Las perlitas de la entrevista a Messi: sus programas de TV favoritos, el trago que hizo furor y cómo lo “encandiló” Charly García

Lionel Messi habló a fondo de diferentes temas relacionados con su historia de amor junto a Antonela Roccuzzo, la relación con sus hijos y diversos momentos con la selección argentina, aunque también se permitió revelar detalles de la vida diaria en una entrevista íntima. Y habló del encuentro con Charly García en la despedida del 10 como local ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

La charla con el canal de YouTube Luzu indagó en el encuentro entre dos de los argentinos más influyentes, tanto en el fútbol como en la música, respectivamente. “Yo no lo conocía, me pidieron si podía bajar y cuando lo vi fue inexplicable ese momento al verlo. No sé, tiene una energía especial. Una magia, me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, explicó Leo sobre la conversación con el cantante y compositor en las entrañas del Estadio Monumental, de la que también participaron Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en septiembre pasado.

Más adelante, una pregunta sobre el vínculo que une a Roccuzzo y Romina Momi Giardina, actriz y bailarina que trabaja en Luzu, derivó en la mención de un programa que la pareja rosarina sigue de cerca: “Ja, se escriben, sí. Es verdad que se escriben. Sí, aparte, se caga de risa con ella. Ahora estamos mirando MasterChef y se reía también con ella. Se mensajean de vez en cuando”. Vale destacar que este diálogo se grabó durante los primeros días de diciembre del 2025, antes de que la familia viajara a Argentina para celebrar las Fiestas en Rosario, y Momi fuera eliminada a fines de ese mes del reality de cocina emitido por Telefe y conducido por Wanda Nara.

Por otro lado, el delantero del Inter Miami habló sobre sus gustos a la hora de beber. “Para bailar tengo que estar un poquito escabiado… Me gusta el vino. Si no, la misma de siempre. Vino y Sprite… para que pegue rápido. Es lindo con el calor”, aseguró.

Además, fue consultado sobre si está atento a las noticias del mundo de la farándula y sorprendió al revelar que mira LAM, programa conducido por Ángel de Brito en América: “Sí, miro. Me gusta el chisme, soy un poco como mi vieja. Me divierte, qué se yo. A Antonela no le gusta mucho. Pero nada, para estar al día nomás. Creo que lo saqué un poco de mi vieja. Le encanta el teatro, es cholula. Si es por ella, estaba ahí con Ángel en LAM”.

Por último, aseguró que no utiliza ChatGPT para nada. “No le agarré la vuelta”, sintetizó, pero la madre de sus hijos sí lo utiliza: “Está todo el día con eso, preguntando. Le pregunta boludeces, de todo”. Y contó que sus tres hijos son los principales encargados de elegir la música que se escucha en la familia: “Manejan mucho los nenes. Eligen mucho eso, ahora por ejemplo están todo el día con Bizarrap y Daddy Yankee. Y canciones nuevas que van saliendo. Es todo muy normal”.

La entrevista también profundizó en la relación con Antonela Roccuzzo y el nacimiento del amor desde la infancia. Él contó que eran “amigovios” cuando tenían “9 o 10 años”, pero las vueltas del destino los unieron definitivamente una década después: “A los 20 míos, nos empezamos a ver en Rosario, a cruzarnos más. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’, dije. Fue en el momento que tenía que ser y se dio. Pero ya veníamos de chiquitos con el juego ese. Sin saber, sin entender nada, ya gustábamos el uno del otro de chiquitos. Todo el mundo ahí se reía porque en las comidas familiares nos mirábamos con vergüenza”.

