Martín Palermo y el Flaco Schiavi jugaron la final de un torneo exhibición de pádel en Punta del Este

Martín Palermo jugó una exhibición de pádel en Punta del Este. A su lado, el ex futbolista Maxi Rodríguez (RSFotos)

La temporada de verano en la ciudad balnearia uruguaya de Punta del Este acapara varios eventos deportivos y ayer se disputó una exhibición de pádel que contó con varias celebridades, entre las que se destacaron la dupla conformada por Martín Palermo y Rolando Schiavi. Los ex futbolistas de Boca Juniors llegaron a la final del certamen amistoso, acaparando la atención de los presentes.

El entorno de las terrazas de spa fue el escenario elegido, dotando al torneo de una atmósfera única marcada tanto por la rivalidad deportiva como por una fuerte camaradería entre los presentes. En ese contexto, la presencia de otras figuras reconocidas del fútbol, como Maxi Rodríguez y José Chatruc, sumó atractivo al evento. La aparición especial de Sergio Goycochea, quien actualmente emite su programa de streaming desde la playa, aportó mayor visibilidad y generó un clima distintivo alrededor del torneo que se realizó a orillas del mar.

Maxi Rodríguez, Martín Palermo y Rolando Schiavi durante el evento de pádel en Punta del Este (RSFotos)

Hacia el cierre del evento, el torneo logró un atractivo adicional al reunir a destacados representantes del mundo empresario y deportivo. Nombres como el del ex presidente de River Plate, Jorge Brito y su hermano Mateo Brito, así como el del regatista Mateo Majdalani, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, hubo presencia de ejecutivos de empresas y representantes de marcas, que brindaron un fuerte perfil de networking, mostrando la capacidad del evento para fusionar deporte, oportunidades de negocios y disfrute en las vacaciones.

A lo largo de los partidos, la dinámica de competencia se vivió intensamente, con la final protagonizada por Martín Palermo y Rolando Schiavi, acaparando la atención tanto del público presente como de los participantes del circuito veraniego, según se informó. La presencia de ex jugadores y personalidades reconocidas ofreció una combinación de entretenimiento y calidad deportiva que reafirmó el lugar de este torneo dentro del calendario de eventos destacados de Punta del Este.

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, en el evento de pádel de Punta del Este (RSFotos)

Por otro lado, el viernes también se disputó en Punta del Este el partido de las Leyendas entre Argentina y Uruguay, en el que la Celeste se impuso 5-2 en el marco de un evento amistoso.

Durante la jornada, varios ex futbolistas destacados participaron bajo la mirada de cientos de aficionados que se congregaron en la Parada 9 de la Playa Mansa, en Punta del Este. La alineación inicial de Uruguay incluyó a Juan Castillo como arquero, Andrés Scotti y Diego Godín en defensa, y a Diego Forlán junto a Rubén Paz en el ataque. En tanto, el conjunto argentino alineó a Sergio Goycochea en el arco, Rolando Schiavi y Maximiliano Rodríguez en defensa, acompañados por Ezequiel Lavezziy Ariel Ortega en posiciones ofensivas.

La iniciativa fue presentada en territorio uruguayoy constituye la primera acción de una agenda que, en palabras del Chief Commercial & Marketing Officer de laAsociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, se convertirá en una plataforma permanente con el objetivo de resaltar la trayectoria de todos los ex futbolistas que defendieron la camiseta nacional. Petersen precisó que AFA Leyendas desarrollará una “agenda anual de eventos y partidos” diseñada específicamente para los históricos de la Selección.