Golazo de cabeza y gran asistencia desde el piso: las perlas de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter sobre Bologna

En un partido decisivo para las aspiraciones del Inter de Milán en la Serie A, Lautaro Martínez protagonizó una actuación determinante al marcar un gol de cabeza y asistir en otro, impulsando al equipo de Cristian Chivu, que tenía la premisa de regresar al liderazgo del campeonato. El encuentro cobró mayor relevancia tras las victorias de Milan y Napoli, que habían desplazado momentáneamente al conjunto neroazzurro de la cima de la tabla.

La resistencia del arquero Federico Ravaglia parecía mantener con vida al Bologna en el estadio Giuseppe Meazza, hasta que una secuencia brillante desarticuló su defensa. A los 39 minutos del primer tiempo, Piotr Zielinski transformó una jugada colectiva en el primer gol del partido, concretando el dominio ofensivo del Inter, que había insistido con intensidad desde el inicio.

La acción que abrió el encuentro se produjo tras una salida desde el fondo comandada por Bisseck, Luis Henrique y el propio Zielinski, quien avanzó a campo rival y habilitó a Marcus Thuram con un pase en profundidad. El delantero francés respondió de inmediato con un taco para el Toro, quien, aún cayendo, asistió nuevamente a Zielinski.

Lautaro Martínez dio una asistencia y marcó un gol (REUTERS/Daniele Mascolo)

Desde el borde del área, el polaco ejecutó un potente remate de zurda que superó la resistencia de Ravaglia, firmando así la apertura del marcador para el club de Milán.

Hasta ese instante, las oportunidades se habían sucedido a favor del local. Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu y Alessandro Bastoni habían exigido en repetidas ocasiones a un Ravaglia que sostuvo al Bologna con atajadas determinantes, impidiendo la caída de su arco durante más de media hora.

Ya en el complemento, el delantero argentino surgido de Racing Club decidió anotarse en el tanteador con una de sus marcas registradas: el cabezazo dentro del área. Luego de un tiro de esquina ejecutado en forma de centro por parte de Hakan Çalhanoglu, Lautaro anticipó a toda la defensa local, que solo pudo atestiguar cómo el balón ingresaba a la red con violencia y el marcador se estiraba a un 2 a 0.

*La asistencia de Lautaro Martínez.

Momentos después, Martínez volvió a tener en sus pies la chance de ampliar la ventaja. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 entró al área y recibió un centro rasante de parte de Marcos Thuram. Allí, con todo el arco a su disposición y con Ravaglia ya sin nada que hacer, solo tenía que empujar la pelota para poner el 3-0. Sin embargo, conectó de manera defectuosa y su remate se estrelló en el travesaño.

Con el resultado prácticamente sentenciado, el argentino puso fin a su actuación a los 75 minutos, cuando el partido ya se encontraba 3-0 gracias al gol, también de cabeza de Marcus Thuram.

A poco del final del encuentro, otro argentino se anotó en el marcador: Santiago Castro, con pasado en Vélez Sarsfield, puso el 3 a 1 con un toque dentro del área y le agregó algo de suspenso a la definición del partido.

Pese a los esfuerzos de la visita por encontrar un nuevo descuento, el resultado no se modificó y el Inter se llevó tres puntos fundamentales para la lucha del campeonato italiano: se mantiene líder con 39 puntos. Lo sigue el Milán con 38 y el Napoli con 37.

Con esta actuación, Martínez llegó a 10 tantos en la presente Serie A y es el goleador del certamen. Lo siguen de cerca Christian Pulisic con 8 y el argentino Nico Paz con 6.

En la próxima fecha, el Neroazurro visitará a Parma, el miércoles 7 de enero desde las 16:45 (hora de Argentina), mientras que Bologna recibirá al Atalanta, el mismo día, pero a las 14:30.