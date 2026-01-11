Deportes

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

La Nº 1 del mundo venció a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3 en una definición marcada por las tensiones

Guardar
La actitud de la tenista tras ganar la final en Brisbane

La final del WTA 500 de Brisbane estuvo marcada por la tensión extradeportiva. Aryna Sabalenka, número uno del mundo, venció a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3, pero el foco de la premiación recayó en el desplante de la ucraniana, quien rehusó saludar a la campeona tanto en la red como en la ceremonia. La perdedora centró su discurso en la crisis de Ucrania.

La bielorrusa alcanzó su tercer título consecutivo en suelo australiano y extendió a diez su racha de victorias en Brisbane. No cedió sets en cinco partidos, consolidando su dominio al inicio de la temporada. Kostyuk, ubicada en el puesto 20 del ranking, llegó a la final tras derrotar a rivales como Jessica Pegula y Mirra Andreeva.

El episodio central ocurrió tras el último punto. Kostyuk mantuvo su postura habitual desde el comienzo de la invasión rusa en 2022: no saludar a oponentes de Rusia y Bielorrusia. Este gesto de protesta, repetido por varias tenistas ucranianas, ha llevado a que la organización advierta a jugadoras y equipos de transmisión para reducir la exposición televisiva de la escena.

Durante la premiación, Kostyuk dedicó su intervención a la situación en Ucrania. “Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, expresó Kostyuk, según informó Infobae. Prefirió no felicitar a su rival y estuvo enfocada en visibilizar el sufrimiento civil y la resiliencia nacional ante la crisis.

El discurso de Kostyuk tras la derrota ante Sabalenka tras la final del WTA de Brisbane

Por su parte, en la coronación, Sabalenka adoptó un tono conciliador en su turno ante el micrófono. Felicitó a Kostyuk y a su equipo por “un increíble comienzo de temporada” y manifestó su deseo de volver a enfrentarse en futuras finales. La deportista ha reiterado públicamente desde 2023 su oposición a la guerra: “Nadie en este mundo, atletas rusos o bielorrusos, apoyan la guerra. ¿Quién puede apoyar una guerra? La gente normal no lo haría nunca. Si pudiera hacer que se detuvieran, lo haría. Pero desafortunadamente no está en nuestras manos”.

La negativa al saludo es una constante de Kostyuk frente a rivales de los países en conflicto, como ya sucedió en torneos de alto nivel, entre ellos Roland Garros. Además, la ucraniana ha cuestionado la neutralidad en las declaraciones públicas de Sabalenka: “Siempre generaliza en sus respuestas y lo que tiene que hacer es decir cuál es su opinión al respecto. Dice que todos los atletas rusos y bielorrusos están en contra de la guerra y yo conozco a algunos que están a favor”, afirmó en 2023.

El clima de división se refleja también en otras figuras del tenis ucraniano como Elina Svitolina y Lesia Tsurenko, quienes han replicado el gesto como símbolo de protesta. Las transmisiones oficiales suelen evitar mostrar estos instantes para no aumentar la fricción en el circuito.

No obstante, no fue el único momento de tensión. En medio de la polémica en Brisbane, Sabalenka celebró el triunfo besándose ambos bíceps, una respuesta indirecta a críticas recientes de Kostyuk. En octubre de 2025, la ucraniana había denunciado que Sabalenka e Iga Swiatek contaban con “ventaja deportiva” debido a supuestos niveles altos de testosterona: “Cada jugadora tiene su estructura biológica y hay algunas que tienen niveles más altos de testosterona y otras más bajos. Es algo natural que, definitivamente, les ayuda. Son mucho más grandes, altas y fuertes que yo”, sostuvo entonces.

Temas Relacionados

WTA 500 BrisbaneAryna SabalenkaMarta KostyukTenis femeninodeportes-argentina

Últimas Noticias

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

El argentino prepara su regreso a Europa mientras Alpine ajusta detalles para la temporada 2026 de la Máxima

El rotundo cambio físico de

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

Un aficionado del Norwich City perdió la vida luego del encuentro ante el Walsall

Conmoción en Inglaterra por la

El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

El futbolista de la selección argentina y del Inter Miami selló su amor con tinta

El tierno tatuaje que se

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

El brasileño marcó el 1-1 parcial a pura habilidad

Apilada descomunal y definición precisa:

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

En el King Abdullah Sports City de Yeda, el equipo catalán se consagró campeón de su 16° título con goles de Lewandowski y Raphinha, mientras que en el Merengue convirtieron Vinícius Júnior y Gonzalo García

Barcelona venció 3-2 al Real
DEPORTES
El rotundo cambio físico de

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

TELESHOW
El romántico posteo de Indiana

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Venezuela ratificó

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial