Mano a mano con Sébastien Loeb, el gimnasta que ganó nueve títulos del Mundial de Rally, fue chofer de Maradona y quiere ganar el Dakar

Sébastien Loeb ganó nueve Campeonato Mundiales de Rally y demostró ser un todo terreno (Prensa Dacia)

(Enviado especial a Arabia Saudita) El encuentro fue en el sector de los chequeos administrativos del Rally Dakar 2026. Linda Martins, la responsable de prensa del equipo Dacia, le dijo a Infobae que Sébastien Loeb tenía una agenda muy ocupada, pero que se podía conversar con él mientras volvía caminando a la carpa de su escudería. No fue necesario: con la puntualidad exigida de las 8.35 de la mañana, el autor de este artículo se acercó al piloto francés, que con mucha gentileza aceptó hacer la nota mientras esperaba a ser atendido. La humildad de los grandes, ya que se trata de un nueve veces campeón del Mundial de Rally y uno de los dos en haberlo conseguido, al igual que su compatriota Sébastien Ogier.

El francés, nacido en Haguenau, Alsacia, cumplirá 52 años el próximo 26 de febrero. Sus inicios en el deporte no fueron arriba de un auto de carrera, ya que en su adolescencia fue un destacado gimnasta al punto de ganar cinco medallas de oro en los Campeonatos Franceses de Gimnasia con solo 15 años. Antes de responder sonríe y recuerda que “fue hace mucho tiempo y estuvo muy bueno. La gimnasia es buena para empezar y te sirve para poder usar bien el cuerpo. Para cualquier deportista es una buena base. Fue una buena experiencia y era mi pasión cuando era joven, iba todos los días al gimnasio. También lo disfruté mucho porque lo hacía con mis amigos”.

Sin embargo, en el galo se despertó su amor por el automovilismo gracias a una pasión innata por la velocidad y el derrape, iniciada con bicicletas y ciclomotores también en su adolescencia. Encontró en el rally su lugar y con 21 años hizo sus primeras carreras en 1995, cuando participó en la operación “Rallye Jeunes”, la cual se suspendió a dos carreras del final. Observado por Dominique Heintz y Rémi Mammosser, entró a formar parte, en 1997, de su equipo “Ambition Sport Auto”. Tras varios éxitos en rally regionales, pasó rápidamente a pruebas nacionales y se adjudicó cuatro triunfos en la categoría para motores de 1300 cm³. Al finalizar la temporada fue escogido como la “Esperanza del Año”.

Hace unos años mostró sus dotes de gimnasta para una producción fotográfica (Red Bull Content Pool)

En 1999 logró el Trofeo Citroën Saxo Kit Car y en 2000 obtuvo el Campeonato de Francia de Rally de Tierra. Citroën le ofreció un Xsara Kit Car para disputar el Rally del Var, el cual ganó. Tras esta victoria, fue contratado por dicha marca para disputar el campeonato de Francia en 2001 y fue campeón en el certamen de Rally Asfalto con 6 victorias y el Campeonato Mundial Junior (JWRC) con cinco triunfos. Si bien debutó en el Mundial de Rally en 2000, sus éxitos nacionales y el cetro ecuménico en el Junior fueron el trampolín definitivo a la categoría mayor, el Campeonato Mundial de Rally (WRC) donde disputó 184 carreras, obtuvo 80 victorias y 935 etapas. Semejantes números se consagraron con sus nueve títulos seguidos entre las temporadas 2004 y 2012, todos con la mencionada marca francesa. Ningún otro piloto en la historia logró tanto de forma consecutiva en un Campeonato Mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En la Argentina consiguió siete triunfos entre 2005 y 2012. Es amado en Córdoba, la tierra de los derrapes y que supo ser sede del Mundial de Rally hasta 2019. “Tengo muy buenos recuerdos de Argentina. Gané muchas veces el rally y siempre hubo un buen ambiente. Incluso cuando corría el Dakar allí. Es realmente inolvidable porque es difícil encontrar un público tan apasionado como el argentino”.

En una de sus carreras en nuestro país vivió un momento muy especial y fue en 2008 cuando lo llevó a Diego Maradona en su Citroën. “Es un gran recuerdo. Para él fue bastante impresionante ir en un auto como ese y estaba asustado cuando lo llevé en el shakedown (N. de la R: test previo a una carrera para chequear que todo esté bien). Pero fue una de mis mejores historias poder haberlo llevado a Diego”.

