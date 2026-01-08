Deportes

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

El malagueño comenzó la temporada 2026 con una renovación en su equipo de trabajo y sumó a Mariano Puerta tras su mejor año en el circuito ATP Tour

Guardar
Alejandro Davidovich Fokina inicia una
Alejandro Davidovich Fokina inicia una nueva etapa en su carrera con cambios en su equipo de trabajo de cara a la temporada 2026 (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina, tras haber tenido la mejor temporada de su carrera, tomó la drástica decisión de dejar de trabajar con su entrenador Félix Mantilla, quien será reemplazado por el argentino Mariano Puerta.

En los últimos días trascendió que las dos mejores raquetas españolas pusieron punto final a sus vínculos con sus entrenadores. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, dejó de trabajar con Juan Carlos Ferrero, mientras que Davidovich Fokina (14°) se desvinculó del barcelonés Mantilla.

El español, nacido hace 26 años en Málaga, decidió que 2026 llegue con nuevos aires en su equipo de trabajo. Hace un año, Foki figuraba en el puesto 60° del ranking, pero gracias a sus buenas actuaciones en el tour finalizó la temporada dentro del top 15°.

A pesar de ello, Davidovich Fokina aún no logró consagrarse campeón en el ATP Tour: perdió las cinco definiciones que disputó y es el jugador en actividad con más partidos decisivos perdidos, en Monte-Carlo 2022 y en Delray Beach, Acapulco, Washington y Basilea 2025.

El español, sin lugar a la decepción por las oportunidades perdidas, supo manifestar: “Todo es una curva de aprendizaje. Si te fijas en la final de Delray Beach, después del 5-2 y el 15-40 no podía jugar, estaba demasiado nervioso y hablando constantemente. En la final de Washington, por el contrario, estuve 5-2 y tuve bolas de partido, pero seguí luchando y perdí en un tiebreak ajustado”,

Y admitió: “Esa es la lección, mantenerse calmado en esos momentos. Eso lo ganas con semanas, con partidos. Tendré otra oportunidad. Así es el tenis. Sé que voy a tener más oportunidades a lo largo de mi carrera. Estoy aprendiendo de todas las finales en las que he estado este año; las utilizo para saber cómo manejarlas en el futuro”.

Mariano Puerta junto a Brandon
Mariano Puerta junto a Brandon Nakashima, a quien acompañó como entrenador durante la última temporada en el circuito ATP Tour (Crédito: IG Brandon Nakashima)

El malagueño estará acompañado durante este año por Mariano Puerta, quien llegó a ocupar la posición número 9 del escalafón mundial y disputó la final de Roland Garros en 2005, donde perdió ante el mallorquín Rafael Nadal, quien a lo largo de su carrera terminó adueñándose de catorce trofeos del Abierto de París.

Puerta, campeón en Palermo (1998), Bogotá (2000) y Casablanca (2005), le puso punto final a su carrera profesional en 2009. Con el tiempo, acompañó en el tour a Brian Dabul, entrenó a jugadores en Boston y Dallas, se radicó en Miami y, en la última temporada, fue quien comandó al jugador de California Brandon Nakashima (33°).

En su primera aparición sentado en la silla de Davidovich Fokina, en el ATP 250 de Brisbane, que se disputa sobre canchas rápidas, el español, segundo cabeza de serie, cayó ante el ex pupilo del cordobés, Nakashima por 7-6 (4) y 6-4.

Como desafío para 2026, el malagueño y el argentino deberán defender 2740 puntos obtenidos durante la última temporada, entre los que se destacan las cuatro finales perdidas, los octavos de final del Abierto de Australia, la tercera ronda en Wimbledon, las semifinales en Monte-Carlo y los octavos de final en Toronto, entre otros.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMariano PuertaAlejandro Davidovich FokinaFélix MantillaCarlos AlcarazJuan Carlos FerreroATP TourBrandon Nakashimadeportes-argentina

Últimas Noticias

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Santiago Benjamín Galeano marcó un hito en el club Nacional de Paraguay al ser promovido a la Primera División

El temible goleador de 13

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El volante uruguayo sacó un derechazo magnífico en el inicio de la historia de las semifinales de la Supercopa de España

Desde más de 30 metros

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

La judoca medallista olímpica lanzó un posteo respondiendo a los comentarios ofensivos en sus publicaciones

El fuerte mensaje de Paula

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La Federación de Tenis de Kenia se mostró arrepentida de haberle entregado la wildcard a Hajar Abdelkader, luego de su derrota 6-0 y 6-0 ante Lorena Schaedel en el W35 de Nairobi

Dieron a conocer por qué

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

La Academia formalizó la llegada del mediocampista argentino proveniente del Inter de Milán

La presentación oficial de Valentín
DEPORTES
El temible goleador de 13

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

TELESHOW
Martín Demichelis y sus hijos

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

INFOBAE AMÉRICA

El impacto eterno de “Imagine”:

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro