La decisión de Williams Alarcón que le permitirá a Boca Juniors ampliar su búsqueda en el mercado de pases

El chileno Alarcón obtendrá la nacionalidad argentina

Mientras sigue adelante con la pretemporada y se prepara para los amistosos previos al debut oficial del domingo 25 de enero en la Bombonera ante Deportivo Riestra por la primera jornada de la Zona A del Torneo Apertura 2026, a Boca Juniors le llegarían buenas noticias en breve respecto a la liberación de una de las plazas de extranjero que tiene ocupadas hoy y lo habilitarían para contratar a otro hipotético refuerzo del exterior.

Según pudo averiguar Infobae, el chileno Williams Alarcón obtendría la ciudadanía argentina entre enero y febrero, por lo que dejaría de ocupar una plaza de extracomunitario y así el Xeneize estaría en condiciones de sumar un futbolista más por fuera de Argentina. Aunque no trascendieron nombres de otros posibles refuerzos hasta el momento, el espectro se ampliará para un equipo que peleará a lo largo del año en el ámbito local y la Copa Libertadores.

Vale mencionar que con la llegada del colombiano Marino Hinestroza y la liberación del paraguayo Bruno Valdez, Boca tendrá cubiertos seis cupos de extranjeros con los chilenos Alarcón y Carlos Palacios, el español Ander Herrera, Hinestroza y los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi, quien estará a préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio de este año y por eso no libera esa plaza. Según los reglamentos de AFA, los planteles pueden contar con un máximo de seis extracomunitarios pero solo cinco están habilitados para firmar planilla en los partidos.

Alarcón durante un entrenamiento

Alarcón, mediocampista de 25 años con pasado en Colo Colo, Unión La Calera, Ibiza de España y Huracán, había iniciado el trámite de nacionalización el año pasado (es requisito legal haber cumplido dos años dentro del país y él llegó al Globo en 2023 antes de recalar en el Xeneize). En el actual mercado estuvo a punto de armar las valijas, ya que el club rechazó una propuesta del Necaxa de México por considerarla insuficiente.

El plan de Claudio Úbeda es entonces contar en este primer semestre con los extranjeros Alarcón, Herrera, Palacios, Hinestroza y Cavani sin necesidad de especular con dejar uno fuera de la planilla (ya que Saracchi no volverá al menos hasta julio). Y, en el caso eventual de que Alarcón pase a ser considerado como jugador “local”, entonces quedará un hueco más para fichar a otro futbolista del exterior. Hay que remarcar además que el uruguayo Miguel Merentiel ya recibió la ciudadanía argentina.

Según informaron las autoridades de la AFA, el mercado de pases se cerrará el martes 20 de enero a las 18 horas. Todo club que transfiera a uno de sus futbolistas al exterior quedará habilitado para incorporar hasta el martes 10 de marzo. Por el momento Boca no tiene gestiones más allá de las de los jugadores de San Lorenzo Gastón Hernández (a la espera de una respuesta de los de Boedo por la cotización de su ficha) y Alexis Cuello, del que el Ciclón posee un 60% del pase ya que el porcentaje restante es de Almagro.

MILTON GIMÉNEZ, CON CIUDADANÍA PARAGUAYA

Milton Giménez obtuvo la nacionalidad paraguaya

La reciente nacionalización paraguaya de Milton Giménez transformó el horizonte de opciones ofensivas para la selección dirigida por Gustavo Alfaro con vistas al Mundial 2026, al tiempo que plantea un escenario desafiante para el futbolista de Boca, quien dependerá de su presente deportivo para convertir este cambio en una oportunidad real de representar a la Albirroja en la máxima cita del fútbol.

Aunque Giménez ya completó los trámites y fue habilitado para vestir la camiseta paraguaya, su llegada al grupo de convocables se da en un contexto particular. Sus posibilidades de integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo son actualmente escasas, dado que no formó parte del plantel durante las Eliminatorias ni en la preparación reciente del conjunto sudamericano. Giménez tuvo por momentos un papel destacado en el último año con Boca, especialmente ante las reiteradas ausencias de Edinson Cavani. En total, acumula 17 goles en 59 partidos con la camiseta azul y oro.

El atacante de 29 años, hijo de padre paraguayo, tramitó su doble nacionalidad tras un proceso motivado tanto por lazos familiares como por el atractivo de sumarse al proyecto nacional que lidera Alfaro. Sin embargo, la competencia es intensa: el delantero deberá disputarse un lugar con nombres de peso como Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Ronaldo Martínez, Isidro Pitta y Adam Bareiro. Además, su inclusión dependerá de un rendimiento sobresaliente durante el inicio del año con la camiseta de Boca, claves para aspirar a uno de los cupos en la nómina que se dará a conocer a fines de mayo, justo antes del Mundial.

La próxima Fecha FIFA, en marzo, en la que Paraguay disputará dos amistosos preparatorios (con rivales y fechas aún sin definir), aparece como una instancia decisiva para quienes buscan sorprender y ganarse su espacio ante los ojos del seleccionador. El sorteo oficial ubicó a Paraguay en el Grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos, Australia y un rival proveniente del repechaje europeo, que surgirá de los duelos entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. El regreso del combinado guaraní a una Copa del Mundo después de Sudáfrica 2010 será el 12 de junio en Los Ángeles frente al anfitrión, un debut de alto impacto.