El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

La actitud de la tenista tras ganar la final en Brisbane

La final del WTA 500 de Brisbane estuvo marcada por la tensión extradeportiva. Aryna Sabalenka, número uno del mundo, venció a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3, pero el foco de la premiación recayó en el desplante de la ucraniana, quien rehusó saludar a la campeona tanto en la red como en la ceremonia. La perdedora centró su discurso en la crisis de Ucrania.

La bielorrusa alcanzó su tercer título consecutivo en suelo australiano y extendió a diez su racha de victorias en Brisbane. No cedió sets en cinco partidos, consolidando su dominio al inicio de la temporada. Kostyuk, ubicada en el puesto 20 del ranking, llegó a la final tras derrotar a rivales como Jessica Pegula y Mirra Andreeva.

El episodio central ocurrió tras el último punto. Kostyuk mantuvo su postura habitual desde el comienzo de la invasión rusa en 2022: no saludar a oponentes de Rusia y Bielorrusia. Este gesto de protesta, repetido por varias tenistas ucranianas, ha llevado a que la organización advierta a jugadoras y equipos de transmisión para reducir la exposición televisiva de la escena.

Durante la premiación, Kostyuk dedicó su intervención a la situación en Ucrania. “Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, expresó Kostyuk, según informó Infobae. Prefirió no felicitar a su rival y estuvo enfocada en visibilizar el sufrimiento civil y la resiliencia nacional ante la crisis.

El discurso de Kostyuk tras la derrota ante Sabalenka tras la final del WTA de Brisbane

Por su parte, en la coronación, Sabalenka adoptó un tono conciliador en su turno ante el micrófono. Felicitó a Kostyuk y a su equipo por “un increíble comienzo de temporada” y manifestó su deseo de volver a enfrentarse en futuras finales. La deportista ha reiterado públicamente desde 2023 su oposición a la guerra: “Nadie en este mundo, atletas rusos o bielorrusos, apoyan la guerra. ¿Quién puede apoyar una guerra? La gente normal no lo haría nunca. Si pudiera hacer que se detuvieran, lo haría. Pero desafortunadamente no está en nuestras manos”.

La negativa al saludo es una constante de Kostyuk frente a rivales de los países en conflicto, como ya sucedió en torneos de alto nivel, entre ellos Roland Garros. Además, la ucraniana ha cuestionado la neutralidad en las declaraciones públicas de Sabalenka: “Siempre generaliza en sus respuestas y lo que tiene que hacer es decir cuál es su opinión al respecto. Dice que todos los atletas rusos y bielorrusos están en contra de la guerra y yo conozco a algunos que están a favor”, afirmó en 2023.

El clima de división se refleja también en otras figuras del tenis ucraniano como Elina Svitolina y Lesia Tsurenko, quienes han replicado el gesto como símbolo de protesta. Las transmisiones oficiales suelen evitar mostrar estos instantes para no aumentar la fricción en el circuito.

No obstante, no fue el único momento de tensión. En medio de la polémica en Brisbane, Sabalenka celebró el triunfo besándose ambos bíceps, una respuesta indirecta a críticas recientes de Kostyuk. En octubre de 2025, la ucraniana había denunciado que Sabalenka e Iga Swiatek contaban con “ventaja deportiva” debido a supuestos niveles altos de testosterona: “Cada jugadora tiene su estructura biológica y hay algunas que tienen niveles más altos de testosterona y otras más bajos. Es algo natural que, definitivamente, les ayuda. Son mucho más grandes, altas y fuertes que yo”, sostuvo entonces.