Pierre Gasly mostró el museo que tiene en su casa y su gran colección de camisetas de fútbol

El piloto francés de Alpine mostró la remera que tiene de Lionel Messi

La dupla de pilotos de Alpine en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026 es de las más futboleras a lo largo de todo el paddock. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly son reconocidos fanáticos del fútbol e hinchas de Boca Juniors y del París Saint-Germain, respectivamente. En la antesala del estreno en pista de los monoplazas que cuentan con el nuevo diseño del reglamento técnico, el experimentado corredor francés mostró el museo que tiene en su casa en Milán, Italia, que va desde las reliquias de su trayectoria personal en el automovilismo a una extensa colección de camisetas de fútbol.

No obstante, uno de los elementos que más sobresalen en su exposición son las históricas zapatillas Air Jordan 1 negras y rojas del basquetbolista de Chicago Bulls. “Esta es una Jordan autografiada por Michael Jordan”, explicó Gasly en una entrevista realizada con el periodista Lawrence Barreto para la página oficial de la F1. En una habitación en la que también hay múltiples cascos de carreras, el piloto de 29 años hizo hincapié en su colección de camisetas de fútbol que tiene colgadas a lo largo de toda una pared.

“Soy un gran fan del PSG. Tengo cuatro camisetas. Probablemente tenga otras 25 en mi habitación”, comentó Pierre. No obstante, una de las que más se destaca es la de Lionel Messi en el Barcelona, correspondiente a la camiseta titular de la temporada 2019/20. Incluso, se logra divisar que esta lleva la firma del astro argentino en la espalda. “De hecho, conocí a Neymar y Messi en Ibiza hace un par de años, cuando estaba de vacaciones”, confesó el compañero de Colapinto.

Algunas de las camisetas que tiene Pierre Gasly en su casa

En los cuadros colgados se logra divisar múltiples camisetas del París de diferentes temporadas, con el número 7 de Kylian Mbappé y la 25 del francés Adrien Rabiot. Además de una camiseta del Manchester United que tiene el número 20 del portugués Diogo Dalot y una del elenco parisino de Neymar, hay otras dos remeras del PSG que tienen en la espalda el nombre de Gasly con el dorsal 10, el mismo que utiliza en la Fórmula 1 con Alpine.

Cabe recordar que Pierre nunca ocultó su fanatismo por el París Saint-Germain y llegó a vestir la camiseta del elenco francés a lo largo de todo el paddock. Una de estas oportunidades ocurrió en el Gran Premio de España de 2025. La carrera transcurrió el mismo fin de semana en el que el PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por primera vez en su historia luego de vencer 5-0 al Inter de Milán. “Ahora voy a disfrutar de la final de la Champions League esta noche y mi objetivo es volver mañana por la mañana con una sonrisa y listo para correr”, comentó Gasly por entonces luego de la sesión de clasificación en Montmeló.

Acompañado de Isack Hadjar, corredor francés que en ese entonces estaba en Racing Bulls (fue promovido a Red Bull para 2026), Gasly subió a su Instagram una serie de fotos del alocado festejo por la consagración del equipo de Luis Enrique sobre el Inter de Lautaro Martínez. “París es magia. Increíble”, comentó en el posteo. Al día siguiente para la carrera principal, el hombre de Alpine arribó al circuito en Cataluña con la camiseta titular del PSG.

El fútbol también es objeto de bromas en la relación entre Pierre Gasly y Franco Colapinto. A lo largo de la temporada, ambos corredores de Alpine realizaron múltiples desafíos para las redes de la escudería y varios de estos estuvieron centrados en reconocer equipos o jugadores. En este contexto, el pilarense aprovechaba cada mínimo momento para recordar la final del Mundial 2022 de Qatar en la que Argentina venció en la tanda de penales a Francia.

El festejo de Pierre Gasly e Isack Hadjar en la consagración del PSG en la Champions (@pierregasly)

Además de la colección de camisetas de fútbol, Pierre Gasly tiene una habitación especial en la que guarda sus recuerdos más preciados de su carrera en el automovilismo. Cuando le preguntaron a qué objeto le tiene más cariño, destacó “algunos trofeos, algunas fotos, mini cascos” y un libro de la F1.

“Ahí tengo el casco con el que gané en la carrera. Así que, quien crea que ha comprado el casco con el que gané la carrera, sin duda es este”, comentó cuando mostró el casco que utilizó en el Gran Premio de Monza de 2021, donde logró su única victoria en la F1 a bordo de un AlphaTauri (hoy en día Racing Bulls).

Pierre Gasly afrontará la temporada 2026 con el objetivo de revertir el decepcionante desempeño de Alpine en 2025, donde contó con el peor monoplaza de la parrilla. La escudería francesa centró todos sus esfuerzos en el desarrollo del auto bajo el nuevo reglamento técnico y en las próximas semanas saldrán por primera vez a la pista junto a Colapinto.

Más allá de que se prevé que Alpine realice una sesión privada en los días previos, los primeros ensayos oficiales de pretemporada en la cual todas las escuderías participarán al mismo tiempo están previstos del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona. Posteriormente, se realizarán otras dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes.

Pierre Gasly dijo presente en el Parque de los Principes para las semifinales de la Champions entre el PSG y el Arsenal en 2025 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)