El crudo testimonio de un tenista australiano en su regreso: “Tengo el tendón de una persona fallecida en mi brazo”

Thanasi Kokkinakis regresó al circuito profesional tras diez meses de inactividad y una compleja cirugía en el pectoral

El australiano Thanasi Kokkinakis regresó a la competencia tras estar diez meses fuera del tour a raíz de un desgarro en el pectoral que derivó en una compleja intervención quirúrgica. En el ATP 250 de Brisbane, y en dupla con su compatriota Nick Kyrgios, logró el triunfo al imponerse por 10-8 en el súper tie-break ante el oceánico Matthew Ebden y el estadounidense Rajeev Ram.

Para Kokkinakis, quien ocupa el puesto 450° del escalafón mundial y tuvo como mejor ranking el 65° en la temporada 2023, además de haberse consagrado campeón del ATP de Adelaida en 2022, esta victoria resultó secundaria. Lo más relevante fue volver a disputar un torneo oficial tras su última aparición, en la derrota de segunda ronda del Abierto de Australia 2025, luego de atravesar un extenso proceso de recuperación que incluyó un injerto proveniente de una persona fallecida.

Tras su regreso a la competencia, el australiano reconoció que atravesó un período extremadamente complejo en el último año: “Lo que he vivido estos últimos 12 meses es una locura. Hablé con muchos cirujanos, muchos médicos y no estaba muy seguro de qué estaba pasando. Fue una locura”, explicó. Además, admitió que la falta de certezas médicas complicó su recuperación: “Ningún fisioterapeuta ni médico que vi se sentía cómodo ni seguro de cuál era el camino correcto”.

En ese contexto, reveló que llegó a tomar una decisión extrema respecto de su futuro profesional: “Dije que no quería seguir haciendo lo mismo. Antes jugaba un partido y quizá conseguía una gran victoria, pero mi brazo estaba muy mal durante las dos siguientes rondas”, señaló. Incluso admitió que el retiro pasó por su cabeza: “Pensaba que me daba igual no volver a jugar, que no iba a volver a hacerlo, porque era como una pequeña muestra de lo que podía hacer y luego simplemente tenía que retirarme”.

La imagen del australiano luego de la compleja operación en el pectoral que marcó el tramo más difícil de su carrera

Ya en pleno proceso de recuperación, Kokkinakis describió el desgaste físico y mental que atravesó: “Estoy evaluando cómo vamos. Ha habido días en los que estoy bien y otros en los que pienso que no hay posibilidad de que vuelva a jugar. Ha sido un camino muy difícil, y estoy intentando ir día a día”.

Al describir la gravedad de la lesión que puso en jaque su continuidad en el circuito, el australiano de 29 años explicó: “Básicamente me corté la mitad del pectoral. Tenía tejido cicatricial sin pelo con el que jugué durante unos cinco años. Vi a un montón de cirujanos que no querían operarme. Pensaban que era arriesgado. Tengo un aloinjerto de tendón de Aquiles o el tendón de Aquiles de una persona muerta en el brazo, intentando unir mi pectoral al hombro”.

Y continuó: “Es muy difícil recuperarse de ese proceso, porque no tienes a nadie con quien hablar porque nadie lo ha hecho. Mucha gente se rompe el ligamento cruzado anterior y el tendón de Aquiles, que son lesiones brutales y terribles, pero en ese caso, mucha gente las ha sufrido, así que sabes con quién hablar y qué hacer”.

Durante su carrera, el australiano disputó 13 encuentros frente a tenistas argentinos, con un saldo de 10 victorias y 3 derrotas. Los únicos albicelestes que lograron superarlo fueron Juan Martín del Potro en Wimbledon 2017, Carlos Berlocq en el Masters 1000 de Miami 2015 y Leonardo Mayer en Wimbledon 2015.

Con la sinceridad de quien atravesó el momento más complejo de su carrera, Kokkinakis resumió su presente y las dudas que aún lo rodean: “Hay muchas incógnitas, pero simplemente... he entrenado mucho para intentar ponerme en condiciones de poder jugar un partido de dobles. No sé cómo será mi futuro, qué me depara, pero he hecho todo lo posible para darme al menos una oportunidad. Mi brazo está un poco agotado. Simplemente lo estoy intentando y espero que todavía me quede algo".