Deportes

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

Nyjah Huston, uno de los patinadores más exitosos del mundo, mostró las imágenes del accidente que lo dejó internado en Arizona

Nyjah Huston mostró imágenes de
Nyjah Huston mostró imágenes de su recuperación en un hospital tras sufrir una fuerte caída entrenando

El patinador olímpico estadounidense Nyjah Huston sufrió una fractura de cráneo y la cuenca del ojo tras un accidente mientras entrenaba sobre una barandilla de gran tamaño en Arizona. El propio atleta, uno de los nombres más reconocidos en el skateboarding internacional, confirmó la noticia a través de sus redes sociales el lunes 5 de enero, mostrando las secuelas del incidente en una publicación que rápidamente generó reacciones en la comunidad deportiva.

El laureado atleta, de 31 años, compartió en su cuenta de Instagram imágenes donde se lo observa acostado en una cama de hospital y en una silla de ruedas, además de un primer plano de su ojo derecho gravemente afectado. “Un duro recordatorio de lo fatal que puede ser patinar sobre raíles enormes”, escribió el medallista de bronce olímpico. El accidente ocurrió al inicio de 2026, cuando el skater intentaba una maniobra sobre una baranda de gran altura. HonorHealth fue el centro médico donde recibió atención. En las fotografías publicadas también se observa el labor de los paramédicos y una ambulancia en el sitio del suceso.

Nyjah Huston fue asistido rápidamente
Nyjah Huston fue asistido rápidamente tras el accidente

La comunidad del skateboarding internacional manifestó su apoyo al atleta. Entre los mensajes, se destacan los de Tony Hawk, referente histórico del deporte, quien expresó: “Heavy. Mantente fuerte; sabemos que volverás”. Otros patinadores de renombre como Ryan Sheckler, Dashawn Jordan y Gustavo Ribeiro también enviaron sus deseos de pronta recuperación. “¡Hombre... oremos por tu sanación, hermano!”, publicó Sheckler, mientras que Ribeiro añadió: “Mejórate pronto”. Luan Oliveira, skater brasileño, sumó: “¡Cúrate!”.

La noticia del accidente de Huston tuvo gran repercusión en medios internacionales. Vale recordar que el estadounidense representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, logrando la medalla de bronce en la final masculina de skateboarding callejero. En ese momento, el propio deportista admitió en redes sociales que le resultó “difícil” no alcanzar la victoria a pesar de sentir que tenía una buena oportunidad. Además, el patinador reveló públicamente el deterioro que sufrió su medalla de bronce tras la competencia.

Nyjah Huston asistido por una
Nyjah Huston asistido por una silla de ruedas en su arribo al hospital

En declaraciones recogidas por Reuters en agosto de 2025, Nyjah Huston expresó su entusiasmo por participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Estoy entusiasmado por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Sin duda, voy a esforzarme al máximo para estar allí. Planeo estar allí”, afirmó. El patinador añadió que la sede de los próximos Juegos, en el sur de California, representa una motivación especial, ya que es la región donde ha vivido gran parte de su vida y donde el skateboarding tiene una fuerte presencia cultural.

A lo largo de su carrera, Huston ha obtenido múltiples títulos y reconocimientos. El estadounidense suma numerosos Campeonatos Mundiales SLS Super Crown y medallas de oro en los X Games, consolidándose como uno de los competidores más exitosos y visibles del skateboarding mundial. Diversos especialistas y medios lo consideran el mejor skater callejero de todos los tiempos, una reputación forjada a base de logros deportivos y presencia mediática.

Así quedó el rostro de
Así quedó el rostro de Nyjah Huston

En su publicación, Nyjah Huston ofreció un mensaje de resiliencia tras el accidente y agradeció el apoyo recibido. “Vivamos día a día. Espero que hayan tenido un mejor año nuevo que yo. Vivimos para luchar otro día”, escribió. Su caso genera expectativa sobre su proceso de recuperación y su eventual regreso a las competencias internacionales, en especial con miras a la cita olímpica de 2028 en Los Ángeles.

