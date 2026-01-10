Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, inicia su temporada 2026 en el ATP de Adelaida como tercer cabeza de serie (Crédito: David Gonzales-Imagn Images)

En la antesala del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, a partir de la próxima semana se disputarán los torneos ATP de Adelaida y Auckland, con presencia de tenistas argentinos. En la clasificación del certamen neozelandés, Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y ubicado en el puesto 21° del ranking, comenzará la temporada 2026 en el torneo de Adelaida directamente en los octavos de final, al ser el tercer cabeza de serie. El porteño, de 27 años, campeón de tres títulos ATP, Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024, se medirá ante el vencedor del duelo entre el alemán Daniel Altmaier (44°) y el español Jaume Munar (38°).

En el certamen australiano, el primer sembrado es el malagueño Alejandro Davidovich Fokina (14°), quien a partir de 2026 es entrenado por el argentino Mariano Puerta, mientras que la segunda raqueta es el estadounidense Tommy Paul (20°).

Como parte de la planificación de su temporada 2026, Novak Djokovic (4°) decidió bajarse de Adelaida y priorizar la puesta a punto física de cara al Abierto de Australia. El serbio, de 38 años, explicó que la decisión responde a que aún no se encuentra en plenas condiciones para afrontar la competencia, por lo que optó por enfocar su preparación directamente en Melbourne.

El ATP 250 de Auckland, se desarrolla sobre canchas rápidas, contará con al menos cinco jugadores albicelestes. Sebastián Báez (43°) –tras tener un gran inicio de temporada en la United Cup donde superó al estadounidense Taylor Fritz (9°), al español Jaume Munar (38°) y al suizo Stanislas Wawrinka (156°)– se medirá en la primera ronda ante un tenista proveniente desde la clasificación.

Para Báez, la competencia por equipos significó que ya igualara la cantidad de victorias que había conseguido sobre canchas duras a lo largo de toda la temporada anterior, un indicio contundente de crecimiento en una superficie que nunca le fue del todo favorable.

Tomás Etcheverry busca reencontrarse con su mejor nivel en el inicio de la gira oceánica, tras su paso por el ATP de Hong Kong

Tomás Etcheverry (57°) viene de caer en la segunda ronda del ATP de Hong Kong ante el italiano Lorenzo Musetti (7°) y busca recuperar las mejores sensaciones que mostró en 2024, cuando alcanzó su mejor ubicación en el ranking, el puesto 24°. El platense, que aún no cuenta con títulos en el ATP Tour y acumula tres finales perdidas, debutará ante el portugués Nuno Borges (45°).

Camilo Ugo Carabelli (48°), semifinalista en 2025 en los ATP de Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag, se presentará en Nueva Zelanda frente al chileno Alejandro Tabilo (81°), recibió una invitación para integrar el cuadro de 32 jugadores que competirán por el trofeo.

Francisco Comesaña (66°) en la primera fase se medirá con el francés Valentin Royer (56°). No obstante, Mariano Navone (72°) lo hará con una de las jóvenes esperanzas del tenis estadounidense Alex Michelsen (37°).

Juan Manuel Cerúndolo (85°) comenzó con el pie derecho en la clasificación de Auckland al derrotar en sets corridos al vencer al japonés Shintaro Mochizuki (110°) con un marcador de 6-4, 6-7(3) y 6-2.

En busca de un lugar en el cuadro principal, se medirá ahora el jugador de los Estados Unidos, Eliot Spizzirri (89°).

El encuentro está programado para este sábado, ya domingo en Nueva Zelanda, en el primer turno de la cancha central, no antes de las 19:00 (hora Argentina).