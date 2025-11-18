“Sexy y soltera”: una estrella del tenis confirmó su separación de otra figura del circuito

Paula Badosa confirmó su separación de Tsitsipas y celebró su cumpleaños con amigos

Una banda con el mensaje “Sexy y soltera” y una celebración en Dubái marcaron el inicio del nuevo capítulo en la vida personal de Paula Badosa, quien confirmó su separación de Stefanos Tsitsipas en el marco del festejo de su cumpleaños número 28. La ruptura, largamente rumoreada en el circuito del tenis, quedó sellada tanto por los gestos de la tenista española como por las palabras del propio Tsitsipas, quien declaró ante la prensa que actualmente se encuentra soltero.

La confirmación pública de la separación llegó en un contexto festivo para la tenista española. Durante su festejos con amigos en Dubái, la ex número 2 del mundo compartió imágenes en redes sociales donde se la vio rodeada de amigas, luciendo una banda con la frase “Sexy y soltera” y posando junto a un pastel que decía en su decoración: “Más vieja, más sabia y aún más atractiva que nunca”. En sus publicaciones, Badosa expresó: “Capítulo 28, allá vamos. Corazón lleno... Gracias a quienes lo hicieron tan especial. Los quiero”. La celebración incluyó detalles personalizados, como gorros de fiesta con su imagen y una pelota de tenis, y la compañía de sus mejores amigas con las que disfrutó el ambiente cálido de la ciudad de Medio Oriente.

Por su parte, Stefanos Tsitsipas, abordado por periodistas en un aeropuerto griego, despejó cualquier duda sobre su situación sentimental. Ante la pregunta de si debía considerarse soltero, el tenista griego respondió: “Por el momento estoy soltero, así que no sé de qué hablas. Muchas gracias”. Esta declaración puso fin a meses de especulaciones y rumores que habían circulado desde el verano.

En medio de la pretemporada de cara a su objetivo de regresar al circuito WTA tras las lesiones que sufrió en los últimos meses del año, Badosa compartió una reflexión sobre el proceso de sanación y superación personal tras la ruptura. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, la tenista habló de los desafíos que enfrentó: “A veces la vida nos sacude tan fuerte que pensamos que no podremos levantarnos. Pasamos por momentos en los que el alma se rompe en silencio, donde las dudas pesan más que la esperanza, y donde el ruido interior no deja oír nada. Pero es justo ahí, en ese vacío, donde algo sagrado comienza: el reencuentro con uno mismo”, dijo en la primera parte de su relato.

La tenista española festejo en Dubái

“Sanar no es olvidar ni fingir que no dolió. Sanar es mirarte con compasión, reconocer tus heridas y entender que todo lo que viviste fue una parte necesaria del camino. Es descubrir que la paz no está en lo que tienes, ni en quién te acompaña, sino en el simple hecho de poder respirar en calma contigo mismo”, agregó en la publicación que tituló “Mi lección del 2025″.

Por último, escribió: “Llega un momento en el que comprendes que no necesitas nada externo para sentirte completo. Que la serenidad nace cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y es entonces cuando todo cambia: lo que antes dolía, ahora enseña; lo que antes pesaba, ahora impulsa. Porque cuando sanas, no solo te liberas del pasado, te reconcilias con la vida”.

En línea con su publicación en sus redes, Badosa visitó el programa La Revuelta que conduce David Broncano y también se refirió a la ruptura con el griego. “Se sabe, está claro. No voy a andar escondiéndolo. Así es la vida, a veces todo cambia, pero lo importante es seguir adelante”, mencionó en el segmento que se emite por TVE. Al mismo tiempo, lanzó un dardo tras la separación. “Me gustó mucho la canción de ‘La perla’ de Rosalía”, mencionó en relación al tema de la cantante española en la que hace referencia a una pareja suya del pasado.

Paola Badosa junto a Stefanos Tsitsipas cuando eran pareja (REUTERS/Juan Medina)

La historia de la pareja, conocida popularmente como “Tsitsidosa”, capturó la atención del mundo del tenis desde que hicieron pública su relación en 2023. Tras una primera ruptura “amistosa” en mayo del 2024, ambos se reconciliaron en menos de tres semanas, reavivando el interés de aficionados y medios. Sin embargo, los rumores de una nueva separación resurgieron en julio, después de que ambos quedaran eliminados en la primera ronda de Wimbledon y dejaran de seguirse en Instagram, eliminando además las fotos y videos juntos de sus perfiles.

Fuentes cercanas a la pareja describieron la ruptura como “sana”, descartando la existencia de terceras personas o influencias familiares, indicó la prensa tanto en España como en Grecia, sus países de origne. Según esas fuentes, que replicaron los medios en el Reino Unido y otros lugares, tanto Badosa como Tsitsipas “han luchado por hacer que su relación funcionara, pero finalmente no ha salido bien. Los fantasmas del pasado han vuelto, marcados por las lesiones que ambos han sufrido. Es una ruptura entre adultos que se querían mucho, y fue una decisión madura”.

Las exigencias del circuito profesional y los problemas físicos fueron un factor determinante en la separación. Badosa se encuentra en proceso de recuperación de una lesión crónica de espalda y finalizó su año deportivo en septiembre. Por su parte, Tsitsipas también atravesó una temporada complicada debido a lesiones, lo que afectó tanto su rendimiento como la estabilidad de la pareja.

Badosa disfrutó de una pausa en su pretemporada

La tenista española junto a sus amigas en Dubái

"Sexy y soltera", la banda que usó el día de su cumpleaños

La ex número 2 del mundo en su festejo de cumpleaños número 28

"Más vieja, pero más caliente que nunca", citó la decoración de su torta