sociales también ironizaron acerca de la situación de Kylian Mbappé como referente del equipo y el futuro de Franco Mastantuono, fichado a pedido del técnico saliente.

A continuación, los mejores memes y reacciones:

