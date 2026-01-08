Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

Alejandro Davidovich Fokina inicia una nueva etapa en su carrera con cambios en su equipo de trabajo de cara a la temporada 2026 (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina, tras haber tenido la mejor temporada de su carrera, tomó la drástica decisión de dejar de trabajar con su entrenador Félix Mantilla, quien será reemplazado por el argentino Mariano Puerta.

En los últimos días trascendió que las dos mejores raquetas españolas pusieron punto final a sus vínculos con sus entrenadores. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, dejó de trabajar con Juan Carlos Ferrero, mientras que Davidovich Fokina (14°) se desvinculó del barcelonés Mantilla.

El español, nacido hace 26 años en Málaga, decidió que 2026 llegue con nuevos aires en su equipo de trabajo. Hace un año, Foki figuraba en el puesto 60° del ranking, pero gracias a sus buenas actuaciones en el tour finalizó la temporada dentro del top 15°.

A pesar de ello, Davidovich Fokina aún no logró consagrarse campeón en el ATP Tour: perdió las cinco definiciones que disputó y es el jugador en actividad con más partidos decisivos perdidos, en Monte-Carlo 2022 y en Delray Beach, Acapulco, Washington y Basilea 2025.

El español, sin lugar a la decepción por las oportunidades perdidas, supo manifestar: “Todo es una curva de aprendizaje. Si te fijas en la final de Delray Beach, después del 5-2 y el 15-40 no podía jugar, estaba demasiado nervioso y hablando constantemente. En la final de Washington, por el contrario, estuve 5-2 y tuve bolas de partido, pero seguí luchando y perdí en un tiebreak ajustado”,

Y admitió: “Esa es la lección, mantenerse calmado en esos momentos. Eso lo ganas con semanas, con partidos. Tendré otra oportunidad. Así es el tenis. Sé que voy a tener más oportunidades a lo largo de mi carrera. Estoy aprendiendo de todas las finales en las que he estado este año; las utilizo para saber cómo manejarlas en el futuro”.

Mariano Puerta junto a Brandon Nakashima, a quien acompañó como entrenador durante la última temporada en el circuito ATP Tour (Crédito: IG Brandon Nakashima)

El malagueño estará acompañado durante este año por Mariano Puerta, quien llegó a ocupar la posición número 9 del escalafón mundial y disputó la final de Roland Garros en 2005, donde perdió ante el mallorquín Rafael Nadal, quien a lo largo de su carrera terminó adueñándose de catorce trofeos del Abierto de París.

Puerta, campeón en Palermo (1998), Bogotá (2000) y Casablanca (2005), le puso punto final a su carrera profesional en 2009. Con el tiempo, acompañó en el tour a Brian Dabul, entrenó a jugadores en Boston y Dallas, se radicó en Miami y, en la última temporada, fue quien comandó al jugador de California Brandon Nakashima (33°).

En su primera aparición sentado en la silla de Davidovich Fokina, en el ATP 250 de Brisbane, que se disputa sobre canchas rápidas, el español, segundo cabeza de serie, cayó ante el ex pupilo del cordobés, Nakashima por 7-6 (4) y 6-4.

Como desafío para 2026, el malagueño y el argentino deberán defender 2740 puntos obtenidos durante la última temporada, entre los que se destacan las cuatro finales perdidas, los octavos de final del Abierto de Australia, la tercera ronda en Wimbledon, las semifinales en Monte-Carlo y los octavos de final en Toronto, entre otros.