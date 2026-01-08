Deportes

El presidente de Godoy Cruz habló sobre la negociación con River Plate por Santino Andino: la oferta del exterior que rechazaron

José Manzur, máximo directivo del Tomba, dio detalles del futuro del delantero de 20 años que es pretendido por Marcelo Gallardo

José Manzur expresó que está todo encaminado para venderle la mitad del pase del delantero al club de Núñez

Santino Andino es uno de los futbolistas con mayor futuro en el fútbol argentino y su nombre suena en el mercado de pases como una posibilidad para reforzar el ataque del River Plate de Marcelo Gallardo en 2026. El delantero de 20 años, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz de Mendoza, está cerca de vestir la banda roja en la próxima temporada.

José Manzur, presidente del Tomba, habló por primera vez sobre la situación del extremo de la Selección Sub 20. “Nosotros llegamos a un acuerdo con la gente de River. Me puse de acuerdo con Stefano Di Carlo (presidente) y con el chico. De parte de las dos instituciones está todo acordado y en base a que Godoy Cruz vende una parte del pase, le conviene ser socio de River y apostar con ellos el futuro del chico. Faltan acordar algunas cosas entre Andino y River. A veces aparecen algunos factores externos que confunden un poco a la gente. Le prometen cosas que no son verdad”, indicó el directivo mendocino en diálogo con TyC Sports. Y continuó: “La pata de River está, la de Godoy Cruz está, falta la del jugador, que calculo que lo definirán rápidamente”.

En cuanto a otras ofertas que recibió la institución mendocina por la ficha de Andino, Manzur aclaró que sí las hubo, pero que “Godoy Cruz no le va a vender a ningún club la totalidad del pase y tenemos derecho a elegir al socio a futuro y hemos decidido que sea River”. Acerca del interés puntual del Panathinaikos de Grecia, el presidente del Tomba expresó que rechazaron la oferta.

Santino Andino festeja el gol del empate de Godoy Cruz ante Riestra (@ClubGodoyCruz)

“Con el jugador tuve muy pocas charlas, lo hice en el entrenamiento, lo saludé y punto. Sé que River ha hablado con él, pero desconozco los detalles y tampoco me interesan. No es un tema mío. De Godoy Cruz no tenemos urgencias, pero nos gustaría que se resuelva la situación y el chico vaya a River”, expresó Manzur.

Veloz y talentoso, el atacante mendocino sumó seis goles y tres asistencias en 30 partidos en el Tomba. Aunque fue su jugador más destacado, no pudo evitar la pérdida de categoría. En agosto pasado, desde el Olympiacos de Grecia llegó una oferta formal por casi 9 millones de dólares por la totalidad de la ficha más un 20% de plusvalía. Resultó rechazada desde Mendoza. Claro, las condiciones actuales, con Godoy Cruz en la Primera Nacional, son diferentes. River apuesta a comprar hasta un 70% del pase de Andino. En el Monumental calculan que el juvenil está tasado en alrededor de 4.500.000 dólares. Con aproximadamente 3.200.000, en consecuencia, entienden que podrían sumarlo a la plantilla, publicó este medio el pasado 16 de diciembre. Manzur no dio cifras de la posible operación.

Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, que está muy cerca de River Plate (@santinoandino)

Mientras continúa con la pretemporada en San Martín de Los Andes, el River de Gallardo ya sumó algunas caras nuevas a un plantel que tendrá como objetivos el Torneo Apertura y las Copas Sudamericana y Argentina.

Las incorporaciones de Fausto Vera (cesión con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de USD 4 millones), Aníbal Moreno (compra del 100% del pase a cambio de USD 7 millones) y Matías Viña (préstamo por 500 mil dólares desde Flamengo) iniciaron un mercado de pases que todavía no terminó en Núñez. El director técnico quiere sumar un marcador central, dos atacantes (un extremo y un delantero centro) y posiblemente un lateral derecho. Andino podría ser el nuevo refuerzo en breve si todas las partes están de acuerdo.

