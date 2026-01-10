La salvaje agresión de un grupo de personas a un árbitro tras un partido en la liga de básquet de Brasil

Diego Chiconato fue agredido por el público tras el partido entre Pato Basquete y Caixas do Sul

Un árbitro fue salvajemente golpeado luego de un partido de básquet correspondiente a la Liga Nacional de Brasil (NBB). Las escenas, que se hicieron virales, muestran el momento en el que un grupo de personas corren y agreden brutalmente al referí Diego Chiconato al término del encuentro entre Pato Basquete y Caixas do Sul.

Al concluir el encuentro, que se extendió por más de dos horas y media debido a que se necesitaron dos tiempos suplementarios para definir al ganador (Caixas se impuso 91-85), al menos tres individuos atacaron a Diego Chiconato en la cancha, lo derribaron y le propinaron golpes en el suelo. En imágenes difundidas por los asistentes, que grabaron con sus teléfonos móviles, se observa al árbitro del encuentro corriendo y defendiéndose de los agresores. Luego, logró reincorporarse tras haber recibido patadas, mientras jugadores del Pato Basquete intervinieron para frenar la paliza. De momento, según indicaron medios brasileños como Lance! y Globo Esporte, No se ha confirmado si los responsables están vinculados formalmente al club Pato o si pertenecen al público.

La policía ingresó inmediatamente al rectángulo de juego y rodeó a los implicados en la pelea, mientras protegía al árbitro golpeado. La identidad y vinculación de los agresores sigue sin aclararse, y las autoridades permanecen a la espera de más información al respecto.

Por su parte, la NBB, la liga más importante del básquet de Brasil, emitió un comunicado en repudio de lo ocurrido tras el partido y confirma que los árbitros agredidos realizaron la denuncia policial correspondiente y se encuentran en buen estado de salud, en especial Chiconato.

Las imágenes de la salvaje agresión a un árbitro en la liga de básquet de Brasil (captura de video)

“La Liga Nacional de Baloncesto lamenta y condena vehementemente los hechos ocurridos la noche del viernes (9 de enero) durante el encuentro entre Pato Basquete y Caixas do Sul. La LNB brinda pleno apoyo a los árbitros agredidos, quienes recibieron atención médica y presentaron una denuncia policial inmediatamente después del partido. A pesar de la conmoción causada por los lamentables sucesos, todos se encuentran bien. También se informa que el caso ya ha sido remitido al Comité Disciplinario para la adopción de las medidas pertinentes. La LNB reafirma que no hay lugar para la violencia en los entornos deportivos y que seguirá trabajando para preservar los valores innegociables del deporte", indicó la entidad en un parte de prensa.

En cuanto a las repercusiones del caso, el conjunto que obró de local, se refirió a los hechos con un descargo en sus redes sociales oficiales: “El Pato Basquete ve oportuno aclarar al público los hechos ocurridos en el partido contra Caxias do Sul y después del partido, destacando que todo el proyecto se basa en el respeto a las leyes y regulaciones, repudiando cualquier acto de violencia, de cualquier naturaleza. Los involucrados ya han aclarado sus explicaciones a las autoridades responsables y Pato Basquete confía en que se haga evidencia la verdad y justicia de los hechos, destacando que colabora con la mejor solución al caso. También destacamos nuestro compromiso con la paz en el deporte y la seguridad de todos los aficionados, familias y profesionales que participan en el evento".

Diego Chiconato, el árbitro agredido salvajemente en un partido de básquet en Brasil (Instagram @basquetparana)

En tanto, la Federación Paranaense de Básquetbol (FPRB), donde está afiliado el Pato Basquete, también emitió un comunicado fijando su postura y brindando el apoyo necesario al árbitro agredido. “La FPRB llega al público para expresar su fuerte repudio a los actos de violencia ocurridos durante el partido entre Pato Basketball y Caxias, válido por el Novo Basketball Brasil (NBB), celebrado en la ciudad de Pato Branco”, inició.

“La FPRB apoya plenamente al equipo de arbitraje del partido, en especial con el árbitro Diego Chiconato, miembro de la junta oficial de árbitros de esta Federación, así como con todos los profesionales que trabajan por el desarrollo del baloncesto de manera ética, segura y respetuosa. Reiteramos que en ningún caso se comprometerá con ningún tipo de violencia, ya sea física, verbal o moral, contra ninguno de los jugadores del partido, incluidos atletas, árbitros, comités técnicos, directivos y aficionados. Tales conductas dañan los principios del deporte de la coexistencia democrática que deberían deportar las competiciones del norte. Finalmente, la FPRB refuerza su compromiso de promover un entorno seguro, respetuoso y saludable para la práctica de baloncesto poniéndose a disposición de las entidades responsables para ayudar a aclarar los hechos", concluyó.