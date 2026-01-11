Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El Norwich City comunicó que un hincha falleció en un partido de FA Cup (Reuters/John Sibley)

El fallecimiento de un aficionado del Norwich City tras el partido de la FA Cup ante el Walsall en Carrow Road ha generado una profunda consternación en la comunidad futbolística inglesa

Según informó The Sun, el club confirmó que la persona perdió la vida al concluir el cotejo, una jornada que había estado marcada por el claro triunfo del Norwich por 5-1 y el avance a la siguiente ronda del torneo.

En su comunicado, Norwich City expresó su pesar: “Nos entristece anunciar el fallecimiento de un seguidor local al término del partido de la FA Cup de esta tarde en Carrow Road”, y transmitió su apoyo a los allegados del hincha en este difícil momento.

El posteo del club

“Todos en Norwich City desean enviar sus condolencias más sinceras a la familia y amigos del seguidor”, añadió la entidad deportiva. El club también indicó que ya ha informado a los familiares y anunció que colaborará con la policía para brindarles el apoyo necesario.

Además, la institución lamentó profundamente el hecho y agradeció la labor del personal médico, los acomodadores y los aficionados que intentaron ayudar durante la emergencia. Señaló que ofrecerá atención y seguimiento a quienes participaron en la asistencia. El Norwich recomendó a quienes presenciaron el incidente que contacten con el club si consideran que necesitan acompañamiento psicológico o emocional luego de presenciar la situación.

Por su parte, Walsall Football Club difundió un mensaje de condolencia en sus redes sociales: “Nos sentimos absolutamente devastados al conocer esta trágica noticia. Los pensamientos de todos en Walsall Football Club están con la familia y amigos de la persona en estos momentos tan difíciles”.

El partido, correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, el certamen más antiguo a nivel clubes, tuvo un resultado contundente para el Norwich. Al descanso, el equipo dirigido por David Wagner se imponía por 2-0 con goles de Matej Jurasek y Jovon Makama. En la reanudación, Makama completó su triplete en menos de un cuarto de hora, y aunque Courtney Clarke descontó para Walsall, Tony Springett sentenció la victoria con el quinto.

Este suceso se produce en una etapa reciente en la que varios partidos del fútbol inglés se han visto marcados por emergencias sanitarias en las tribunas. El día anterior al encuentro de Norwich, una situación similar obligó a la atención médica de un aficionado de Charlton durante el enfrentamiento ante Chelsea.

Además, la semana anterior un seguidor del Leeds United fue declarado muerto antes del inicio del partido ante Manchester United. Asimismo, The Sun informó que el compromiso entre Liverpool y Fulham debió empezar con una demora de 15 minutos después de que otro espectador sufriera una indisposición en las gradas.

“El club desea agradecer sinceramente a los equipos médicos, acomodadores y a los seguidores cercanos por sus esfuerzos para auxiliar durante la emergencia y asegura que quienes hayan intervenido recibirán la atención adecuada”, subrayó Norwich City en su comunicado difundido en redes sociales.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL NORWICH CITY

El Norwich City lamenta comunicar el fallecimiento de un aficionado local tras una emergencia médica al término del partido de la FA Cup disputado esta tarde en Carrow Road.

Se ha informado a la familia del aficionado y el club colaborará con la policía para prestar apoyo en estos momentos tan dolorosos.

El club desea expresar su más sincero agradecimiento al personal médico, a los encargados de seguridad y a los aficionados que se encontraban cerca por su ayuda durante la emergencia y se asegurará de que todas las personas involucradas reciban la atención adecuada.

Se anima a quienes presenciaron la emergencia a ponerse en contacto con el club si necesitan apoyo.

Todo el Norwich City desea expresar su más sentido pésame a la familia y amigos del aficionado.