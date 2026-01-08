El informe que reveló los motivos de la salida de Amorim del Manchester United y expuso las tensiones con los futbolistas argentinos

La salida de Amorim del Manchester United y su vinculación con los argentinos

Rubén Amorim fue destituido como entrenador principal del Manchester United tras 14 meses marcados por conflictos internos y desacuerdos con la directiva y la plantilla. La decisión de la salida del DT que había llegado para cambiar la cara de uno de los grandes equipos de Inglaterra, tomada por el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox, se precipitó luego de una serie de episodios que tensaron el ambiente en Old Trafford. Y un informe reveló que varios de ellos tuvieron una directa relación con tres jugadores que vistieron la camiseta de la selección argentina.

De acuerdo con lo señalado por The Athletic, el despido de Amorim se produjo tras una reunión clave el viernes previo a su salida con Wilcox, en la que se cuestionó el esquema táctico que estaba utilizando el ex DT del Sporting de Lisboa. El propietario minoritario del club, Sir Jim Ratcliffe presionó para que el portugués abandonara el sistema con tres defensores y adoptar una defensa de cuatro, demanda que generó resistencia en el entrenador, quien ya había tenido desencuentros con miembros del equipo directivo.

Más allá de los cuestionamientos entre el cuerpo técnico y directiva, fueron tres los focos con futbolistas argentinos. El artículo que se publicó en la sección de deportes del diario The New York Times indicó que hacia finales de diciembre se produjo un enfrentamiento en un entrenamiento entre Amorim y Lisandro Martínez. El defensor, recientemente recuperado de una lesión, expresó al DT su malestar por no ser considerado titular, en un intercambio que fuentes citadas por The Athletic describieron como “intenso”.

“Él y Martínez se encararon durante un entrenamiento en diciembre, en la época en que el United se enfrentaba al Crystal Palace y al West Ham United. Martínez se consideraba listo para titular y, al creer que Amorim lo estaba apartando, se lo hizo saber de manera descrita como ‘intensa’. Martínez, que fue suplente contra Palace y West Ham, no fue titular hasta el Boxing Day contra el Newcastle, pero fue nombrado capitán y llevó el brazalete durante los últimos dos partidos de Amorim, demostrando la admiración del técnico por su energía”, citó la nota que lleva la firma de los periodistas Laurie Whitwell, Adam Crafton y Mark Critchley.

El enfrentamiento "intenso" de Lisandro Martínez con Amorim, uno de los focos de conflicto (REUTERS)

Otro de los factores que elevaron la temperatura en la relación entre Amorim y el staff deportivo del United fue la negativa a traer refuerzos. Las diferencias se profundizaron por la frustración del técnico en el mercado de pases, ya que él insistió para la llegada de Dibu Martínez, una operación apoyada directamente por el su compatriota Lisandro ante Ratcliffe. Sin embargo, la operación se cayó, la dirección optó por el joven portero belga Senne Lammens, lo que generó una división en la plantilla y acentuó aislamiento para con las decisiones de Amorim.

El tercero y último foco de conflicto con tinte celeste y blanco sucedió con la ya conocida pelea que enfrentó al entrenador y a Alejandro Garnacho. El reporte del diario de los Estados Unidos explicó el desacuerdo por el desaire entre ambos que generó la rebaja en el precio del extremo que fue vendido al Chelsea.

“En la reunión de Old Trafford, Gill (David, asesor junto a Sir Alex Ferguson) planteó objeciones propias, cuestionando a Amorim por relegar a algunos de los nombres más grandes del club al ‘escuadrón bomba’, señalando que apartar a Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho y Antony le costó millones al club. Algunos en el United creen que el trato a Garnacho, quien se fue al Chelsea por 40 millones de libras (46,5 millones de euros / 51,4 millones de dólares) en agosto, redujo su valor en 15 millones“, dice el artículo.

Tras la salida del ahora ex DT, el delantero argentino “celebró” la despedida con una reacción en las redes sociales de la que se hicieron eco los medios ingleses.

Eso acentuó la mirada sobre una la política de fichajes, que generó otro foco de desencuentro entre las partes. Amorim se mostró decepcionado por no avanzar con incorporaciones como las de Antoine Semenyo (el City pagó 75 millones de euros al Bournemouth) u Ollie Watkins (delantero del Aston Villa) y acusó ante la directiva que no se realizaban esfuerzos suficientes para mejorar el plantel. Además, el club decidió demorar inversiones hasta el verano, profundizando la sensación de falta de apoyo.

En el club entendieron que la pelea entre el ahora ex DT y Garnacho bajó la cotización del delantero, hoy en Chelsea (REUTERS)

El despido de Amorim desató incertidumbre en Carrington, el centro del United. Los asistentes del entrenador se despidieron diciendo que regresaban “a casa”, de acuerdo con lo relatado por The Athletic. Wilcox explicó a los jugadores que la decisión fue consecuencia de actitudes recientes y de la pérdida de confianza en la recta final del ciclo de Amorim. Algunos miembros del plantel manifestaron molestias por fallas en la comunicación y cierta distancia percibida en la relación con el técnico.

El informe asegura que la figura de Wilcox se fortaleció en la transición tras el despido del cuerpo técnico (cobrará una indemnización de 10 millones de libras) asumiendo un papel clave en la organización y comunicando a la plantilla que el ex jugador de los Diablos Rojos Darren Fletcher asumiría el mando en los próximos partidos. Mientras tanto, los Glazer, accionistas mayoritarios, siguieron el proceso de cerca y expresaron sus dudas sobre la estructura. El porcentaje de victorias de Amorim, del 38,1%, el más bajo en la era Premier League, sirvió también como argumento para justificar el cambio.

Con la etapa de Amorim cerrada de manera abrupta, ahora se abre un periodo que podría prolongarse hasta final de temporada, mientras la directiva evalúa alternativas para el banco de suplentes. El club de Manchester ahora buscará recuperar la estabilidad deportiva y fortalecer los lazos con un plantel que volvió a quedar en el centro de la escena tras la salida de otro entrenador.