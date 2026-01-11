El tenso momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final de Brisbane: fuerte discurso y desplante de la ucraniana a la bielorrusa

El inicio del WTA 500 de Brisbane estuvo marcado por un triunfo contundente y por una escena cargada de simbolismos extradeportivos. La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, derrotó a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3 en la final de este certamen, logrando su tercer título consecutivo en suelo australiano y reforzando su candidatura de cara al Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero en Melbourne. Sin embargo, el resultado y la superioridad de Sabalenka sobre el cemento oceánico quedaron en un segundo plano frente al ambiente tenso de la ceremonia de premiación, donde la política y la realidad geopolítica irrumpieron con fuerza.

Tras la última pelota, Kostyuk optó por no saludar a Sabalenka ni en la red ni durante la premiación, manteniéndose fiel a la postura que comparte con otras tenistas ucranianas desde la invasión rusa de 2022. El gesto, repetido ya en anteriores enfrentamientos, se convirtió en una protesta manifiesta frente a las jugadoras de Rusia y Bielorrusia, países que mantienen un estrecho vínculo en el escenario bélico. Este rechazo no sólo es frecuente en el circuito, sino que suele estar acompañado de advertencias previas por parte de la organización para evitar escenas incómodas en las transmisiones oficiales.

El discurso de Kostyuk tras la derrota ante Sabalenka tras la final del WTA de Brisbane

La tensión se trasladó a los micrófonos, donde Kostyuk pronunció un discurso enfocado en la situación de su país. “Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, expresó Kostyuk entre la ovación del público y la presencia atenta de su adversaria. La número 20 del mundo decidió, a diferencia de la costumbre, no felicitar directamente a Sabalenka, concentrando su intervención en visibilizar el sufrimiento de los civiles ucranianos y la resiliencia nacional.

En tanto, Sabalenka optó por un tono conciliador al tomar la palabra: “Quiero felicitar a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Espero que nos encontremos muchas más veces en finales para demostrar un gran tenis”. A lo largo del conflicto, la tenista nacida en Minsk ha reiterado públicamente su oposición a la guerra, como destacó en 2023: “Nadie en este mundo, atletas rusos o bielorrusos, apoyan la guerra. ¿Quién puede apoyar una guerra? La gente normal no lo haría nunca. Si pudiera hacer que se detuvieran, lo haría. Pero desafortunadamente no está en nuestras manos”.

Marta Kostyuk de Ucrania con el trofeo de finalistas después de perder la final contra Aryna Sabalenka (REUTERS/Dan Peled de Bielorrusia)

La polémica trasciende el episodio de Brisbane. Desde que comenzó la invasión rusa, Kostyuk ha negado el saludo a sus rivales rusas y bielorrusas en torneos como Roland Garros y mantiene cuestionamientos directos sobre la neutralidad de las declaraciones públicas. “Siempre generaliza en sus respuestas y lo que tiene que hacer es decir cuál es su opinión al respecto. Dice que todos los atletas rusos y bielorrusos están en contra de la guerra y yo conozco a algunos que están a favor”, afirmó en 2023.

Este clima de división también afecta a otras jugadoras ucranianas, como Elina Svitolina y Lesia Tsurenko, quienes han replicado la negativa al apretón de manos frente a rivales de los países en conflicto. La transmisión oficial, como medida preventiva, evitó mostrar este tipo de gestos para no incrementar la fricción.

En el plano estrictamente deportivo, la victoria refuerza el dominio de Sabalenka en Brisbane, donde ha ganado diez partidos consecutivos y no cedió sets en cinco encuentros de esta edición. Kostyuk, por su parte, accedió a la final tras superar a rivales de renombre como Jessica Pegula y Mirra Andreeva, consolidando su presencia entre las 20 mejores del mundo pese a las adversidades extra tenísticas.

La bielorussa Aryna Sabalenka posa con el trofeo tras vencer en la final de Brisbane a la ucraniana Marta Kostyuk el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Tertius Pickard)

El episodio se vio aún más marcado cuando, tras coronarse nuevamente campeona, Sabalenka se besó ambos bíceps. Mientras este gesto podría entenderse como una celebración habitual, parte de la afición lo percibió como una respuesta hacia acusaciones previas de la ucraniana sobre una supuesta ventaja por testosterona alta entre algunas jugadoras. En octubre de 2025, Kostyuk había afirmado que Sabalenka e Iga Swiatek tenían “ventaja deportiva” gracias a esa condición biológica: “Cada jugadora tiene su estructura biológica y hay algunas que tienen niveles más altos de testosterona y otras más bajos. Es algo natural que, definitivamente, les ayuda”.

Fuera del foco de la final en Brisbane, el tenis ucraniano celebró además el título número 19 de Elina Svitolina, quien se consagró en el WTA 250 de Auckland al vencer a la china Wang Xinyu por 6-3 y 7-6 (8-6), trepando al puesto 12 del ranking mundial. “Es una sensación increíble ganar otro título, sobre todo después de un final de año no muy agradable para mí. Pero ese descanso me ayudó mucho a recomponerme y a volver con energías renovadas”, declaró Svitolina.