Deportes

Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Los tenistas nacionales competirán la próxima semana en los torneos ATP que sirven como preparación para el primer Grand Slam de la temporada, con acción en Australia y Nueva Zelanda

Guardar
Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta
Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, inicia su temporada 2026 en el ATP de Adelaida como tercer cabeza de serie (Crédito: David Gonzales-Imagn Images)

En la antesala del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, a partir de la próxima semana se disputarán los torneos ATP de Adelaida y Auckland, con presencia de tenistas argentinos. En la clasificación del certamen neozelandés, Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y ubicado en el puesto 21° del ranking, comenzará la temporada 2026 en el torneo de Adelaida directamente en los octavos de final, al ser el tercer cabeza de serie. El porteño, de 27 años, campeón de tres títulos ATP, Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024, se medirá ante el vencedor del duelo entre el alemán Daniel Altmaier (44°) y el español Jaume Munar (38°).

En el certamen australiano, el primer sembrado es el malagueño Alejandro Davidovich Fokina (14°), quien a partir de 2026 es entrenado por el argentino Mariano Puerta, mientras que la segunda raqueta es el estadounidense Tommy Paul (20°).

Como parte de la planificación de su temporada 2026, Novak Djokovic (4°) decidió bajarse de Adelaida y priorizar la puesta a punto física de cara al Abierto de Australia. El serbio, de 38 años, explicó que la decisión responde a que aún no se encuentra en plenas condiciones para afrontar la competencia, por lo que optó por enfocar su preparación directamente en Melbourne.

El ATP 250 de Auckland, se desarrolla sobre canchas rápidas, contará con al menos cinco jugadores albicelestes. Sebastián Báez (43°) –tras tener un gran inicio de temporada en la United Cup donde superó al estadounidense Taylor Fritz (9°), al español Jaume Munar (38°) y al suizo Stanislas Wawrinka (156°)– se medirá en la primera ronda ante un tenista proveniente desde la clasificación.

Para Báez, la competencia por equipos significó que ya igualara la cantidad de victorias que había conseguido sobre canchas duras a lo largo de toda la temporada anterior, un indicio contundente de crecimiento en una superficie que nunca le fue del todo favorable.

Tomás Etcheverry busca reencontrarse con
Tomás Etcheverry busca reencontrarse con su mejor nivel en el inicio de la gira oceánica, tras su paso por el ATP de Hong Kong

Tomás Etcheverry (57°) viene de caer en la segunda ronda del ATP de Hong Kong ante el italiano Lorenzo Musetti (7°) y busca recuperar las mejores sensaciones que mostró en 2024, cuando alcanzó su mejor ubicación en el ranking, el puesto 24°. El platense, que aún no cuenta con títulos en el ATP Tour y acumula tres finales perdidas, debutará ante el portugués Nuno Borges (45°).

Camilo Ugo Carabelli (48°), semifinalista en 2025 en los ATP de Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag, se presentará en Nueva Zelanda frente al chileno Alejandro Tabilo (81°), recibió una invitación para integrar el cuadro de 32 jugadores que competirán por el trofeo.

Francisco Comesaña (66°) en la primera fase se medirá con el francés Valentin Royer (56°). No obstante, Mariano Navone (72°) lo hará con una de las jóvenes esperanzas del tenis estadounidense Alex Michelsen (37°).

Juan Manuel Cerúndolo (85°) comenzó con el pie derecho en la clasificación de Auckland al derrotar en sets corridos al vencer al japonés Shintaro Mochizuki (110°) con un marcador de 6-4, 6-7(3) y 6-2.

En busca de un lugar en el cuadro principal, se medirá ahora el jugador de los Estados Unidos, Eliot Spizzirri (89°).

El encuentro está programado para este sábado, ya domingo en Nueva Zelanda, en el primer turno de la cancha central, no antes de las 19:00 (hora Argentina).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJuan Manuel CerúndoloFrancisco CerúndoloTomás EtcheverrySebastián BáezNovak DjokocicAucklandAdelaidaAustralian Open

Últimas Noticias

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

El entrenador de Banfield detalló cómo fue el engaño que sufrió con una inversión en La Plata

Pedro Troglio denunció que fue

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

El club presentó una denuncia formal solicitando la suspensión del agente del futbolista de 16 años que dejó el club para irse a Europa

River Plate denunció ante la

Un grande de Italia tiene en la mira a Thiago Almada ante la posible salida del Atlético Madrid del Cholo Simeone

El futbolista de la selección argentina podría emigrar en búsqueda de continuidad de cara al Mundial

Un grande de Italia tiene

Impacto en la NBA: un árbitro se lesionó en pleno partido y tuvo que ser retirado en silla de ruedas

Bill Kennedy, con 26 temporadas en la liga, tuvo que abandonar el partido entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers

Impacto en la NBA: un

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

El paraguayo Bruno Valdez se presentó en el Boca Predio y atraviesa una singular situación

El curioso caso que deberá
DEPORTES
Pedro Troglio denunció que fue

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

Un grande de Italia tiene en la mira a Thiago Almada ante la posible salida del Atlético Madrid del Cholo Simeone

Impacto en la NBA: un árbitro se lesionó en pleno partido y tuvo que ser retirado en silla de ruedas

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

TELESHOW
Susto en la obra de

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán incrementa

El régimen de Irán incrementa la represión tras dos semanas de protestas: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

Sufrió un shock anafiláctico en pleno vuelo y fue salvado por la tripulación y otro pasajero

Estados Unidos expresó su apoyo “al valiente pueblo de Irán” tras dos semanas de protestas contra el régimen

El acuerdo UE-Mercosur divide a Brasil: oportunidades de integración frente a riesgos de competencia

Se cumplen 19 años de Daniel Ortega en el poder: cómo consolidó la dictadura más cruel de Nicaragua