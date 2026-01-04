“Los escucho preocupados”: la fuerte defensa del Cholo Simeone al oír en vivo las críticas a Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid respaldó al delantero luego del pobre empate ante la Real Sociedad y el nuevo cambio en el inicio del complemento

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendió públicamente a Julián Álvarez tras el empate 1-1 frente a la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián, un resultado que dejó al equipo rojiblanco lejos de la cima de LaLiga. La actuación del delantero argentino, quien volvió a salir reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo, generó debate sobre su rendimiento en las últimas jornadas.

Segundos antes de la entrevista que concedió a la transmisión oficial, Simeone realizó una fuerte defensa hacia el delantero argentino luego de oír los cuestionamientos de los periodistas. La exigencia recae sobre el futbolista de la selección argentina por su sequía goleadora en el ámbito local: acumula ocho partidos sin convertir y su último gol fue el 1 de noviembre ante el Sevilla.

“Los escucho hablar ahí a Julián, qué jugador que es, porque para exigirles todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, ironizó el Cholo.

Simeone señaló que el atacante atraviesa una fase de menor eficacia, aunque destacó su actitud y entrega: “Es evidente, pero bueno es un proceso, hay jugadores que atraviesan un momento como el que atraviesa él, pero yo no lo veo que no corra, yo no lo veo sin una buena predisposición, no lo veo que no tenga voluntad, posiblemente no está como le gustaría a él estarlo, pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó”.

Atlético de Madrid sumó apenas un punto y quedó a once unidades del líder, Barcelona. Giuliano Simeone brindó la asistencia en el gol de los rojiblancos, mientras que Julián Álvarez dispuso de una de las ocasiones más claras pero su remate resultó desviado. La Real Sociedad, que contó con el debut del entrenador Pellegrino Matarazzo, mostró mayor intensidad y generó múltiples situaciones de peligro, aunque la falta de contundencia ofensiva volvió a ser determinante.

Julián Álvarez lleva ocho partidos sin convertir por la liga local (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Otra de las consultas hacia Simeone fueron por las cinco sustituciones realizadas en el minuto 65. “El de Mateo (Ruggeri) porque estaba amonestado y corría riesgo en los duelos con Kubo, (Pablo) Barrios por una molestia que sintió en el sóleo, eso en el entretiempo. Después, lo que se vio: me pareció que necesitábamos a Griezmann, que venía entrando espectacularmente después de cuatro goles seguidos y con el Girona ya no era fácil dejarlo en el banco. Tuvo una situación de gol, asistió en una jugada que pudimos haber convertido. Y Raspadori fue para darle tiempo al que entra, porque si entra 5 minutos es difícil que pueda demostrar algo”, explicó el técnico argentino.

Con solo tres victorias en los últimos ocho encuentros como visitante, el Atlético de Madrid se aleja de la pelea por el campeonato y concentra sus esfuerzos en asegurar la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones. “No pienso en el eterno rival, era importante para nosotros sumar en la Liga. 38 puntos es poco, pero si sumamos esta misma cantidad en la segunda ronda va a alcanzar para clasificar a la Champions”, concluyó el entrenador argentino.