El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El boxeador, que recientemente fue dado de alta, se pronunció a través de sus redes sociales

El boxeador británico Anthony Joshua publicó su primera reacción pública tras el accidente que provocó la muerte de dos de sus amigos y miembros de su equipo en Nigeria. La publicación en sus redes sociales incluyó dos fotografías y un mensaje breve, en el que el deportista expresó: “El guardián de mis hermanos”.

Según informó el medio británico The Sun, Anthony Joshua había regresado al Reino Unido tras el accidente ocurrido en las afueras de Lagos, donde el vehículo en el que viajaba junto a parte de su equipo colisionó contra un camión estacionado. El siniestro cobró la vida de Sina Ghami, su entrenador de fuerza, y de Latif “Latz” Ayodele, su preparador físico, ambos de 36 años. El propio Joshua resultó herido y fue hospitalizado antes de recibir el alta médica.

La publicación de Anthony Joshua en Instagram y X fue la primera manifestación directa del boxeador tras el accidente, y mostró imágenes de él acompañado por su madre y otras tres mujeres, una de ellas sosteniendo una fotografía de Sina Ghami. El mensaje “El guardián de mis hermanos” acompañó las fotos, en un gesto que fue interpretado como el reconocimiento de la magnitud del golpe personal y profesional que significó la pérdida de sus compañeros, quienes formaban parte esencial de su círculo más cercano tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana.

La noticia del accidente y el posterior regreso de Joshua al Reino Unido generaron una amplia reacción en la comunidad del boxeo y entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y condolencias al boxeador nacido en Watford e hijo de padres nigerianos. The Sun detalló que tras su llegada a Londres, Joshua se trasladó a su residencia con intención de continuar su recuperación física y emocional, además de acompañar a su familia en este proceso.

El accidente ocurrió mientras Anthony Joshua se encontraba en Nigeria de vacaciones, poco después de haber derrotado por nocaut a Jake Paul en Miami. El boxeador había decidido viajar al país africano para descansar, pero la tragedia interrumpió sus actividades públicas y deportivas.

La investigación judicial en Nigeria avanzó rápidamente. La policía del estado de Ogun confirmó la presentación de cargos formales contra Adeniyi Mobolaji Kayode, conductor del vehículo en el que viajaba Joshua. Según la última información, Kayode fue acusado de cuatro delitos, entre ellos conducción peligrosa con resultado de muerte, conducción negligente y sin licencia válida. El caso fue remitido al Tribunal de Magistrados de Sagamu, y se prevé que el proceso penal continúe en las próximas semanas.

Joshua sobrevivió al trágico accidente
Joshua sobrevivió al trágico accidente en Nigeria (@healthy_mindset)

El entorno familiar de Anthony Joshua se mantuvo presente durante el difícil episodio. La decisión de regresar a Londres antes de los funerales estuvo motivada por el deseo de evitar que su presencia en el sepelio generara una situación mediática que pudiera afectar la intimidad de las familias de las víctimas.

La comunidad musulmana organizó un servicio de oración janaza y el funeral para Sina Ghami y Latif Ayodele, invitando a familiares y allegados. La pérdida de ambos integrantes fue descrita como un golpe profundo para el exbicampeón mundial y su equipo. La atención mediática, mientras tanto, permanece centrada tanto en la evolución anímica del deportista como en el avance del proceso judicial en Nigeria.