El día que lo llevó a Diego Maradona en el Rally de Argentina 2008 (Gentileza Automundo)

Hoy el Mundial de Rally pasa por su peor momento histórico, con solo dos equipos oficiales (Toyota y Hyundai). Loeb es opinión autorizada y espera que la FIA y el promotor de la categoría puedan resolverlo con el cambio de reglamento el año próximo. “Creo que tienen que encontrar una solución porque ya no hay muchos fabricantes. Tienen que cambiar algunas cosas y con eso es lo que intentan hacer”.

Una de las consecuencias del mal momento del WRC es la salida de su joven estrella, Kalle Rovanpera, quien con 23 años se consagró campeón. El finlandés, de la mano de Toyota, anunció que correrá en 2026 en la Súper Fórmula, una de las categorías antesala a la Fórmula 1. Al respecto, Seb afirma que “él (Rovanpera) empezó muy joven, incluso más chico que yo cuando empecé en el Mundial de Rally. Así que quiere ver algo diferente y quiere un nuevo desafío Esa es su propia decisión, así que puede intentarlo, por supuesto”.

Su capacidad al volante le permitió probarse en otro tipo de categorías. Realizó ensayos para correr en la F1 con el objetivo de sumarse a Toro Rosso en 2009 con 35 años, pero finalmente los responsables de la actual Racing Bulls se decidieron por Sébastien Buemi. También corrió dos temporadas en el extinto Campeonato Mundial de Autos de Turismo (WTCC, por sus siglas en inglés) y terminó tercero en 2014 y 2015, años en los que fue campeón el argentino José María “Pechito” López, quien sumó otra corona en 2016. Loeb también incursionó en el Endurance y en 2006 fue segundo en las 24 Horas de Le Mans con un Pescarolo. Además, participó del FIA Gran Turismo (GT) y en la Copa Porsche. Junto a la española Cristina Gutiérrez compartió equipo en el Team X44 de Lewis Hamilton y fueron subcampeón en 2021 en Extreme E, la categoría de autos eléctricos que corría en lugares inhóspitos y que apuntó a cuidar el medio ambiente. Se sumó el Mundial de Rally Cross. Por si fuera poco, ganó en la trepada más famosa del mundo y estableció en ese un momento un récord: 8m13s878/1000 para imponerse en 2013 en la Pikes Peak International Hill Climb a bordo de un Peugeot 208.

El francés busca ganar su primer Rally Dakar de la mano de Dacia (REUTERS/Maxim Shemetov)

Llegó al Rally Dakar en 2016 y espera lograr su primer triunfo en esta 48ª edición, la séptima en Arabia Saudita. Suma nueve presencias, ganó 28 etapas y subió cinco veces al podio. Es uno de los cuatro pilotos del dream team de Dacia, que también tiene al cinco veces ganador Nasser Al Attiyah, el vigente campeón mundial de Rally Raid, Lucas Moraes, y la propia Cristina Gutiérrez, ganadora de la categoría Challenger en 2024. Se tiene fe y sobre las chances de ganar afirma que “por supuesto. Eso espero, todo es posible, aunque es muy difícil predecir algo. El auto está bien, me siento muy bien con él y gané confianza en la última carrera por el Mundial. Así que seguro que lo intentaremos”. Confía que el actual Dacia Sandrider tiene “una evolución en comparación con el año pasado, donde el auto era un poco débil al principio y ahora parece estar listo. Así que todo va bien en el equipo ahora. De las dificultades que presenta el Rally Dakar plantea que “siempre es una carrera larga y complicada. Hay que ser constante todo el tiempo y eso es lo más difícil”.

Sébastien Loeb resultó 17º en el prólogo de este sábado, pero la verdad comenzará el domingo con la primera etapa. La combinación de experiencia, vigencia y medio mecánico competitivo le permiten ser candidato. Pero, más allá del resultado final, la campaña del francés se basó en su amplitud, comparable a la de los pilotos de otras épocas. Dominó el Rally Mundial y se subió a distintos tipos de autos y disciplinas que lo confirmaron como uno de los últimos románticos en la historia del automovilismo.