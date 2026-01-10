El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

La reacción de Sinner y Alcaraz tras el ingreso de un niño a jugar un punto durante una exhibición

Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en su primer duelo del año por 7-5 y 7-6 (6) durante una exhibición celebrada en Seúl, que se extendió por 1 hora y 48 minutos. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos que se vivieron este sábado en el Inspire Arena de Incheon, Corea del Sur, fue la aparición de un niño, que se llevó una anécdota imborrable acompañada de entusiasmo y aplausos.

El tenista italiano de 24 años invitó a la pista a un niño del público y le entregó su raqueta para enfrentarse al número 1 del mundo en un peloteo, mientras la multitud celebraba desde la tribuna. Tras un breve intercambio, el joven ejecutó un derechazo hacia la esquina de la cancha, que el español no logró responder, y festejó ante las risas cómplices de Sinner, junto a los gestos de sorpresa de Alcaraz.

Los dos mejores deportistas del mundo en la actualidad compartieron sus sensaciones tras este enfrentamiento. Alcaraz, confesó una finalizado el duelo: “Sentir ese cariño fue importante para mí para poder jugar bien y disfrutar el partido”. También Sinner tomó la palabra y comentó sus sensaciones sobre el futuro: “Son partidos distintos, más relajados, estamos enfocados en ofrecer espectáculo. Ahora el objetivo principal es Australia”. Ambos mantendrán la rivalidad que construyeron con respeto mutuo en el mundo del tenis en el Open de Australia, que comenzará este domingo 18 de enero.

El primer encuentro del año entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner 8REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Este evento que reunió a más de 15 mil espectadores contó con un componente económico importante. Según reportes de la prensa italiana, los dos tenistas recibieron alrededor de 2.3 millones de dólares cada uno por su participación. La última vez que se disputó este nuevo clásico del tenis fue en noviembre del año anterior en las Finales ATP, que se jugaron en Turín.

Incluso, es el primer partido de Carlos Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero, el entrenador oriundo de Ontinyent, con quien ganó los 24 títulos que acumula en su carrera. La relación profesional entre ambos concluyó de manera inesperada previo al inicio de la presente temporada. Actualmente, Samuel López conduce al murciano, quien tendrá por delante el Abierto de Australia, el Grand Slam que le falta conseguir y que sería su 25° título como profesional y séptimo major.

El tenista español aseguró que fuera de las canchas mantienen una buena relación y abrió la puerta a una posible alianza en el dobles con su gran rival: “Jugamos muchos torneos al año y es difícil jugar también los de dobles, pero probablemente después de este partido en Seúl podamos hacerlo, al menos una vez”. Sinner, por su parte, no descartó la idea de competir juntos: “No lo conversamos nunca, pero sería lindo. Tal vez este año o el próximo ¿Por qué no?”.

Los mejores tenistas del mundo actuales se enfrentan de cara al Abierto de Australia

“Creo que la gente está muy emocionada por cómo va a ser el 2026 para nosotros, si vamos a hacer lo mismo, si vamos a jugar finales, si vamos a jugar muchos partidos juntos. Es emocionante tener ese ‘hype’ para que la gente vea tenis o siga los resultados. Y para nosotros es inspirador”, expresó el murciano de 22 años.

Para cerrar el encuentro, Alcaraz concluyó con unas palabras para el italiano: “Te mereces lo mejor, todo lo mejor para ti, para tu equipo y, como dice nuestro equipo, espero verte muchos domingos. Terminamos la temporada jugando juntos, comenzamos la temporada jugando juntos, así que espero que sea tan buena como la del año pasado".

De esta manera, el español viajará a Melbourne para conquistar el Grand Slam que le queda por ganar y el italiano tratará de defender su trofeo para alcanzar un tercer título consecutivo en Australia.

Carlos Alcaraz celebra tras ganarle a Jannik Sinner (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)