Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

El brasileño marcó el 1-1 parcial a pura habilidad

En la final de la Supercopa de España 2025/2026, celebrada en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita, Vinícius Junior se erigió como protagonista al igualar el marcador entre Real Madrid y Barcelona con un gol memorable.

En una jugada destacada del encuentro, cuando el conjunto catalán logró adelantarse gracias a un remate inatajable de Rapinha, el extremo madridista respondió con una acción individual que captó la atención de los aficionados.

Vinicius, fiel a su estilo dinámico y desequilibrante, eludió a varios defensores por la izquierda tras meterse dentro del área y selló el empate parcial con una definición precisa, para que desatar la locura en la parcialidad del Merengue estableciendo el 1-1.

El rendimiento del jugador brasileño cobra un significado especial ante la polémica sobre su posible transferencia en la próxima ventana de traspasos. Su actuación frente al máximo rival, en suelo asiático, refuerza su impacto en el equipo y aumenta la expectativa en torno a su futuro inmediato en la institución madridista.

La posible salida de Vinícius Jr. del Real Madrid se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado futbolístico luego de que, según The Guardian, el Chelsea esté dispuesto a lanzar una oferta de alrededor de 160 millones de euros (más de USD 187 millones) por el delantero brasileño. Este movimiento podría representar una de las cifras más elevadas en la historia de la Premier League y modificar el mapa de grandes figuras en Europa, al ofrecer al atacante un futuro lejos del club blanco, con el que aún no llegó a un acuerdo de renovación contractual.

El desenlace de esta situación se ve condicionado por el clima que rodea a Vinícius tras los recientes episodios en el estadio Santiago Bernabéu, donde fue objeto de silbidos de la hinchada en dos encuentros consecutivos: primero ante el Sevilla y después frente al Betis, en un contexto donde la llegada de Kylian Mbappé ha relegado al brasileño a un rol menos predominante en el esquema del equipo. Según SPORT, la negociación por la extensión de su vínculo está estancada: los representantes del jugador han visitado varias veces Valdebebas, pero las condiciones iniciales ofrecidas no satisfacen las exigencias ligadas al estatus del futbolista.

Antes del duelo con el Barcelona, el extremo brasileño estuvo en el foco de las discusiones futboleras luego del tenso entredicho que mantuvo con Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, en las semifinales de la Supercopa de España.

En las instancias decisivas del encuentro, cámaras registraron cómo el entrenador argentino recibió a Vinícius con gestos al abandonar el campo, aludiendo a los silbidos del público, lo que desencadenó amonestaciones para los dos por conducta antideportiva. Este clima hostil creció cuando el banco del Real Madrid intervino en la discusión, generando un tumulto al borde del campo. Según la información emitida por Paco González en la cadena Cope, citando imágenes de Movistar+, Simeone gritó al brasileño: “Florentino (Pérez) te va a echar, acordate lo que te digo”, refiriéndose al futuro de Vinícius ante la proximidad del fin de su contrato en 2027.

Después del partido, Vinícius Júnior evitó responder a preguntas de la prensa, pero expresó su reacción en Internet al publicar una imagen desde la grada, acompañada de la frase: “Has perdido otra eliminatoria”, reforzada con emojis de caras llorando, mensaje dirigido al entrenador rojiblanco.

Su golazo ante Barcelona no resultó suficiente: terminó perdiendo 3-2 ante los catalanes en el cotejo decisivo.

