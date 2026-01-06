Deportes

Las dos figuras de la selección argentina que están en una “lista de deseos” del Real Madrid para después del Mundial

Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son seguidos de cerca por la Casa Blanca, aunque en el club saben las dificultades de las operaciones para su llegada a España

Mac Allister y Enzo Fernández,
Mac Allister y Enzo Fernández, en la "lista de deseos" del Real Madrid (REUTERS/Carl Recine)

El Real Madrid buscaría dar un golpe de efecto la próxima temporada y entre sus prioridades están los argentinos Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como posibles refuerzos para el mediocampo tras el Mundial. Esta estrategia responde a la reciente salida de referentes históricos como Toni Kroos y Luka Modric, lo que obliga al club a buscar nuevos talentos para el próximo mercado de fichajes.

Según detalló el Diario AS, la secretaría técnica del club analiza desde hace meses distintas alternativas para suplir la falta de líderes en la zona central del campo de juego, más allá de la presencia de jugadores relevantes en dicho sector como lo son los franceses Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, o el inglés Jude Bellingham, estrellas de primer nivel y en sus selecciones.

Enzo, decisivo en el Chelsea y uno de los capitanes del conjunto de Stanford Bridge, además de campeón mundial con la selección argentina, es considerado por el Real Madrid como un jugador capaz de dominar todas las fases del juego. Su liderazgo y personalidad competitiva en la Premier League lo posicionan entre los principales candidatos de la agenda madridista. El ex mediocampista de River Plate fue puesto en una lista antes de llegar a Inglaterra y en la antesala del Mundial de Qatar 2022, cuando era una pieza relevante en Benfica.

Por otra parte, Mac Allister, volante del Liverpool y figura en el equipo que ganó la liga la pasada temporada, se destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para sumarse al ataque desde la segunda línea. El Boca Juniors también ya sonó como refuerzo de la Casa Blanca a mediados del 2025. Hay que recordar que el técnico Carlo Ancelotti sugirió su incorporación para reemplazar a Kroos, incluso antes de su salida hacia la selección de Brasil. La experiencia y su perfil asociado al manejo del juego refuerzan su candidatura para el centro del campo.

Enzo y Alexis durante un
Enzo y Alexis durante un entrenamiento de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

En ambos casos, la institución que dirige Florentino Pérez debería desembolsar una gran suma de dinero para que cualquiera de los dos argentinos cambien su destino. Fernández tiene una cláusula de salida de unos 250 millones de euros, mientras que los reportes en medios ingleses indican que el club de Anfield no dejaría ir a Maca (su apodo en Inglaterra) por menos de 100 millones. Por esta razón es que AS utilizó la palabra “prohibitivos” al referirse a las transferencias.

Además del dúo argentino en la “lista de deseos” del Merengue, información a la que se sumó la cadena ESPN, el club también sigue de cerca el crecimiento de Vitinha, centrocampista del Paris Saint Germain, valorado en Valdebebas por su técnica y comprensión del juego. Sin embargo, su fichaje resulta complejo por la complicada relación institucional con el PSG y el alto precio de traspaso. Además, el papel destacado de Vitinha dentro del proyecto parisino reduce la viabilidad de cualquier operación.

Más allá de estas estrellas del fútbol en Europa, la lista de potenciales refuerzos figuran también dos jóvenes promesas: Adam Wharton, del Crystal Palace, y Kees Smit, del AZ Alkmaar. Este último, con 19 años, atraviesa una etapa de gran proyección en su carrera. Disputó 58 partidos en la Primera División de los Países Bajos, anotando cuatro goles y sumando siete asistencias. Los ojeadores del Real Madrid siguen de cerca a Smit tras su impacto en la Youth League, donde marcó un gol destacado al Barcelona desde media distancia.

Asimismo, el neerlandés fue nombrado Jugador Más Valioso en el Europeo Sub 19 celebrado en Rumanía y debutó recientemente con la Sub 21. Su contrato vigente hasta 2028 y una tasación actual de 60 millones de euros suponen un reto importante si el Real Madrid decide negociar antes de que el precio aumente en el marco del próximo Mundial. Conforme al Diario AS, el club continuará el seguimiento del jugador hasta el cierre de temporada, consciente de la fuerte competencia y del objetivo de Smit de ser convocado por Ronald Koeman para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

