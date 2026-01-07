Deportes

Una estrella de la NFL demandó a su ex esposa modelo por afirmar que el tamaño de su pene terminó con su matrimonio

El ex deportista exige una compensación económica por las declaraciones de la influencer sobre la intimidad de la pareja

Matt Kalil demandó a su ex esposa modelo por afirmar que el tamaño de su pene terminó con su matrimonio

La disputa legal entre Matt Kalil, exjugador de la NFL, y su exesposa, la modelo e influencer Haley Baylee (O’Brien/Kalil), ha trascendido al terreno judicial tras la viralización de comentarios sobre la intimidad de la pareja. Kalil presentó una demanda por invasión de privacidad y enriquecimiento injusto, argumentando que las declaraciones públicas de Baylee acerca del tamaño de su pene desencadenaron una ola de “atención indeseada” que perjudicó su vida personal, la de su nueva esposa y su entorno familiar.

En la documentación judicial revelada por TMZ, Kalil sostiene que los comentarios de Baylee —emitidos en noviembre de 2025 durante una transmisión en Twitch junto al streamer Marlon García— cruzaron todos los límites del ámbito privado. La modelo aseguró que el tamaño del miembro viril del exjugador fue “el factor más importante” en la disolución del matrimonio en 2022, llegando a describirlo como “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”. Afirmó que, durante los siete años de convivencia, la pareja recurrió sin éxito a terapeutas y médicos para intentar resolver la situación. En palabras de Baylee en esa emisión: “Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción... Era imposible, a menos que terminaras llorando”.

Matt Kalil y su ex esposa Haley Baylee

El propio Kalil, de 36 años, argumenta en su demanda que las declaraciones de Baylee no solo lo afectaron a él, sino también a su familia. Sostiene que su esposa actual, Keilani Asmus, desde entonces ha sido blanco de mensajes “cada vez más frecuentes, perturbadores y alarmantes”, según los documentos judiciales. La demanda incluye capturas de pantalla con mensajes recibidos por Asmus que, según Kalil, evidencian el carácter invasivo de la exposición mediática.

La estrategia legal del exjugador, que solicita un juicio con jurado, apunta a obtener una indemnización que supera los USD 75.000 como compensación por daños y perjuicios derivados de la difusión de “hechos íntimos y privados”. Kalil alega también que Baylee se benefició económicamente a raíz de la “viralización” de la entrevista y del aumento de tráfico en sus plataformas de redes sociales, obteniendo un “beneficio sustancial, mayor audiencia, mayor compromiso y monetización”.

Haley Baylee, la ex esposa de Matt Kalil, estrella de la NFL

La reacción de Haley Baylee no se hizo esperar. En declaraciones a TMZ y Us Weekly, la modelo expresó su “impacto genuino” y “profunda tristeza” ante la decisión de su exmarido: “Litigar es una experiencia desgarradora y emocionalmente agotadora, y me rompe el corazón que él haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esta situación”, manifestó. Se mostró sorprendida por el proceso judicial y reivindicó que la mayor parte de la conversación original incluía comentarios positivos sobre Kalil: “La verdad está en la transmisión en vivo original. Hablo bien de él de muchas maneras a lo largo de esa conversación”.

A modo de contexto, Kalil jugó en la NFL para los Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans, retirándose en 2019. Tras el divorcio en 2022, contrajo matrimonio con Keilani Asmus, con quien tiene un hijo. Por su parte, Haley Baylee continúa soltera y mantiene una carrera activa en redes sociales y medios.

