El nuevo romance del hijo de Schumacher con una modelo y violinista tras su relación con la actual novia de Jannik Sinner

Mick Schumacher estaría en pareja con Clara Ramos

Mick Schumacher, hijo de la leyenda de la Fórmula 1 Michael, fue visto en la isla de Mallorca junto a la modelo portuguesa Clara Ramos, en lo que significaría su primer romance después de la confirmación de la relación entre su ex pareja Laila Hasanovic y el tenista italiano Jannik Sinner.

La novedad para aportó el diario alemán Bild, que publicó imágenes del ex piloto de la F1 y la influencer de la moda con una actitud cariñosa en un campo de golf público cerca de Camp de Mar. La aparición en público de Schumacher y Ramos se produjo durante el fin de semana en el que la familia del piloto celebró el cumpleaños número 57 de Michael Schumacher, siete veces campeón mundial de Fórmula 1. Hay que señalar que pocos días después de cumplirse el aniversario número 12 del trágico accidente que sufrió El Kaiser, el encuentro entre la pareja se dio en las cercanías de la villa en las montañas sobre Port d’Andratx, destino habitual para sus períodos de descanso.

Clara Ramos, originaria de Portugal, reside en la capital de Cataluña y combina su carrera como modelo con estudios de doctorado en historia del arte en la Universidad de Barcelona. Según detalló el periódico germano, la joven desarrolló sus estudios de música en Lisboa y luego se radicó en España, donde comenzó el doctorado. Ella también se desempeña como violinista.

Según el artículo que publicó Bild y que llevó la firma de las periodistas Nicola Pohl y Tnaja May, ambos se siguen en Instagram. Justamente, es una de las 599 cuentas que sigue Schumacher, quien cuenta con 3,5 millones de seguidores. A pesar de la exposición mediática que se produjo tras su encuentro jugando al golf, ni la agencia de representación de Schumacher ni la propia Ramos ofrecieron comentarios sobre el vínculo, tras las consultas realizadas por el medio alemán.

Clara Ramos es portuguesa pero vive en España

El contexto sentimental de Mick Schumacher fue tema de interés para la prensa internacional tras su ruptura con Laila Hasanovic en abril de 2025. La relación, que se extendió por cerca de tres años, incluyó la presencia constante de la modelo en el paddock de la Fórmula 1 y su integración al círculo íntimo de los Schumacher. Es relevante mencionar que según el diario británico The Sun, la danesa fue la única pareja de Mick que visitó a su padre luego del accidente de esquí sufrido en 2013.

Laila, quien fue finalista por Dinamarca para el concurso de Miss Universo, mantiene actualmente una relación con Jannik Sinner, uno de los dos mejores jugadores del circuito en la actualiad, y fue vista apoyando al tenista en torneos como Wimbledon, Roland Garros y las Finales del ATP Tour.

En el plano profesional, el hijo del múltiple campeón de la F1 se prepara para asumir un nuevo desafío en el automovilismo. A partir de marzo, competirá en la serie IndyCar con el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, cuyo copropietario es el presentador de televisión David Letterman. Desde Alemania indicar que el piloto pasará más tiempo en Estados Unidos para los preparativos de la temporada, lo que incluye pruebas técnicas y reuniones con el equipo. Se prevé además que Schumacher compartirá más momentos con su hermana Gina, quien reside en un rancho en Texas.

El futuro inmediato de Mick se centrará en su adaptación al calendario de la IndyCar, mientras la atención mediática continúa sobre su vida personal y profesional. Por ahora, la naturaleza de su vínculo con Clara Ramos no la aclaró de manera pública. Ambos eligieron mantener en reserva la publicación de las imágenes y los rumores que hablan de su romance.

Ambos fueron vistos en un campo de golf

La portuguesa es violinista y modelo

Ramos comparte su día a día en su cuenta de Instagram