Valentín Carboni se despidió del Genoa, aterrizó en Argentina y firmará como refuerzo de Racing

El futbolista Valentín Carboni regresó a la Argentina desde Italia y se realizó la revisión médica correspondiente para firmar, de no mediar inconvenientes, el contrato que lo unirá a Racing. El volante ofensivo de 20 años, que tuvo un último paso por el Genoa, se unirá al conjunto que dirige Gustavo Costas para sumarse a la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay.

En su primer contacto con la prensa tras pasar los exámenes médicos, Carboni manifestó: “Estoy muy contento y agradecido de estar acá, sea por el presidente del Inter, de Racing y mi representante, que pudieron hacer todo lo posible para que yo esté acá. Me inclinó mi sentimiento y cuando me dijeron que tenía la posibilidad de jugar en un club grande como Racing no lo dudé y le di para adelante, con ganas de sumarme al grupo".

“Vengo en busca de jugar, de tener minutos, de disfrutar y como está esta posibilidad de estar en un club tan grande como Racing trataré de meterle con todo”, continuó el joven, quien destacó la importancia del diálogo con Diego Milito, presidente de la Academia, para facilitar la operación y que Lautaro Martínez le dio el visto bueno para que emigre a la Argentina. “Al hincha le prometo que voy a dar todo por esta camiseta. Al equipo le puedo dar juego, desequilibrio, pase entrelíneas y gol. Estoy a disposición de lo que me pida el técnico”, cerró.

*La palabra de Valentín Carboni, nuevo refuerzo de Racing

Antes de su arribo a Buenos Aires, el joven se despidió de su último equipo con un mensaje en sus redes sociales: “Gracias Genoa por todo lo que me has dado en estos meses. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo después de una lesión. Gracias por darme confianza, amor y permitirme sonreír de nuevo. Llevaré en mi corazón el cariño de la gente, y con la mayor gratitud siempre seré uno de ustedes. Un agradecimiento especial a los compañeros, personal médico y técnico".

El juvenil, hijo del ex futbolista de Lanús Ezequiel Kelly Carboni, llegó a la Academia a préstamo proveniente del Inter de Milán, dueño de su pase, sin cargo y sin opción de compra. Uno de los motivos del traspaso de Valentín tiene que ver con la chance de sumar rodaje en el competitivo fútbol argentino con vistas al Mundial 2026, ya que Lionel Scaloni lo tiene en cuenta y lo hizo debutar en la Selección.

Valentín Carboni, de 20 años, con la camiseta del Genoa de Italia. Fue cedido por el Inter a Racing Club de Avellaneda (REUTERS/Matteo Ciambelli)

De acuerdo a las primeras informaciones, Carboni arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 7:50 de la mañana de este miércoles junto a parte de su familia. De inmediato se subió a una combi y se dirigió a un centro médico de la Capital Federal para realizarse los estudios de rutina. Posteriormente, firmó su contrato por un año con Racing, gracias a la gestión del presidente Diego Milito, quien posee buena relación con directivos italianos, ya que fue jugador del Inter.

Valentín Carboni, habilidoso jugador que puede desempeñarse como volante ofensivo o extremo derecho, comenzó a jugar al fútbol en Lanús, mientras su padre dirigía al primer equipo. En 2020 se instaló con su familia en Italia y formó parte de las formativas del Inter. Debutó en el Calcio en la temporada 2022 con Simone Inzaghi como DT y jugó 6 partidos con el Neroazzurri. Fue cedido al Monza (32 encuentros, 2 goles), luego al Olympique de Marsella (4 partidos), regresó al Inter (9 cotejos y un gol) y terminó en Genoa, donde tuvo 14 presentaciones, con un tanto.

En cuanto a su participación con la selección argentina, Carboni integró el combinado Sub 20 bajo las órdenes de Javier Mascherano y luego fue convocado por Scaloni, que lo hizo debutar el 26 de marzo de 2024 en un amistoso ante Costa Rica, en el cual reemplazó a Ángel Di María. Fue citado posteriormente a la Copa América de 2024 en Estados Unidos en lugar de Paulo Dybala y consiguió su primera estrella con la Albiceleste. Cabe recordar que al tener la doble nacionalidad, Valentín integró el combinado italiano en la categoría Sub 17, pero se inclinó por representar a su país de nacimiento.

Valentín Carboni jugó la Copa América 2024 con la selección argentina (@valencarboni_)

El futuro de Valentín Carboni parece generar tantas ilusiones en el ámbito nacional, que el capitán de la Selección, Lionel Messi, lo elogió en una entrevista en junio de 2024: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo. Desde que llegué a Estados Unidos, está entrenando con nosotros. Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara".

Por otra parte, además de sumar a Carboni, Racing espera por la llegada del mediocampista Matko Miljevic, quien se realizó la revisión médica y se sumará al plantel tras el acuerdo de la Academia con Huracán, dueño de su pase. Cabe recordar que el elenco de Avellaneda confirmó las salidas de Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto y Agustín Almendra. Para esta temporada, el equipo de Costas, finalista del Torneo Clausura 2025, afrontará la Copa Sudamericana, Copa Argentina y el Apertura en el primer semestre.