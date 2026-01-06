El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Liam Rosenior se convirtió en el nuevo entrenador del Chelsea (REUTERS/Radovan Stoklasa)

El Chelsea de los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte confirmó este martes el nombramiento como nuevo director técnico del inglés Liam Rosenior, procedente del Racing de Estrasburgo de Francia.

El técnico de 41 años, que dirigía al conjunto francés desde el verano europeo de 2024, se comprometió con el actual quinto clasificado de la Premier League hasta 2032, informó el equipo de Londres en un comunicado. Él mismo había anticipado unas horas antes un “acuerdo verbal” con el club inglés, durante una conferencia de prensa en el estadio de La Meinau, en Estrasburgo.

“Que me hayan elegido para ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me dan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece”, reaccionó en un comunicado publicado por su nuevo club. “Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito”, agregó Rosenior, quien venía de dirigir al argentino Valentín Barco.

Liam Rosenior será el nuevo entrenador de Enzo Fernández en Chelsea (Reuters)

Para el Chelsea, Rosenior supone el sexto entrenador permanente de la era BlueCo, que arrancó en 2022, tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca.

Su predecesor italiano dejó el banco de Stamford Bridge el día de Año Nuevo, con el equipo inmerso en una mala racha de resultados (una victoria en siete partidos de liga) y tensiones internas. Maresca conquistó la modesta Conference League en su primera temporada, y después el Mundial de Clubes tras derrotar al PSG en la final el pasado verano boreal. Sin embargo, el italiano fue despedido de su cargo.

La gestión de Rosenior llega tras su reciente paso por el RC Strasbourg, donde en su primera campaña logró un hito histórico: clasificó al club francés a competiciones europeas por primera vez en 19 años. Esta experiencia internacional se suma a su trayectoria en Inglaterra, donde dirigió al Hull City y ocupó cargos técnicos en el Derby County. Será su primera experiencia en la Premier League.

“Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad y la colaboración; estos valores estarán en el centro de todo lo que hagamos y serán la base de nuestro éxito”, subrayó Rosenior según publicó el Chelsea en un comunicado de prensa.

Enzo Fernández tendrá un nuevo entrenador en Chelsea (Reuters)

Dirigiéndose a los simpatizantes de los Blues, el flamante entrenador enfatizó: “Quiero que nuestros hinchas se sientan orgullosos de quiénes somos y de lo que representamos en cada partido. Son el alma de este club enorme, histórico y de gran dimensión. No puedo esperar para conocerlos a todos. No puedo esperar para comenzar”.

El club anticipó que, aunque se mantendrá el foco en la formación de jugadores, las metas y las expectativas de Chelsea no se reducen: el objetivo explícito es seguir compitiendo y ganando en la más alta exigencia de todas las competiciones. Desde la directiva, se resaltó que Rosenior ha demostrado la capacidad para estructurar conjuntos con una identidad táctica claramente definida y altos estándares de exigencia tanto dentro como fuera del campo. Contará con el respaldo institucional pleno para extraer el máximo rendimiento del actual plantel en la actual temporada y en los próximos años, precisaron.

Por otra parte, Chelsea visitará mañana al Fulham por la fecha 21 de la Premier League, en la que ocupa el quinto puesto, con 31 puntos, a tres del Liverpool (se está clasificando a la Champions League). En el horizonte tendrá además el duelo de Tercera Ronda de la FA Cup ante Charlton (sábado 10/1) y la semifinal de ida de la Copa de la Liga frente al Arsenal (14/1).