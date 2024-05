El video revelador de la “noche de pasión” de Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás antes de confirmar su separación: “Se comen con la mirada”

El romántico momento entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás antes de comunicar su separación

El 14 de junio de 2023, Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás se transformaron en la dupla del momento en el circuito profesional de tenis después que la deportista oficializara su relación, luego de distintas señales que alertaban de un acercamiento entre ambos. “Somos almas gemelas”, llegó a contar el griego, pero en las últimas horas hubo una serie de noticias que concluyeron en la sorpresiva ruptura.

La raqueta española de 26 años, que ocupa el puesto 126° del escalafón mundial en la WTA, confirmó esta situación en una publicación realizada en formato de historia en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de un millón de usuarios: “Después de una gran consideración y de muchos momentos preciosos juntos, Stéfanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa. Hemos compartido un camino lleno de amor y aprendizaje, y ahora, como amigos con gran respeto, decidimos seguir cada uno por su lado”.

“Agradecemos el apoyo de nuestros amigos, familiares y de todos los que han formado parte de nuestra historia. A medida que nos adentramos en este nuevo capítulo de nuestras vidas, seguimos deseándonos lo mejor en todos nuestros esfuerzos. Les pedimos privacidad durante este tiempo y les agradecemos su comprensión y respeto”, afirmó Badosa, quien venía de caer en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid contra su compatriota, Jéssica Bouzas Maneiro, en tres parciales. Tsitsipás (8° del mundo en la ATP) también cayó en su debut del mismo certamen ante Thiago Monteiro en sets corridos.

Este mensaje sucedió a pocas horas de que ambos aprovecharan el tiempo compartido en la capital de España para disfrutar de una cena romántica en un contexto que no hacía presagiar el final del vínculo amoroso. El programa de ese país, Socialité, que se emite por Telecinco, los captó a la salida de un restaurante dando “rienda suelta a su pasión”. Las reveladoras imágenes los muestran en una postura muy descontracturada, en la que se realizan mútiples muecas, burlas y gestos, con ella está sentada frente a él y ambos compartiendo muestras de cariño en un momento a solas.

Paula Badosa junto a Stéfanos Tsitsipás (Europa Press)

El presentador del fragmento audiovisual precisó: “Hoy parecen dos adolescentes en el recreo que risas se echan como se comen con la mirada. Paula Badosa está cariñosa, no pueden contener que salte la chispa”. Todo en el parque público de El Retiro ante la mirada del público en general. El portal del ciclo de espectáculos añadió: “La tenista se sentó sobre las piernas de su pareja en una postura relajada y divertida que su chico respondió agarrándola por la cara para besarla apasionadamente”.

El Diario de Sevilla caratuló este momento como la “última noche de pasión”, a pesar de que detalló la información de ciertos medios que apuntan a una separación en la previa al Masters 1000, pero la grabación mencionada podría producir una contradicción en esa afirmación. Hasta el momento, el ex número 3 del mundo no hizo mención a la ruptura, pero sí llamó la atención un posteo en sus redes personales. Escribió “me voy a ir yendo” en perfecto castellano y lo acompañó con postales de su participación en los singles y dobles del torneo. En otras ocasiones, ya había escrito pequeñas frases en ese idioma, pero esta es la única en mucho tiempo que no está acompañada de otras palabras en distinto lenguaje.

Paula Badosa había confirmado la relación en junio pasado en medio de una entrevista con la revista Hola!, aunque una cuenta de Instagram denominada @tsitsidosa había dado un paso clave en la formalización con postales de unas vacaciones compartidas en Dubai. Poco tiempo después, el hombre de 25 años redobló la apuesta: “Sí, somos una pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Así debe definirse. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo”.

La relación entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

“He conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual”, señaló en diálogo con Bild.

A fin de ese mes, Stéfanos Tsitsipás proyectaba un futuro a su lado: “Ella es la persona adecuada. Es la persona más comprensiva con la que he estado. Quiere lo mejor para mí. Tengo tanta suerte de que esté en mi vida… Reímos, lloramos, celebramos, somos más juntos. Espero que podamos crear sueños, conquistarlos juntos”. Solo el tiempo definirá si se darán una segunda oportunidad para el amor.