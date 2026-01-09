Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

Barracas Central hizo historia y disputará por primera vez una copa internacional. Se clasificó a la Copa Sudamericana, donde aguarda por el sorteo para conocer a sus rivales de fase de grupos. Tras confirmarse la continuidad de Ruben Dario Insua como entrenador principal, ahora el Guapo busca refuerzos y apuntó directamente a Boca Juniors para llevarse unos cuantos. Ya se acordó la continuidad de un préstamo y le solicitaron al Xeneize la cesión de tres más.

Lo primero que se confirmó es la permanencia de Gonzalo Morales, centrodelantero que militó en Barracas la última temporada. El Toro, que tuvo una lesión de rodilla que lo marginó de los últimos compromisos el año pasado, convirtió 3 goles en 25 partidos oficiales con la casaca blanquirroja. El canterano de Boca Predio ya había salido a préstamo a Unión de Santa Fe, donde registró buenos números (9 goles en 43 partidos a lo largo de un año y medio).

Esa no es la única carta ofensiva que Insua anotó en carpeta de los prescindibles de Boca, ya que Nicolás Orsini también figura en los planes del Gallego. El atacante de 31 años viene de disputar la última temporada en Platense (fue campeón del Torneo Apertura 2025) y no tendrá lugar en la Ribera. Anteriormente también fue cedido a Unión de Santa Fe, mientras que en este mercado también fue sondeado por Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió a Primera.

Aunque no llegaron a coincidir en San Lorenzo, el DT barraqueño también pidió por Juan Ramírez, mediocampista zurdo que tampoco será considerado por Claudio Úbeda en el Xeneize y viene de ser campeón de Copa Sudamericana con Lanús. El volante de 32 años no tuvo demasiado rodaje en el Granate durante su cesión (18 partidos, sin goles ni asistencias), pero en Barracas podría encontrar el protagonismo que busca desde hace rato.

A quien sí dirigió Insua en San Lorenzo es a Gonzalo Maroni, otro de los descartables en Boca que viene de tener continuidad en Newell’s. El cordobés de 26 años tuvo un sondeo desde Grecia que por el momento no prosperó y está en la nómina del Gallego para sumarse al Guapo. Con la Lepra, acumuló 31 presencias, marcó 4 goles y aportó 3 asistencias. Vale mencionar que el mediocampista ofensivo sería una buena pieza de recambio ante la baja del Perrito Nahuel Barrios, quien retornó a San Lorenzo.

Al margen del acuerdo cerrado con el Toro Morales, existe una condición importante para que estos préstamos se lleven a cabo. Si bien Juan Román Riquelme ya levantó el pulgar en Boca para que se formalicen los fichajes, Barracas tendrá que convencer desde el plano económico a cada uno de los futbolistas para que se concrete cada uno de esos arribos. Según pudo saber este medio, Ramírez y Orsini rechazaron la primera propuesta, aunque todavía no están caídos del todo sus posibles traspasos.

De esta forma, Boca Juniors se seguiría sacando de encima algunos contratos y futbolistas que en este momento se están entrenando de forma diferenciada en el predio de Ezeiza. Hay que mencionar que Renzo Giampaoli continuará un año en Gimnasia La Plata, Oscar Salomón espera una oferta que superaría a las que hicieron Colo Colo y Newell’s, Jabes Saralegui permanecerá en Tigre y Norberto Briasco tiene frenado su préstamo a Gimnasia de Mendoza por motivos económicos (sí serán presentados los juveniles Julián Ceballos y Valentino Simoni en cuestión de horas).

En tanto, Mateo Mendia define su cesión a Lanús o Platense, mientras que el Calamar también solicitó el préstamo de Santiago Dalmasso. Al que Boca le cerró las puertas de salida es al juvenil Camilo Rey Domenech, quien recibió varias ofertas pero será utilizado y potenciado en el club este año. Estos últimos tres mencionados realizan la pretemporada en el Boca Predio junto al plantel profesional.