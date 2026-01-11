Tras acordar la llegada de Hinestroza, Boca avanza por su segundo refuerzo: compite contra un importante club de Sudamérica

Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca (Crédito CABJ/EFE)

Boca Juniors alcanzó un principio de acuerdo con Atlético Nacional para el traspaso de Marino Hinestroza, quien se convertirá en el primer refuerzo del club argentino en 2026 tras intensas negociaciones entre las partes. El acuerdo se destrabó después de que el club colombiano y el futbolista resolvieran diferencias vinculadas a deudas pendientes.

Atlético Nacional aceptó la oferta de 5.000.000 de dólares (USD), destinándose el 50 % de ese monto al Columbus Crew de la Major League Soccer, propietario de la mitad de los derechos del pase. Se incluyó también un 20 % de plusvalía en caso de una futura venta por encima de ese valor.

La operación permitirá que Hinestroza firme por cuatro temporadas con Boca y podría integrarse al plantel de Claudio Úbeda en Ezeiza esta semana. El delantero colombiano, una de las figuras de su liga en los últimos años y reciente convocado a la selección de su país por Néstor Lorenzo, aportó cuatro títulos durante su paso por el “Verde”.

Acordado el arribo de Marino, Boca Juniors apunta su mira a Alexis Cuello, quien se ha convertido en el eje de una negociación compleja que moviliza tanto a grandes del fútbol argentino como a poderosos del exterior, marcando un momento crítico para Almagro, institución que aún conserva el 40% del pase del delantero. La definición del pase podría representar una inyección financiera decisiva para el club, que aspira a obtener dos millones de dólares libres por su parte, lo que permitiría avanzar en obras y consolidar su crecimiento institucional, según explicó Alejandro Oliva, tesorero de la entidad, en diálogo con DSports Radio.

Alexis Cuello es el delantero que pretende Boca Juniors (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En este escenario, Almagro examina opciones que van más allá del interés de Boca Juniors. Oliva destacó que existe una oferta formal proveniente de Brasil que, según los allegados a Cuello, supera las condiciones económicas ofrecidas por Boca. Además, mencionó propuestas no oficiales de Rosario Central e Independiente, aunque aclaró que ninguna se ajustaba a las expectativas tanto de Almagro como de San Lorenzo, club que ostenta actualmente el 60% restante del pase y controla los derechos federativos y económicos del jugador.

La operación tendría un efecto inmediato sobre las finanzas y la estructura institucional de Almagro. “Esos dos millones para Almagro representan un paso económico muy importante para encarar todas las obras que estamos haciendo", aseguró el tesorero. “Ese dinero es muchísimo y nos daría una libertad para crecer en lo institucional”, añadió.

El propio Oliva remarcó la lógica que, a su entender, guiará la eventual transferencia: “No creo que Boca compre el 60% del pase por un lado y el 40% restante, imagino que comprarán el 100%. Estamos a la espera”. Según el dirigente, la situación debería resolverse en el transcurso de una semana, ya que tanto Almagro como San Lorenzo necesitan definir el destino de Cuello.

En cuanto al vínculo entre los clubes protagonistas, Oliva precisó: “Nosotros con Boca no hablamos, esa es la realidad. Al tener San Lorenzo los derechos federativos y económicos, lo están manejando ellos. Nosotros directamente negociamos con ellos". El dirigente también reconoció que la venta de su porcentaje del pase es imprescindible para Almagro: “Almagro necesita vender esa parte de Cuello”.

En paralelo, Boca Juniors formalizó una oferta inicial de dos millones de dólares por el 60% del pase —porción en manos de San Lorenzo—, que fue rechazada. La dirigencia del club de Boedo solicitó tres millones de dólares por esa participación. La búsqueda de un punto de encuentro continúa mientras crecen las alternativas a disposición del delantero.

En la ecuación emerge, además, la existencia de una inhibición que afecta a San Lorenzo y podría condicionar el desarrollo de las conversaciones. Oliva enfatizó este aspecto: “Ante la inhibición de San Lorenzo hay que ver cómo se resuelve”, dejando claro que la situación institucional del club de Boedo es también un factor de peso en la definición del futuro de Cuello.

Mientras tanto, el rendimiento sobresaliente de Cuello en la Liga Profesional con San Lorenzo en 2025 disparó el interés de múltiples clubes y elevó el valor de su pase, que el Tricolor había vendido en un 60% el año anterior por un millón de euros, reteniendo el resto para situaciones como la actual.

Las próximas horas resultarán decisivas para conocer si el delantero de 25 años continuará su carrera en el país o emigrará a Brasil, en una operación que, de concretarse, se perfila como una de las más relevantes para la historia reciente de Almagro.

Fluminense mostró interés por Alexis Cuello

Se define el futuro del delantero de San Lorenzo. Mientras Boca lo considera una de sus principales prioridades para el próximo mercado de pases, un avance de Fluminense, a partir del deseo de su entrenador, Luis Zubeldía, amenaza con modificar el escenario.

La posible transferencia del atacante de 25 años exige un acuerdo entre los propietarios del pase: San Lorenzo posee el 60% y reclama USD3.000.000 limpios, mientras que Almagro, con el 40% restante, busca USD2.000.000 adicionales, según precisó Alejandro Oliva, tesorero de la entidad, en declaraciones radiales. Esto llevaría el monto global cercano a USD5.000.000.