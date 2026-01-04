Deportes

“Los escucho preocupados”: la fuerte defensa del Cholo Simeone al oír en vivo las críticas a Julián Álvarez

El técnico del Atlético de Madrid reaccionó tras los cuestionamientos de la prensa al delantero, luego del pobre empate frente a la Real Sociedad

Guardar
El entrenador del Atlético de Madrid respaldó al delantero luego del pobre empate ante la Real Sociedad y el nuevo cambio en el inicio del complemento

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendió públicamente a Julián Álvarez tras el empate 1-1 frente a la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián, un resultado que dejó al equipo rojiblanco lejos de la cima de LaLiga. La actuación del delantero argentino, quien volvió a salir reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo, generó debate sobre su rendimiento en las últimas jornadas.

Segundos antes de la entrevista que concedió a la transmisión oficial, Simeone realizó una fuerte defensa hacia el delantero argentino luego de oír los cuestionamientos de los periodistas. La exigencia recae sobre el futbolista de la selección argentina por su sequía goleadora en el ámbito local: acumula ocho partidos sin convertir y su último gol fue el 1 de noviembre ante el Sevilla.

“Los escucho hablar ahí a Julián, qué jugador que es, porque para exigirles todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, ironizó el Cholo.

Simeone señaló que el atacante atraviesa una fase de menor eficacia, aunque destacó su actitud y entrega: “Es evidente, pero bueno es un proceso, hay jugadores que atraviesan un momento como el que atraviesa él, pero yo no lo veo que no corra, yo no lo veo sin una buena predisposición, no lo veo que no tenga voluntad, posiblemente no está como le gustaría a él estarlo, pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó”.

Atlético de Madrid sumó apenas un punto y quedó a once unidades del líder, Barcelona. Giuliano Simeone brindó la asistencia en el gol de los rojiblancos, mientras que Julián Álvarez dispuso de una de las ocasiones más claras pero su remate resultó desviado. La Real Sociedad, que contó con el debut del entrenador Pellegrino Matarazzo, mostró mayor intensidad y generó múltiples situaciones de peligro, aunque la falta de contundencia ofensiva volvió a ser determinante.

Julián Álvarez lleva ocho partidos
Julián Álvarez lleva ocho partidos sin convertir por la liga local (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Otra de las consultas hacia Simeone fueron por las cinco sustituciones realizadas en el minuto 65. “El de Mateo (Ruggeri) porque estaba amonestado y corría riesgo en los duelos con Kubo, (Pablo) Barrios por una molestia que sintió en el sóleo, eso en el entretiempo. Después, lo que se vio: me pareció que necesitábamos a Griezmann, que venía entrando espectacularmente después de cuatro goles seguidos y con el Girona ya no era fácil dejarlo en el banco. Tuvo una situación de gol, asistió en una jugada que pudimos haber convertido. Y Raspadori fue para darle tiempo al que entra, porque si entra 5 minutos es difícil que pueda demostrar algo”, explicó el técnico argentino.

Con solo tres victorias en los últimos ocho encuentros como visitante, el Atlético de Madrid se aleja de la pelea por el campeonato y concentra sus esfuerzos en asegurar la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones. “No pienso en el eterno rival, era importante para nosotros sumar en la Liga. 38 puntos es poco, pero si sumamos esta misma cantidad en la segunda ronda va a alcanzar para clasificar a la Champions”, concluyó el entrenador argentino.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAtlético de MadridDiego SimeoneJulián ÁlvarezReal SociedadLa Liga española

Últimas Noticias

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

El Millonario ya se entrena en San Martín de Los Andes, pero sufrió la baja de dos referentes

Preocupación en River Plate: las

El joven prodigio del tenis de madre argentina que se volvió viral por jugar sin revés

Lucas Herrera Sánchez, que representa a Alemania y tiene padre chileno, se destaca en los torneos juveniles del circuito europeo por ser ambidiestro

El joven prodigio del tenis

Novak Djokovic sorprendió al romper con la Asociación de Tenistas Profesionales: “Este capítulo ya está cerrado”

El serbio anunció su desvinculación total del sindicato del que fue cofundador: “Mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”

Novak Djokovic sorprendió al romper

Dwyane Wade confiesa cómo superó una cirugía y el dolor más grande de su vida

El exbasquetbolista abrió su corazón sobre la operación de riñón que lo enfrentó a momentos de debilidad, mostrando el lado más íntimo de su recuperación junto a su familia durante las últimas fiestas

Dwyane Wade confiesa cómo superó

Con una asistencia de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid empató con la Real Sociedad: el Cholo volvió a sacar a Julián Álvarez

El Colchonero no pasó de la igualdad, pese a la labor del argentino. Thiago Almada y Juan Musso estuvieron entre los relevos

Con una asistencia de Giuliano
DEPORTES
Preocupación en River Plate: las

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

El joven prodigio del tenis de madre argentina que se volvió viral por jugar sin revés

Novak Djokovic sorprendió al romper con la Asociación de Tenistas Profesionales: “Este capítulo ya está cerrado”

Dwyane Wade confiesa cómo superó una cirugía y el dolor más grande de su vida

Con una asistencia de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid empató con la Real Sociedad: el Cholo volvió a sacar a Julián Álvarez

TELESHOW
El divertido baile de Evangelina

El divertido baile de Evangelina Anderson y su hija Lola Demichelis: “Esta es la primera lección”

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

“No crazy war, yes peace”:

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”

Por qué el casuario, el ave más temida del mundo, es clave para la supervivencia de los bosques tropicales

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura del ex dictador: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”