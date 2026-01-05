Los cambios en las sesiones de clasificación que tendrá la Fórmula 1 con 22 autos en pista

Las modificaciones que sufrirá el formato de la clasificación en la F1 (REUTERS/Daniel Cole)

La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 está al acecho y, además de la expectativa sobre el debut de una nueva era técnica que revolucionó el diseño de los monoplazas, también habrá modificaciones en el formato del fin de semana de competición. Dentro de los múltiples cambios que tendrá la Máxima, una de las grandes novedades de la próxima campaña se centra en la inclusión de una nueva escudería: Cadillac. Esto llevó a que la grilla aumentara a 22 vehículos, lo que obligó a la FIA a adaptar las reglas del sistema para definir las posiciones de salida para un Gran Premio debido al incremento de participantes, sin alterar la lucha por la pole en la fase decisiva.

Más allá de que el ente regulador mantendrá el formato tradicional de una clasificación que se divide en tres tandas (Q1, Q2 y Q3), en las cuales los pilotos se van eliminando de forma progresiva, la diferencia estará en cuántos participantes estarán incluidos en el corte.

Según informó el portal especializado Motorsport e indica el reglamento deportivo de la FIA en su sección B (punto B2.4 “Sesión de clasificación para carrera”), se estipula que seis autos quedarán afuera tras cada una de las dos primeras rondas clasificatorias. La adaptación es necesaria para gestionar el nuevo tamaño de la parrilla, ya que anteriormente eran cinco los monoplazas que eran eliminados al finalizar la Q1 y la Q2.

El reglamento precisa que, aunque el procedimiento habitual está diseñado para veinte vehículos, una cláusula de escala contempla este ajuste cuando la cifra asciende a 22: “Si veintidós (22) autos son elegibles, seis (6) serán eliminados después del Q1 y Q2”, recoge el acta reglamentaria de la FIA. Además, el otro punto clave es que se mantendrán los 10 participantes en la Q3, tanda en la que se define la pole position de cara a la carrera principal.

La FIA ya la F1 priorizaron que únicamente 10 pilotos compitan en la Q3 (REUTERS/John Locher)

Con este panorama, la fase de clasificación mantendrá sus intervalos habituales: Q1 se disputará durante 18 minutos y participarán los 22 coches, de los cuales seis serán eliminados para definir las posiciones de la P17 a la P22. Los 16 restantes accederán a Q2, que durará 15 minutos, con otros seis autos fuera al finalizar, ordenando a quienes se ubiquen entre la P11 y la P16.

Finalmente, solo los 10 monoplazas más veloces competirán por la pole en una Q3 de 12 minutos, asegurando que el tramo decisivo reúna a los mejores, como en temporadas precedentes. El intervalo entre las primeras tandas será de siete minutos, mientras que la actividad se parará por ocho minutos antes de la última salida.

El formato de clasificación para la carrera sprint recibe ajustes equivalentes, aunque ofrece duraciones más breves y exigencias específicas sobre el uso de neumáticos. En la sesión SQ1, los 22 participantes dispondrán de 12 minutos y deberán emplear un juego nuevo de compuesto medio; seis quedarán eliminados, y el resto avanzará a SQ2, de 10 minutos y mismas condiciones de neumáticos. Tras eliminarse otros seis vehículos, los 10 más rápidos definirán la parrilla de la sprint en un último tramo de 8 minutos, esta vez con gomas blandas nuevas.

La Fórmula 1 volverá a contar con 22 monoplazas en pistas después de más de una década (REUTERS/Anton Vaganov/Pool)

La FIA ha remarcado que este rediseño del sistema no constituye una revolución de la clasificación, dado que la esencia de la competencia —que los 10 autos más rápidos pugnen por la pole— permanece intacta. El cambio se limita a incrementar la cantidad de eliminados tras las dos primeras fases para mantener la agilidad y justicia en el acceso al tramo final. El ingreso de Cadillac marca así una nueva etapa logística y competitiva en la categoría, que deberá acoger a una de las parrillas más extensas de su historia bajo un marco reglamentario actualizado.

El nuevo formato en la clasificación debutará en el arranque de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a cabo en el fin de semana del 6 al 8 de marzo. No obstante, antes de esto, las escuderías contarán con tres test de pretemporada para optimizar el desarrollo de los renovados monoplazas. El primero se realizará del 26 al 28 de enero en Barcelona, aunque estos serán privados. La preparación continuará en los ensayos de Bahréin entre el 11 y el 13, y el 18 y 20 de febrero.