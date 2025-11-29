Relato de gol e imitación del Dibu Martínez: el divertido recuerdo entre Colapinto y Gasly del Mundial de Qatar

El divertido recuerdo de Franco Colapinto y Pierre Gasly de la final de Qatar 2022

En la previa al Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, los pilotos de Alpine Franco Colapinto y Pierre Gasly compartieron un encuentro en Lusail donde revivieron de manera amena la acontecido en la histórica final del Mundial de fútbol de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. El piloto argentino y su colega francés grabaron un video que rápidamente se viralizó, generando repercusiones tanto en el ambiente deportivo como entre los fanáticos de ambos países.

Las imágenes fueron difundidas por las cuentas oficiales de la escudería francesa en la antesala a la carrera Sprint, en la cual ambos pilotos largarán desde el fondo de la parrilla. Ambos deportistas decidieron rendir homenaje a uno de los momentos más recordados del fútbol reciente, en el mismo escenario que albergó la definición mundialista.

En el video, Pierre Gasly se presenta junto a Franco Colapinto y menciona en tono distendido el antecedente: “Hola, chicos. Franco y Pierre están aquí en Doha, donde obviamente hubo un gran evento deportivo hace un par de años: Francia contra Argentina en la final del Mundial, a la que asistí. Y fue una experiencia increíble, más allá de los goles de la final”.

El diálogo entre ambos pilotos incluyó preguntas y respuestas sobre los datos y protagonistas de aquel partido definitorio. Cuando consultaron a quién enfrentó Argentina en semifinales, Colapinto respondió: “Croacia”. La conversación continuó con Gasly recordando los tres goles anotados por Kylian Mbappé para Francia y Colapinto detallando los de Argentina: “Dos Messi y uno Di María”.

Un momento destacado sucedió cuando preguntaron por la Bota de Oro. Gasly afirmó “Messi”, mientras Colapinto replicó “Messi, Messi, Messi”, y realizó un entusiasta relato de gol: “Goooool de Messi. Golazo”.

Gasly también repasó prácticamente de memoria a los futbolistas que disputaron la definición para Francia, destacando a jugadores como Hugo Lloris, Jules Koundé, Theo Hernández, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Olivier Giroud, Dayot Upamecano y Antoine Griezmann. “Creo que voy a empezar a nombrar a todos los chicos”, agregó entre risas, validando su memoria futbolera.

En una de las secuencia más comentadas del video, Colapinto bromeó con Gasly mientras imitaba los movimientos de Dibu Martínez durante la definición por penales: “¿Sabes lo que hizo Dibu en los penales?”. Gasly aprobó la actuación con una sola frase: “Lo hizo bien”.

Cuando tocó el turno de recordar el equipo argentino que disputó la final, Colapinto mencionó a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, “La araña que pica” (por Julián Álvarez), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel.

Al proyectar el próximo Mundial, agendado para 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Gasly apostó sin dudar por el futuro de su selección: “Francia, Francia. ¡Vive la France!”. Colapinto, en cambio, evitó los pronósticos: “Prefiero no hablar porque hablar antes de que suceda da mala suerte”.

Pese al paso del tiempo, la final del Mundial de Qatar 2022 sigue presente en la memoria colectiva y entre protagonistas de distintas disciplinas. En aquel partido, Argentina se consagró campeona del mundo luego de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario y vencer a Francia en la definición por penales, con una destacada actuación de Emiliano Martínez, arquero que se convirtió en símbolo de la hazaña.

La interacción entre Colapinto y Gasly no solo sirvió para revivir una noche soñada para los albicelestes, sino que además funcionó como puente entre dos de los deportes más populares a nivel global, en la antesala de un fin de semana clave para la Fórmula 1.