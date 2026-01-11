Deportes

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

Un aficionado del Norwich City perdió la vida luego del encuentro ante el Walsall

Guardar
El Norwich City comunicó que
El Norwich City comunicó que un hincha falleció en un partido de FA Cup (Reuters/John Sibley)

El fallecimiento de un aficionado del Norwich City tras el partido de la FA Cup ante el Walsall en Carrow Road ha generado una profunda consternación en la comunidad futbolística inglesa

Según informó The Sun, el club confirmó que la persona perdió la vida al concluir el cotejo, una jornada que había estado marcada por el claro triunfo del Norwich por 5-1 y el avance a la siguiente ronda del torneo.

En su comunicado, Norwich City expresó su pesar: “Nos entristece anunciar el fallecimiento de un seguidor local al término del partido de la FA Cup de esta tarde en Carrow Road”, y transmitió su apoyo a los allegados del hincha en este difícil momento.

El posteo del club
El posteo del club

“Todos en Norwich City desean enviar sus condolencias más sinceras a la familia y amigos del seguidor”, añadió la entidad deportiva. El club también indicó que ya ha informado a los familiares y anunció que colaborará con la policía para brindarles el apoyo necesario.

Además, la institución lamentó profundamente el hecho y agradeció la labor del personal médico, los acomodadores y los aficionados que intentaron ayudar durante la emergencia. Señaló que ofrecerá atención y seguimiento a quienes participaron en la asistencia. El Norwich recomendó a quienes presenciaron el incidente que contacten con el club si consideran que necesitan acompañamiento psicológico o emocional luego de presenciar la situación.

Por su parte, Walsall Football Club difundió un mensaje de condolencia en sus redes sociales: “Nos sentimos absolutamente devastados al conocer esta trágica noticia. Los pensamientos de todos en Walsall Football Club están con la familia y amigos de la persona en estos momentos tan difíciles”.

El partido, correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, el certamen más antiguo a nivel clubes, tuvo un resultado contundente para el Norwich. Al descanso, el equipo dirigido por David Wagner se imponía por 2-0 con goles de Matej Jurasek y Jovon Makama. En la reanudación, Makama completó su triplete en menos de un cuarto de hora, y aunque Courtney Clarke descontó para Walsall, Tony Springett sentenció la victoria con el quinto.

Este suceso se produce en una etapa reciente en la que varios partidos del fútbol inglés se han visto marcados por emergencias sanitarias en las tribunas. El día anterior al encuentro de Norwich, una situación similar obligó a la atención médica de un aficionado de Charlton durante el enfrentamiento ante Chelsea.

Además, la semana anterior un seguidor del Leeds United fue declarado muerto antes del inicio del partido ante Manchester United. Asimismo, The Sun informó que el compromiso entre Liverpool y Fulham debió empezar con una demora de 15 minutos después de que otro espectador sufriera una indisposición en las gradas.

“El club desea agradecer sinceramente a los equipos médicos, acomodadores y a los seguidores cercanos por sus esfuerzos para auxiliar durante la emergencia y asegura que quienes hayan intervenido recibirán la atención adecuada”, subrayó Norwich City en su comunicado difundido en redes sociales.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL NORWICH CITY

El Norwich City lamenta comunicar el fallecimiento de un aficionado local tras una emergencia médica al término del partido de la FA Cup disputado esta tarde en Carrow Road.

Se ha informado a la familia del aficionado y el club colaborará con la policía para prestar apoyo en estos momentos tan dolorosos.

El club desea expresar su más sincero agradecimiento al personal médico, a los encargados de seguridad y a los aficionados que se encontraban cerca por su ayuda durante la emergencia y se asegurará de que todas las personas involucradas reciban la atención adecuada.

Se anima a quienes presenciaron la emergencia a ponerse en contacto con el club si necesitan apoyo.

Todo el Norwich City desea expresar su más sentido pésame a la familia y amigos del aficionado.

Temas Relacionados

Norwich CityFA Cupdeportes-argentina

Últimas Noticias

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

El argentino prepara su regreso a Europa mientras Alpine ajusta detalles para la temporada 2026 de la Máxima

El rotundo cambio físico de

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

La Nº 1 del mundo venció a Marta Kostyuk por 6-4 y 6-3 en una definición marcada por las tensiones

El provocador gesto de Aryna

El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

El futbolista de la selección argentina y del Inter Miami selló su amor con tinta

El tierno tatuaje que se

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

El brasileño marcó el 1-1 parcial a pura habilidad

Apilada descomunal y definición precisa:

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

En el King Abdullah Sports City de Yeda, el equipo catalán se consagró campeón de su 16° título con goles de Lewandowski y Raphinha, mientras que en el Merengue convirtieron Vinícius Júnior y Gonzalo García

Barcelona venció 3-2 al Real
DEPORTES
El rotundo cambio físico de

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

TELESHOW
El romántico posteo de Indiana

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Venezuela ratificó

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial