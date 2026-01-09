El Rally Dakar completó su primera semana: los argentinos que pelean por el triunfo en Arabia Saudita

Las mejores imágenes de la etapa 6 del Rally Dakar (Prensa ASO)

(Enviado especial a Arabia Saudita) El Rally Dakar 2026 llegó a su ecuador luego de la disputa de su sexta etapa que unió Hail con la capital de Arabia Saudita, Riad. Fue una jornada marcada por la arena, 331 kilómetros cronometrados de velocidad y 589 de enlace, que fueron extenuantes para los competidores, tanto en lo físico como en lo mental pues tuvieron 12 horas en acción sobre sus vehículos. La primera semana dejó a argentinos en posiciones expectantes para poder pelear por el triunfo en la clasificación general de sus categorías y otros que pelean por mantenerse en el top diez en la 48ª edición de la carrera más dura del mundo.

La caravana llegó a Riad, donde el sol y unos 20 grados acompañaron la jornada, pero al caer la noche el viento y los 10/15 grados complicaron el final del día. Los pilotos de Motos fueron los primeros que llegaron al campamento ubicado al norte de Riad. El salteño Luciano Benavides no pudo repetir una buena labor como la de ayer y con su KTM oficial finalizó sexto. “Fue un día muy duro con doce horas arriba de la moto. Físicamente me costó mucho con dolores en la rodilla (tuvo una lesión en octubre). Venía abriendo pista bien hasta el kilómetro 150 donde llegó Daniel (Sanders) me pasó y empezamos a tirar juntos (N. de la R: mantener un ritmo parecido e ir cerca en el recorrido). Venía siguiéndolo y me comí unas dunas. Yo pensaba que iba a ser un poco más de camino en dunas y era todo fuera de pista (de las dunas). Ahí se me fueron unos minutos”, contó el piloto de 30 años. El ganador en pista fue su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, quien fue penalizado con 6 minutos por exceder un límite de velocidad. La victoria la heredó el estadounidense Ricky Brabec, que lideró el 1-2 de Honda delante del español Tosha Schareina. Tercero quedó el propio Sanders, que sigue arriba en la clasificación general con 24h41m00s. Brabec, por su parte, se ubica segundo a solo 41 segundos y Benavides completa el podio parcial a 10m15s. Mientras que el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 37º y es 35º en la general. Y el cordobés Leonardo Cola resultó 53º y es 48º en el global.

En la Challenger, los vigentes campeones del Rally Dakar y del mundo en la categoría Challenger, Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini completaron la primera semana con el segundo puesto en el global, a solo 4.57 minutos del español Pau Navarro (Taurus). Este viernes el matrimonio cordobés fue cuarto detrás del ganador, el chileno Ignacio Casale, que lideró el podio a puro Taurus, delante de la local Dania Akel. Cabe aclarar que el local Yasir Seidan (Taurus), que era segundo, se retrasó por una falla mecánica y también quedó afuera de la disputa por el triunfo.

En la misma categoría, el argentino Kevin Benavides tuvo su mejor actuación en su debut en autos, que es navegado por Lisandro Sisterna. Al llegar a la meta, el salteño declaró: “Se nos escapó la victoria porque venía muy buen ritmo y en una duna golpeamos fuerte y destalonamos la goma. Tuvimos que cambiar el neumático, perdimos ahí como tres minutos. Quedamos terceros a un minuto. Era lo que buscaba y sobre todo ahora tener una buena posición de largada para la semana siguiente. Esta primera semana, el balance fue muy duro. Tuve muchos problemas en el auto; nunca en mi vida tuve tantos problemas mecánicos como tuve en estos días en esta categoría. Y ni hablar del polvo”. El dos veces ganador en Motos se ubica 14º en la nómina total.

El balance de Luciano Benavides de la primera semana del Rally Dakar

Siguiendo en la Challenger, el navegante mendocino Bruno Jacomy resultó noveno con el chileno Lucas Del Río (Taurus) y son terceros en la general, a 9 minutos de la punta. Otro que se ubica en la butaca derecha, el bonaerense Augusto Sanz, fue cuarto junto a la piloto neerlandesa Puck Klaassen (GRally Team) y son sextos en la general, pero a más de una hora del líder. En tanto que el pampeano David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana volcaron (ambos sin consecuencias), pero pudieron seguir y culminaron 16º este viernes y completan el top cinco en el global, pero tampoco tienen chances por el triunfo. Lo propio el cordobés Pablo Copetti (prototipo MMP), que cruzó la meta en la 18ª colocación y es 16º en la clasificación general.

En Side by Side, el de Lobos, Manuel Andújar (Can Am) fue octavo y es séptimo en la general. Mientras que el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue undécimo y es noveno en el acumulado. El parcial de hoy lo ganó el francés Xavier De Soultrait (Polaris). El estadounidense Heger Brock (Polaris) resultó sexto y manda en la general.

En Autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) dio el golpe, venció y trepó a la cima de la clasificación general. “No fue una semana fácil. Hubo muchos cambios y la etapa fue completamente diferente, como a mí me gusta con arena y más navegación. Fue agradable liderar el Dakar y ganar la etapa”, dijo el Príncipe que busca su sexta victoria en la carrera más dura del mundo. El ex deportista olímpico (tiro al plato) suma un total de 24h18s29s y le sacó 6m10s al sudafricano Henk Lategan (Toyota). Tercero es el español Nani Roma, que marcha a 9m13s y es el mejor representante del equipo oficial Ford.

En Camiones se impuso el neerlandés Mitchel Van Den Brink (MM Technology), que superó a los checos Martin Macik (MM Technology) y Ales Loprais (Iveco). Van Den Brink logró sacar una ventaja de 35 minutos y ganó tranquilidad de cara al inicio de la segunda semana.

Nicolás Cavigliasso en acción sobre su Taurus. El cordobés y su pareja, Valentina Pertegarini, son segundos en la clasificación general de la Challenger (@nicocavi68)

En la Stock, la flamante divisional creada para autos de serie y con una preparación limitada, Defender dominó el parcial de este viernes con un 1-2 y de momento tiene el podio completo en la clasificación general. Este viernes el triunfador fue el lituano Rokas Baciuska y detrás se ubicaron los franceses Stéphane Peterhansel y Ronald Basso (Toyota Land Cruiser GR Sport). En el global manda Baciuska con 44m43s sobre Peterhansel y 1h51m56s ante Basso.

Por último, en la Mission 1000, la divisional con vehículos propulsados con energías alternativas, el cordobés Benjamín Pascual fue tercero con su moto eléctrica Segway y es segundo en la general detrás del camión híbrido (hidrógeno y eléctrico) tripulado por Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xabier Rubio.

Este sábado será el día de descanso en Riad. Los pilotos podrán recargar pilas, pero volverán al trabajo en el contacto con los medios ya que suelen organizarse ruedas de prensa en los equipos. Los que no tendrán respiro son los mecánicos, ya que al tener a los vehículos todo el día en el parque de asistencia es cuando más trabajarán para hacerles el mantenimiento pertinente y los arreglos o modificaciones necesarios.

El domingo volverá la acción con la séptima etapa que unirá Riad con Wadi Ad-Dawasir y la caravana volverá hacia el sur de Arabia Saudita. Se tratará de una jornada extenuante de 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace. El recorrido se anuncia arenoso, rápido, provisto de arbustos tupidos y que demandará una fuerte concentración.