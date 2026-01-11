Más premios, más negocios y más tensión: la ATP profundiza su modelo millonario y crece el malestar de los jugadores

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en las Finals disputadas en Turín en noviembre (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Con un tenis cada vez más orientado al negocio de las ganancias, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) avanza hacia un modelo que incrementa sus ingresos, multiplica los premios y consolida una nueva generación de tenistas multimillonarios. El balance de la temporada 2025 y las proyecciones para 2026 muestran números inéditos, aunque también exponen un creciente descontento entre los jugadores por el reparto del dinero y la sobrecarga del calendario.

Los acuerdos y anuncios recientes de la ATP apuntaron a exprimir aún más el potencial económico del deporte. La asociación con los países árabes -en especial Arabia Saudita- amplió la presencia del circuito en Medio Oriente y abrió el camino para la incorporación, en el corto plazo, de un décimo Masters 1000 en el calendario.

La evolución económica del tenis superó barreras impensadas décadas atrás. Cuando Guillermo Vilas conquistó el US Open de 1977 ante Jimmy Connors en Forest Hills -último sobre arcilla-, cobró un cheque de 30.000 dólares. A valores actuales, ese premio le habría permitido adquirir dos departamentos de 70 metros cuadrados en Midtown Manhattan. El campeón del US Open 2025 (fue Carlos Alcaraz), en cambio, recibió 5 millones de dólares, una cifra suficiente para comprar siete propiedades similares y aún disponer de dinero extra.

Ese contraste explica, en parte, el clima de celebración en la cúpula de la ATP. En su último informe, la entidad destacó que 88 jugadores superaron el millón de dólares en premios durante la temporada 2025, un dato que refleja el crecimiento del circuito.

Carlos Alcaraz sostiene el cheque con el premio por su consagración en el US Open 2025. (Fuente: Reuters)

Más allá del ingreso de capitales árabes, otro motor clave del crecimiento fue la alianza con las casas de apuestas, que generó ingresos millonarios. Cada partido apostado deja un porcentaje para la ATP que, acumulado, se traduce en cifras muy significativas. Este punto, sin embargo, despierta críticas: entrenadores y jugadores reclaman que parte de ese dinero llegue de manera directa a los tenistas de menor ranking, tanto para mejorar sus ingresos como para reducir los riesgos vinculados a las apuestas ilegales.

Desde la conducción del organismo sostienen que los resultados económicos también permitirán mejorar los sistemas de retiro y jubilación para los jugadores, hoy limitados a quienes cumplen determinados años de actividad y requisitos de participación en el circuito. La idea es ampliar ese beneficio, con montos escalonados según el recorrido de cada carrera.

Bajo el programa OneVision, impulsado por Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, el organismo madre del tenis mundial llevó adelante reformas estructurales que elevaron el perfil de los eventos premium y aumentaron la recaudación. Entre los cambios más relevantes figura el nuevo modelo de reparto en los Masters 1000, que en 2025 distribuyeron 18,3 millones de dólares —un incremento del 25%— entre 186 jugadores.

El crecimiento continuará en 2026. El calendario contará con 63 torneos en 29 países, mientras que el fondo de bonificación de los Masters 1000 ascenderá a 21,5 millones de dólares, una cifra similar a lo que ganó en premios el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, durante toda la temporada 2025 (21,3 millones). El fondo de los ATP 500 será de 3,07 millones de dólares, y el Challenger Tour alcanzará un récord de 32,4 millones, un aumento del 167% respecto de 2022.

Según estimaciones oficiales, la ampliación de los Masters 1000 de Roma, Cincinnati, Shanghái y París contribuyó a que 5,55 millones de aficionados asistieran a torneos en vivo durante 2025, además de una audiencia global superior a los mil millones de personas.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, durante la rueda de prensa del ATP Masters 1000 de Shanghái (Fuente: Reuters)

El tenis, como negocio, funciona y atrae cada vez más marcas, federaciones y patrocinadores. La ATP logró renovar sus acuerdos de largo plazo y sumar nuevas empresas al ecosistema comercial. Sin embargo, puertas adentro, los jugadores reclaman mejor distribución de los ingresos y una reducción de las exigencias competitivas, que engordan los bolsillos pero castigan el físico y la salud mental.

El desafío para el futuro será encontrar el equilibrio: un deporte que genera millones como nunca antes, pero que todavía tiene cuentas pendientes con quienes sostienen el espectáculo dentro de la cancha.