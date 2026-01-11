De la pelea de Carlos Zambrano a la llamativa frase de Advíncula sobre su salida de Boca: las perlitas de Independiente-Alianza Lima

El partido amistoso entre Independiente y Alianza Lima en Montevideo, correspondiente a la Serie Río de la Plata, dejó una serie de episodios destacados tanto dentro como fuera del campo. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se impuso 2-1 y exhibió novedades en su plantel, situaciones contractuales abiertas y altercados que marcaron la jornada.

Uno de los momentos que captó la atención fue el fuerte cruce entre Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima y ex Boca Juniors, e Ignacio Pussetto, delantero de Independiente y ex Huracán, en los minutos finales del primer tiempo. El defensor aplicó una maniobra sobre su rival que terminó con ambos en el suelo, lo que derivó en una reacción física del atacante argentino. El incidente generó una intervención masiva de jugadores de ambos equipos y finalizó con tarjeta amarilla para ambos futbolistas. El árbitro y los colaboradores lograron evitar que la situación pasara a mayores.

La pelea entre Pussetto y Carlos Zambrano

El reciente desembarco de Luis Advíncula en Alianza Lima no ha pasado inadvertido durante la Serie Río de la Plata. A solo horas de su presentación oficial como refuerzo del club peruano, el lateral generó sorpresa en una breve interacción con la prensa en Montevideo al explicar los motivos de su llegada al equipo. “Porque me trataron bien, papito, por eso”, declaró el defensor entre risas, una respuesta registrada por ESPN que evidenció el clima distendido en torno a su fichaje y se transformó de inmediato en un gesto comentado dentro del fútbol sudamericano.

La repercusión de sus palabras se combinó con otro episodio llamativo durante la previa del encuentro del Alianza Lima ante Independiente en el Parque Viera. Pese a su vínculo reciente, Advíncula ya acompaña al plantel y en la antesala del partido se acercó a los hinchas rivales presentes en el estadio. El futbolista se prestó a fotografías y firmó autógrafos tanto a fanáticos como a los jóvenes alcanzapelotas.

Luis Advíncula fue presentado como refuerzo de Alianza Lima tras rescindir su vínculo con Boca Juniors. El futbolista peruano, de 35 años, firmó contrato hasta diciembre de 2027 con el club limeño, que oficializó el traspaso en sus redes sociales. La operación se concretó pocos meses antes del vencimiento del contrato original, previsto para diciembre de 2026.

Los directivos de Boca accedieron a liberar al lateral solo después de establecer una condición clave: Advíncula no podrá competir fuera de Perú en 2026, tras acordar un “pacto de caballeros” para evitar su regreso al fútbol argentino o una salida internacional con traspaso remunerado.

El propio Advíncula reconoció los motivos personales detrás de su salida anticipada. En una entrevista al canal oficial de la institución comentó: “Estoy pasando por un momento familiar complicado y ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de volver a mi país”. Agradecido, añadió: “No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”.

Llamativa declaración de Luis Advíncula en su nuevo club

El desarrollo del encuentro mostró a Alianza Lima tomando la ventaja con un gol de Alan Cantero a los 57 minutos. La reacción de Independiente llegó con rapidez: Matías Abaldo igualó el marcador a los 61 y Santiago Montiel selló el triunfo seis minutos después. La formación dispuesta por Quinteros ofreció espacio a jugadores con menos minutos, mientras que el conjunto peruano alineó como titular al argentino Federico Girotti. El arquero Guillermo Viscarra fue clave para mantener el cero en el primer tiempo tras un mano a mano ante Lautaro Millán.

La pretemporada del club de Avellaneda está marcada por la situación de Javier Ruiz, extremo de 21 años que, tras regresar de su préstamo en Barracas Central, no se presentó a la concentración. La ausencia se atribuye a diferencias económicas y deportivas, y su transferencia está bajo análisis. El presidente Néstor Grindetti declaró: “Nosotros repescamos porque la intención era que jugara, el técnico lo quería. Me escribió diciéndome que no quería jugar en Independiente”. Por su parte, Gustavo Quinteros sostuvo ante ESPN: “Hablé dos veces con él; si no tiene motivación, prefiero que no venga”. Mientras tanto, Peñarol aparece como posible destino para el mediocampista.

El club formalizó la llegada de Ignacio Malcorra, quien firmó contrato por un año tras quedar libre de Rosario Central, sumando su noveno club en el fútbol argentino. Además, se anunciaron renovaciones en el plantel: Federico Mancuello extendió su contrato hasta junio de 2027, Rodrigo Fernández Cedrés hasta finales de 2027, Santiago Montiel y Juan Fedorco hasta diciembre de 2028, Nicolás Freire hasta diciembre de 2026 (con opción de compra de un millón de dólares) y el arquero Joaquín Blázquez permanecerá un año más como cedido.

Javier Ruiz está en conflicto con Independiente

En materia de incorporaciones, el periodista César Luis Merlo informó que Lucas Blondel de Boca Juniors figura como alternativa para reforzar el lateral derecho tras la cesión de Federico Vera a Huracán, y que Santos de Brasil ofertó USD 6.000.000 por Felipe Loyola.

La agenda de pretemporada de Independiente prevé dos amistosos el martes: uno ante Peñarol a puertas cerradas y otro frente a Everton de Chile a las 21 en el Parque Viera, ambos con transmisión de ESPN y Disney+. El viernes 16, el conjunto de Quinteros enfrentará a Montevideo Wanderers en el mismo horario y con cobertura televisiva garantizada.

La coyuntura de Javier Ruiz motivó declaraciones de Hugo Tocalli, coordinador del fútbol infantil y juvenil de Independiente, quien expresó en diálogo con DSports Radio: “Me da lástima lo de Ruiz, porque lo queremos mucho... creo que está mal rodeado, Dios quiera que recapacite porque no hay nada definido”. Tocalli repasó otros casos recientes, como el de Esequiel Barco, transferido al Atlanta United de la MLS y donante de USD 869.000 para la construcción de canchas en el predio de Villa Domínico, y el de Sergio Barreto, finalmente transferido a Pachuca tras un conflicto contractual. El directivo resaltó la necesidad de mayor cautela en la gestión de jóvenes promesas y en los tiempos de venta, citando al mediocampista Rodrigo Atencio y al juvenil Tomás Parmo como ejemplos de salidas apresuradas.

Por último, la participación oficial de Independiente en la Zona A del Torneo Apertura comenzará el viernes 23 de enero a las 20 ante Estudiantes en el estadio Libertadores de América, seguido por una visita a Newell’s el martes 27 a las 22:15.