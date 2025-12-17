La promesa de la selección argentina que busca River Plate como refuerzo para 2026

Andino, con la casaca de Argentina (Photo by Juan BARRETO / AFP)

El descenso de Godoy Cruz puso inmediatamente en la vidriera a una de las promesas de la selección argentina: el habilidoso Santino Andino, quien viene de ser subcampeón del mundo con el combinado Sub 20 que dirige Diego Placente.

Y River Plate, en pleno proceso de reconstrucción del plantel tras no sumar títulos en 2025 y con plaza para la próxima Copa Sudamericana, tomó nota. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo busca reforzar la delantera y el juvenil es uno de los apuntados, al igual que Tadeo Allende, compañero de Lionel Messi en la consagración del Inter Miami en la MLS.

En el caso del ex Instituto, la Banda puja con las Garzas, que quieren retenerlo y ya le hicieron una oferta al Celta de Vigo, dueño de su ficha, pero que por el momento resultó insuficiente. Y en cuanto a Andino, a pesar de la estrategia elegida de apostar a préstamos con opción u obligación de compra, el club de Núñez podría hacer un esfuerzo y adquirir un porcentaje de los derechos económicos.

Veloz y talentoso, el atacante sumó seis goles y tres asistencias en 30 partidos en el Tomba. Aunque fue su jugador más destacado, no pudo evitar la pérdida de categoría. En agosto, desde el Olympiacos de Grecia, a Mendoza llegó una oferta formal por casi 9 millones de dólares por la totalidad de la ficha más un 20% de plusvalía. Resultó rechazada. Claro, las condiciones actuales, con Godoy Cruz en la Primera Nacional, son diferentes. River apuesta a comprar hasta un 70% del pase de Andino. En el Monumental calculan que hoy está tasado en alrededor de 4.500.000 dólares. Con aproximadamente 3.200.000, en consecuencia, entienden que podrían sumarlo a la plantilla.

El jugador, por su parte, se mantuvo al margen de los rumores. “No he tenido ningún llamado de Marcelo Gallardo ni de la dirigencia de River Plate, en las vacaciones no hablé con nadie”, aseguró tras el entrenamiento, según consignó diario Uno de Mendoza. Incluso, se mostró consustanciado con el presente inesperado del Tomba.

“La verdad es que fue un golpe muy duro, el Tomba no es un equipo para estar en la B y me siento muy triste. Ahora hay que trabajar con todo para volver pronto a Primera División”, remarcó. “Los hinchas de Godoy Cruz que se queden tranquilos que el club va ascender a Primera División, este club es muy grande”, concluyó, con esperanza en el rearmado del grupo, que ahora tiene a Mariano Toedtli como orientador.

Marcelo Gallardo afina el lápiz en materia de refuerzos

Mientras tanto, River Plate continúa sin concretar incorporaciones a pocos días del inicio de la pretemporada, aunque la llegada de Fausto Vera está próxima a cerrarse. El mediocampista central de 25 años, actualmente en el Atlético Mineiro, podría sumarse al plantel mediante un préstamo de un año con opción de compra cercana a cinco millones de dólares (USD5.000.000), lo que lo convertiría en el primer refuerzo del club en este mercado.

La directiva encabezada por Stefano di Carlo modificó su política de fichajes, priorizando préstamos con opción u obligación de compra para evitar grandes desembolsos inmediatos y postergar pagos al menos un año. Esta estrategia busca reducir el riesgo de inversiones en jugadores que no logren adaptarse.

Mientras tanto, las negociaciones por otros futbolistas avanzan con menor ritmo. Benfica rechazó la primera oferta de cesión por Gianluca Prestianni, aunque un emisario de River viajará a Portugal para intentar destrabar la operación, respaldado por el interés del propio jugador. El club portugués, sin embargo, explora alternativas europeas para el delantero de 19 años.

Por Julio Soler, Bournemouth mantiene conversaciones con River para mejorar las condiciones del préstamo y la opción de compra, aunque el club inglés ha recibido sondeos de Ajax, Werder Bremen y Udinese. Si alguna de estas instituciones acelera, River quedaría relegado en la puja.

Por último, la situación de Santiago Ascacibar se enfrió tras un inicio prometedor en las negociaciones. Estudiantes se muestra reticente a transferirlo a un rival local, y la reciente consagración del club en el Torneo Clausura, junto con la clasificación a la Copa Libertadores, refuerza su intención de retener al mediocampista de 28 años. El propio jugador declaró: “Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”.