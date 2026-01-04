Deportes

Golazo de cabeza y gran asistencia desde el piso: las perlas de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter sobre Bologna

El delantero argentino brilló para que su equipo se lleve una victoria fundamental en la Serie A; descontó Santi Castro

Guardar

En un partido decisivo para las aspiraciones del Inter de Milán en la Serie A, Lautaro Martínez protagonizó una actuación determinante al marcar un gol de cabeza y asistir en otro, impulsando al equipo de Cristian Chivu, que tenía la premisa de regresar al liderazgo del campeonato. El encuentro cobró mayor relevancia tras las victorias de Milan y Napoli, que habían desplazado momentáneamente al conjunto neroazzurro de la cima de la tabla.

La resistencia del arquero Federico Ravaglia parecía mantener con vida al Bologna en el estadio Giuseppe Meazza, hasta que una secuencia brillante desarticuló su defensa. A los 39 minutos del primer tiempo, Piotr Zielinski transformó una jugada colectiva en el primer gol del partido, concretando el dominio ofensivo del Inter, que había insistido con intensidad desde el inicio.

La acción que abrió el encuentro se produjo tras una salida desde el fondo comandada por Bisseck, Luis Henrique y el propio Zielinski, quien avanzó a campo rival y habilitó a Marcus Thuram con un pase en profundidad. El delantero francés respondió de inmediato con un taco para el Toro, quien, aún cayendo, asistió nuevamente a Zielinski.

Lautaro Martínez dio una asistencia
Lautaro Martínez dio una asistencia y marcó un gol (REUTERS/Daniele Mascolo)

Desde el borde del área, el polaco ejecutó un potente remate de zurda que superó la resistencia de Ravaglia, firmando así la apertura del marcador para el club de Milán.

Hasta ese instante, las oportunidades se habían sucedido a favor del local. Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu y Alessandro Bastoni habían exigido en repetidas ocasiones a un Ravaglia que sostuvo al Bologna con atajadas determinantes, impidiendo la caída de su arco durante más de media hora.

Ya en el complemento, el delantero argentino surgido de Racing Club decidió anotarse en el tanteador con una de sus marcas registradas: el cabezazo dentro del área. Luego de un tiro de esquina ejecutado en forma de centro por parte de Hakan Çalhanoglu, Lautaro anticipó a toda la defensa local, que solo pudo atestiguar cómo el balón ingresaba a la red con violencia y el marcador se estiraba a un 2 a 0.

*La asistencia de Lautaro Martínez.

Momentos después, Martínez volvió a tener en sus pies la chance de ampliar la ventaja. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 entró al área y recibió un centro rasante de parte de Marcos Thuram. Allí, con todo el arco a su disposición y con Ravaglia ya sin nada que hacer, solo tenía que empujar la pelota para poner el 3-0. Sin embargo, conectó de manera defectuosa y su remate se estrelló en el travesaño.

Con el resultado prácticamente sentenciado, el argentino puso fin a su actuación a los 75 minutos, cuando el partido ya se encontraba 3-0 gracias al gol, también de cabeza de Marcus Thuram.

A poco del final del encuentro, otro argentino se anotó en el marcador: Santiago Castro, con pasado en Vélez Sarsfield, puso el 3 a 1 con un toque dentro del área y le agregó algo de suspenso a la definición del partido.

Pese a los esfuerzos de la visita por encontrar un nuevo descuento, el resultado no se modificó y el Inter se llevó tres puntos fundamentales para la lucha del campeonato italiano: se mantiene líder con 39 puntos. Lo sigue el Milán con 38 y el Napoli con 37.

Con esta actuación, Martínez llegó a 10 tantos en la presente Serie A y es el goleador del certamen. Lo siguen de cerca Christian Pulisic con 8 y el argentino Nico Paz con 6.

En la próxima fecha, el Neroazurro visitará a Parma, el miércoles 7 de enero desde las 16:45 (hora de Argentina), mientras que Bologna recibirá al Atalanta, el mismo día, pero a las 14:30.

Temas Relacionados

Lautaro MartínezInter de MilánBolognaSerie A

Últimas Noticias

El llamativo ranking que encabezan Lewis Hamilton y Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de la F1

Un medio especializado realizó una votación con cientos de fanáticos para determinar cuáles son los pilotos con más presión

El llamativo ranking que encabezan

El laberinto del Pulga Rodríguez a los 41 años: la decisión que sembró incertidumbre sobre su futuro

No será tenido en cuenta por Colón, que le extendió la licencia hasta el 15 de enero. Mientras, se entrena por su cuenta en Simoca, a la espera de rescindir el contrato

El laberinto del Pulga Rodríguez

La fastuosa boda de dos estrellas del fútbol: fotos y video del casamiento en una mansión

Dos de las futbolistas más reconocidas del planeta tuvieron una celebración repleta de glamour, detalles emotivos y una destacada presencia internacional

La fastuosa boda de dos

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

Harrison Reed marcó el 2-2 del Fulham ante los Reds con un verdadero golazo e Igor Thiago celebró uno de los tantos del Brentford frente a Everton de manera muy particular

Las perlitas de la fecha

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El volante argentino fue clave para rescatar un punto en el tiempo de descuento en condición de visitante por la Premier League

El gol sobre el final
DEPORTES
El llamativo ranking que encabezan

El llamativo ranking que encabezan Lewis Hamilton y Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de la F1

El laberinto del Pulga Rodríguez a los 41 años: la decisión que sembró incertidumbre sobre su futuro

La fastuosa boda de dos estrellas del fútbol: fotos y video del casamiento en una mansión

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

TELESHOW
Lizy Tagliani mostró un tierno

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

INFOBAE AMÉRICA

Tras un siglo, una copia

Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela