El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Bruno Valdez ingresó unos minutos en el final del duelo con Fluminense en el Maracaná (AP Foto/Bruna Prado)

Entre las más de dos decenas de futbolistas que volvieron de sus respectivos préstamos en otros equipos y se entrenan de forma diferenciada en el Boca Predio llamó la atención el caso de Bruno Valdez quien, a priori, había finiquitado su contrato con la entidad de la Ribera el pasado 31 de diciembre. El defensor, que estuvo en condición de cedido en Cerro Porteño desde principios de 2024, no será tenido en cuenta por Claudio Úbeda, pero atraviesa una particular situación contractual.

Lo concreto es que Valdez sufrió una lesión ligamentaria luego de confirmar su préstamo en Cerro y automáticamente se extendió su cesión al Ciclón de Barrio Obrero y también su vínculo en el Xeneize, ya que así está reglamentado este resguardo legal para los futbolistas. Es por esto que el defensor central de 33 años se presentó en Boca y se puso a disposición de las autoridades de turno, aunque la directiva presidida por Juan Román Riquelme tiene tomada la decisión de prescindir de sus servicios. Desde Brandsen 805 le ventilaron a Infobae que Valdez continuará en Cerro, algo que coincidía con la versión que salía de la entidad guaraní a fines de 2025 ante la consulta de este medio.

Resta saberse cómo se romperá el contrato entre Boca y Valdez, aunque lo cierto es que tendrá la puerta abierta para marcharse de forma definitiva y así lo hará en los próximos días. De esta manera, el Xeneize liberará uno de los cupos de extranjero que actualmente tiene en la plantilla (los otros son los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, que contará con la ciudadanía argentina en breve, el español Ander Herrera, los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi -pese a que está a préstamo en Escocia- y, en las próximas horas, se sumará el colombiano Marino Hinestroza). Vale recordar que la AFA permite un máximo de seis extracomunitarios en el plantel y solo cinco pueden firmar planilla por partido.

“Es un cincuenta y un cincuenta. Arranqué jugando muchos partidos, después me tocó sentarme en el banco”, señaló Valdez al analizar su paso por el conjunto xeneize. Con 34 encuentros disputados, incluidos seis duelos de aquella Libertadores 2023 y la obtención de la Supercopa Argentina 2022 frente a Patronato, el paraguayo bordó una estrella en el escudo azul y oro, aunque no registró goles.

Bruno Valdez ingresó al minuto 113 de la final contra Fluminense (CARL DE SOUZA / AFP)

Retomando la controversia desatada por las declaraciones de Valdez respecto a la final perdida en Río de Janeiro, la confesión del defensor —“En la calentura, miré al banco, a los muchachos que estábamos ahí alentando y se me cruzó por la cabeza decirle al profe (Jorge Almirón) de meterme en los últimos diez minutos y me hizo caso. Me dio la oportunidad de jugar la final”— generó debate. El ingreso del paraguayo a los 113 minutos, reemplazando a Nicolás Figal con el dorsal 25 en la espalda, alimentó versiones acerca de una presunta señal vinculada a la tan ansiada Séptima Libertadores, teoría que nunca fue confirmada por los protagonistas (2+5=7).

Sobre ese pasaje del encuentro, Valdez detalló: “Entré de 9. En los últimos minutos, el profe miró hacia atrás. Yo tenía unas ganas inmensas de ingresar y no teníamos delanteros. Le dije al profe si en los últimos diez minutos podía meterme de nueve para ir a buscar los centros. Tenía mucha confianza en mí y lastimosamente no me quedó ninguna jugada”. La versión fue desmentida públicamente por el entrenador Jorge Almirón, quien explicó en su momento: “La gente que me conoce sabe que no es verdad, no existe, no pasó así. No tengo nada que explicar. A Bruno le tocó entrar en un momento importante y había pateado un penal contra Palmeiras (en semifinales) y lo convirtió. Lo que habla de que todos estaban muy concentrados y compenetrados. Cuando les tocó jugar, cumplieron. Los penales los hicieron. No tengo otra cosa que decir”.

El recuerdo de la derrota en el Maracaná todavía pesa en Valdez. Al referirse al ambiente en el vestuario tras aquella final, el defensor relató: “El vestuario se quedó en silencio, había mucha tristeza y nos mirábamos, nomás. Pero tampoco teníamos nada para reprocharnos, pusimos huevos, jugamos el alargue y lastimosamente no se pudo conseguir lo que queríamos.” A pesar del desenlace desfavorable, Valdez reafirmó que el grupo mantuvo el compromiso hasta el final, reflejo del nivel de exigencia y la presión característica en Boca Juniors.